Kompositversicherer rüsten auf

3.2.2017 – Die Barmenia und Ammerländer haben ihre Hausratversicherungen um Leistungen ergänzt. Die DEVK Rechtsschutz bietet ihren Kunden ein Online-Monitoring, um Missbrauch von Identitäten zu verhindern. Die BGV Rechtsschutz hat einen neuen Tarif für RentnerInnen und Roland testet einen Schutz bei Ebay-Käufen.

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG hat in ihrem neuen Premium-Schutz der Hausratversicherung die Höchstversicherungs-Summe für den einfachen Fahrraddiebstahl auf 10.000 Euro verdoppelt.

Für E-Bikes gibt es einen neuen „Fahrradkasko-Schutz“, der auch Schäden absichert, die infolge eines Unfalls, durch Stürze oder durch Vandalismus eintreten. Im Premium- und Top-Schutz sind zudem Schäden an Fahrradanhängern versichert.

Verzicht auf Sturmstärke

Weitere Leistungen sind die erhöhte Mitversicherung von Wertsachen bis zu 40 Prozent der Versicherungssumme, der Wegfall der Mindestwindstärke acht für die Gefahr „Sturm“, die Entschädigung von Vermögensschäden durch Online-Banking-Betrug (Phishing), psychologische Hilfe nach einem Schadenfall wie einem Einbruch sowie der Einschluss so genannter „unbenannter Gefahren“.

Dieser „All-Risk-Baustein“ sichert all die Risiken ab, die in den übrigen Bedingungen nicht ausdrücklich als versicherte Gefahren benannt sind und die sich dort auch nicht zusätzlich versichern lassen.

Zu den Besonderheiten des neuen Premium-Schutzes gehören nach Unternehmensangaben die „Barmenia-Leistungs-Garantie“ und die „Nicht-Schlechterstellungs-Garantie“ beim Wechsel zur Barmenia. Die „Barmenia-Leistungs-Garantie“ geht so weit, dass bessere Höchstleistungen oder geringere Selbstbeteiligungen, die andere Gesellschaften ihren Kunden einräumen, für die Entschädigungs-Berechnung zu Grunde gelegt werden.

Der Vertrieb kann Versicherungssummen bis zu 250.000 Euro nun online direkt beim Kunden vor Ort abschließen. Damit können Angebote und Police binnen weniger Minuten erstellt werden, einschließlich der Antrags- und Risikoprüfung, wird weiter hervorgehoben.

Musikdateien mitversichert

Die Ammerländer Versicherung VVaG versichert in den Hausrat-Tarifen „Excellent“ und „Exclusiv“ nun auch im Internet gekaufte und lokal abgespeicherte Musikdateien und Videos. Gehen diese beispielsweise durch einen Brand verloren, weil das Notebook zerstört ist, greift der Versicherungsschutz.

Der „Excellent-Schutz“ schließt nun auch automatisch den Hausrat in Einliegerwohnungen mit ein, auch wenn diese vermietet sind. Mitversichert sind zudem Schäden an Gefriergut auch infolge von technischem Geräteversagen. Für Neukunden kann optional eine Konditionsdifferenz-Deckung vereinbart werden.

Für einige Städte hat die Ammerländer zudem die Prämien gesenkt. Durch Anpassungen der Tarifzonen sowie Beitragssenkungen wird es für Kunden in Hamburg, Kiel und Augsburg beispielsweise billiger.

Dienstrad versichert

In der Fahrrad-Vollkaskoversicherung hat die Ammerländer den Auslandsschutz auf sechs Monate verdoppelt. In Kooperation mit der Roland Schutzbrief-Versicherung AG erhalten die Versicherten des E-Bike-Produkts „Exclusiv“ und des Fahrrad-Produkts „Classic“ Hilfen bei Pannen oder Unfällen.

Zu den neuen Leistungen gehören die 24-Stunden-Service-Hotline, die Pannenhilfe direkt vor Ort sowie die Organisation von Ersatzfahrrad, Fahrrad-Rücktransport, Abschleppdienst, Werkstattvermittlung sowie Weiter- oder Rückfahrt. Im Notfall sind auf Reisen auch Übernachtungskosten und Bargeld inbegriffen.

In der gewerblichen Fahrrad-Vollkaskoversicherung öffnet sich die Ammerländer für mehr Kunden: Sie verzichtet darauf, dass die den Mitarbeitern überlassenen Räder steuerlich der „Ein-Prozent-Regel“ genügen und setzt beim Kaufpreis als Grenze fest, dass der Kaufpreis von 80 Prozent der versicherten Diensträder zwischen 1.499 und 7.500 Euro lag.

