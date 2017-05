Ideal erhält „Preis” für schlechtestes Versicherungsprodukt

8.5.2017 – Den „Versicherungskäse des Jahres“, einen Preis für das schlechteste Versicherungsprodukt“, hat der Bund der Versicherten jetzt an die Ideal für das Produkt „KrebsAirbag“ vergeben.

Im Rahmen der 27. Wissenschaftstagung des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), die am Donnerstag und Freitag in Berlin stattfand (VersicherungsJournal 8.5.2017), hat die Verbraucherschutz-Organisation auch einen „Preis“ für das schlechteste Versicherungsprodukt vergeben.

In die Endauswahl hatten es die HDI Lebensversicherung AG für das Produkt „HDI bAV PlusCashback“, die Allianz Versicherungs-AG für das Produkt „SATURN PlusSchutz 2 Jahre* für Ihr Smartphone/ Tablet/ E-Book-Reader/ Wearables/ Smart Watch“ und die Ideal Lebensversicherung a.G. für das Produkt „IDEAL KrebsAirbag“ geschafft, wie der BdV Mitte April mitgeteilt hatte (VersicherungsJournal 13.4.2017).

Ideal „KrebsAirbag“ ist „Versicherungskäses des Jahres“

Zum Abschluss der Veranstaltung hat die Ideal für ihren „KrebsAirbag“ (VersicherungsJournal 13.3.2017) den Negativpreis „Versicherungskäse des Jahres“ erhalten. Die Jury hält den Nutzen des Produktes für mehr als fragwürdig.

Es biete medizinische Leistungen, die von den Krankenversicherungen ohnehin übernommen würden. Die Jury störte zudem, dass nach Ablauf der Höchstvertragsdauer bei weiterem Vorsorgebedarf ein neuer Vertrag mit höheren Eintrittsalter und Beiträgen abgeschlossen werden müsse. „Völlig unklar ist, warum nicht Laufzeiten bis zum Renteneintrittsalter vereinbart werden können“, monierten die Juroren.

Zudem biete der „KrebsAirbag“ nur eine Ausschnittsdeckung, und zwar den Versicherungsschutz bei Krebserkrankung. Das Produkt koste viel Geld, das zur Absicherung wirklich wichtiger Risiken dann fehle.

Weiterer Kritikpunkt: Die Ideal bediene in ihren Werbeaussagen gezielt Ängste. „Es wird so getan, als ob es im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung Lücken in der Therapie gegen den Krebs gibt, die durch den ‚KrebsAirbag‘ geschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Preisverleihung.

Ideal: „Abwegig“

Die Ideal hatte eine Teilnahme an Preisverleihung bereits im Vorfeld der Wissenschaftstagung abgelehnt – wie übrigens auch die Allianz. Die Ideal hatte dies in einem Antwortschreiben, das dem VersicherungsJournal vorliegt, wie folgt begründet:

„Unabhängig davon, wie man den Sinn des Preises und der Veranstaltung insgesamt bewertet, halten wir die die Einbeziehung des ‚IDEAL KrebsAirbag‘ mit der Begründung, dass hier eine Ausschnittsdeckung angeboten wird, für abwegig.“ Gleiches ließe sich auch beispielsweise in der Unterscheidung Voll- und Teilkasko-Versicherung sagen.

Der Berliner Lebensversicherer kritisierte ferner, dass mit der „Käse-Metaphorik“ eine Verlächerlichung drohe. Diese könnten und dürften die Betroffenen ihrem Schicksal gegenüber als unangebracht und respektlos empfinden. „Das Thema ist zu ernst für halbironische Dinge, die man nicht vor einer Missverstehbarkeit schützen kann“, so die Ideal.

Der Versicherer hob allerdings ausdrücklich hervor, dass man keinesfalls einer Diskussion aus dem Weg gehen wolle. In einem fachlichen ernsten Rahmen sei man vielmehr gerne zu Gesprächen bereit. Ein weitergehendes Statement war von der Ideal am Freitag nicht zu erhalten.

Allianz und Axa hatten in den Vorjahren „gewonnen“

Der „Versicherungskäse des Jahres“ wurde aktuell zum dritten Mal vergeben. Bei der Premiere im Vorvorjahr hatte die Allianz Versicherungs-AG den Negativpreis für ihr Versicherungsprodukt „Rund um den Arenabesuch“ erhalten.

Mit solchen, hochgerechnet exorbitant teuren Kleinstversicherungen wird laut BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein „der Versicherungsgedanke mit Füßen getreten. Versicherungen sollten besser existenzielle Risiken im Kollektiv über einen angemessenen Zeitraum absichern“, begründete Kleinlein im vorletzten Jahr die Preisvergabe an die Allianz (VersicherungsJournal 30.9.2015).

Im vergangenen Jahr war der Preis „Versicherungskäse“ an die Axa Lebensversicherung AG für ihre „Relax Rente“ gegangen. Nach Ansicht der Jury strotzt das Produkt nur so „vor Intransparenz und der Werbung mit Selbstverständlichkeiten“ (VersicherungsJournal 22.4.2016).