Versichert sind beispielsweise die Kosten durch Beschädigungen. Bis zu insgesamt 150 Euro werden für ein Ersatzrad, Transportkosten bis zur Werkstatt, Rückfahrt mit ÖPNV oder Taxi, oder auf Reisen bis zu drei Übernachtungen erstattet.

Hilfe bei Online-Kriminalität

Mit ihrem neuen „Identitäts-Schutz“ schützt die DEVK-Rechtsschutz-Versicherung AG ihre Kunden vor allem vorsorglich gegen Online-Kriminalität im Internet, in Darknets und im Deep Web, dem versteckten Teil des Internets, den übliche Suchmaschinen nicht erfassen. Dies teilte das Unternehmen kürzlich mit.

Neu ist ein Datentresor in Kooperation mit dem Online-Portal Freenet.de GmbH, der Dateien verschlüsselt und an zentraler Stelle in deutschen Rechenzentren speichert. Über die kostenlose „DEVK Rechtsschutz App“ können die Versicherte direkt vom Smartphone oder Tablet auf die Datencloud zugreifen, wird weiter herausgestellt.

Versicherte mit Premium-Schutz können über „IDPROTECT“ des Dienstleisters Affinion International GmbH beobachten lassen, ob und wie sich ihre persönlichen Daten in solchen Netzen verbreiten. Ein tägliches Online-Monitoring warnt bei Treffern. Auf Wunsch unterstützt Affinion bei der Löschung von Datenspuren auf öffentlich zugänglichen Seiten im Internet mit einem Online-Cleaner.

Der Premium-Rechtsschutz bietet zudem Unterstützung für Opfer von Mobbing im Internet, bei rufschädigenden Falschinformationen, manipulierten Bildern oder privaten Urheberrechtsverstößen im Internet. Neu ist ein Online-Vertrags-Check im privaten Bereich.

Rechtshilfe im Erb- und Familienrecht

Die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG hat mit dem Tarif „58plus Rechtsschutz Exklusiv“ mit den Bausteinen „Aktiv“, „Gesundheit“, „Hab&Gut“ sowie „Cyber“ ihren Versicherungsschutz auf eine neue Zielgruppe zugeschnitten. Dieser Tarif kostet 240 Euro im Jahr inklusive des Cyber-Bausteins.

Versichert sind im Baustein „Aktiv“ beispielsweise Streitfälle aus Ehrenamt, auf Reisen und bei geringfügiger Beschäftigung. „Hab&Gut“ deckt steuerrechtliche oder erbrechtliche Schwierigkeiten – beispielsweise wenn es Auseinandersetzungen beim altersgerechten Umbau der Immobilie gibt oder bei Fragen zu getätigten Kapitalanlagen.

Der Versicherer setzt vor allem auf Prävention bei Streitfällen: So können sich die Kunden anwaltlichen Rat zu Baumängeln einholen oder sich über eine telefonische Expertenberatung medizinische Fragen aus allen Fachgebieten klären lassen.

Sie profitieren zudem von der Pflegeberatung und einer Pflegeheimplatz-Vermittlung und können sich zu Fragen rund um die Themen Patienten-, Betreuungsverfügung beziehungsweise Vorsorgevollmacht informieren. Der Sozial-Rechtsschutz schützt bei Streitigkeiten über den Grad der Behinderung oder den fehlerhaften Rentenanpassungs-Bescheid.

Roland mit „ad-hoc“-Rechtsschutz

„JurBuy“ der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist eine Ausschnittsdeckung für Internetkäufe. Bei diesem Tarif handelt es sich zurzeit noch um ein Pilotprojekt, das seit Dezember bei Käufen im Internet auf Online-Plattformen abgeschlossen werden kann.

Der Rechtsschutz-Vertrag gilt für einen spezifischen privaten Kauf bis zu einem Wert von 20.000 Euro und ist ein Jahr lang gültig. Im Fall eines Rechtsstreits erhalten die Kunden eine telefonische Rechtsberatung oder eine Mediation im Wert von bis zu 250 Euro. Bei teureren Streitfällen sind gegen 50 Euro Selbstbeteiligung die entstehenden Kosten bis zu 30.000 Euro abgesichert.

Die Prämie staffelt sich nach dem Preis des versicherten Kaufs – beispielsweise für einen Kauf von 300 Euro kostet der Schutz über „JurBuy“ einmalig 5,90 Euro.