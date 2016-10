Günstig, auch wenn es knallt

20.10.2016 – Rechtzeitig zum Kündigungstermin 30. November hat die Stiftung Warentest auch in diesem Jahr wieder Autoversicherungen auf den Prüfstand gestellt. Im aktuellen Finanztest (Heft 11/2016) wird wieder zum „Preisvergleich“ geraten. Im Fokus steht die Praxis der Rückstufungen.

Der Preisvergleich bei den Autoversicherungs-Tarifen lohnt sich weiterhin. „Wichtig ist beim Preisvergleich auch, wie die Versicherung den Kunden zurückstuft, wenn er einen Unfall verursacht“, schreiben die Tester der Stiftung Warentest in der aktuellen Finanztest-Ausgabe 11/2016.

Im diesjährigen Autoversicherungstest nimmt die Rückstufungs-Praxis breiten Raum ein. Die den Lesern zum Preis von 7,50 Euro angebotene Computeranalyse soll nicht nur günstige Angebote für den individuellen Bedarf, sondern auch solche mit „moderater“ Zurückstufung auflisten.

Folge mit Langzeitwirkung

Die unterschiedliche Rückstufungs-Praxis der Versicherer im Schadenfall könne „einige Hundert Euro“ ausmachen, so die Tester, die dabei auch die höheren Prämien in den Folgejahren des Unfalls einberechnet haben.

Als Beispiel wird ein Fahrer aufgeführt, der in der Schadenfreiheitsklasse (SF) 15 jährlich 490 Euro Prämie zahlt und dessen Beitrag nach einem Unfall auf 644 Euro steigt. Bis zum Erreichen der SF 35 würde dieser Fahrer insgesamt 2.324 Euro mehr zahlen als ohne Unfall.

Als günstigster Versicherer für den Fall der Rückstufung wird die Bayerische Beamten Versicherung AG mit Mehrkosten von nur 1.895 Euro genannt. Bei anderen, von den Testern nicht genannten Anbietern machten die Folgekosten 3.000 Euro aus. Nach Beobachtung der Tester stufen einige Gesellschaften in ihren Basistarifen stärker zurück als in teuren Komfort- oder Premiumtarifen.

Nicht alle bereit

Der Rabattschutz kann eine Rückstufung verhindern. Laut Finanztest kostet er oft 20 bis 25 Prozent des Jahresbeitrags. Werde der Versicherer gewechselt, gelte beim neuen Anbieter diese Einstufung infolge des Unfalls oft nicht mehr.

„Wer wechseln will, sollte beim neuen Anbieter um Anerkennung seiner Sondereinstufung bitten“, so die Tester. 25 Anbieter seien dazu bereit, doch würden diese Regelungen oft nur für einzelne Tarife gelten. Einige Versicherer knüpften eine Anerkennung zudem an Bedingungen wie eine Bescheinigung des Vorversicherers.

Für den Rabattschutz gelte oft ein Mindestalter von 23 oder 25 Jahren und der Kunde müsse mindestens SF-Klasse 4 oder gar 6 haben. Der ähnlich funktionierende Rabattretter werde von den meisten Versicherern nicht mehr angeboten, heißt es in der Verbraucherzeitschrift weiter.

Die Kriterien der Tester

Untersucht wurden im diesjährigen Test 159 Tarife von 72 Gesellschaften. Die Tarife wurden wieder über das Konstrukt der Modellkunden verglichen: Abgefragt wurden wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.10.2015) für 20-, 40 und 70-Jährige Alleinfahrer mit einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern.

Weitere Merkmale sind ein Wohnort der mittleren Regionalklasse, keine weiteren Verträge beim Versicherer, kein Immobilienbesitz – und das Auto wird auf der Straße geparkt.

Die Modellkunden fahren je nach Alter in der SF-Klasse 2, 15 oder 30 – beim letzten Test galt generell SF-Klasse 3. In der Haftpflicht gilt das Beitragsniveau für zehn Jahre alte Gebrauchtwagen, in der Teilkasko für sechs Jahre alte Gebrauchtwagen und in der Vollkasko für acht im ersten Halbjahr 2016 oft verkaufte Neuwagentypen. In Teilkasko wird ein Selbstbehalt von 150 Euro, in der Vollkasko vom 300 Euro gewählt.

Mindestleistungen

Zu den Mindestleistungen zählen die Tester bei der Haftpflicht Deckungssummen von 100 Millionen Euro beziehungsweise mindestens zwölf Millionen Euro pro geschädigte Person sowie die „Mallorca-Deckung“.

Für die Kasko-Tarife halten die Tester den Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit, den erweiterten Schutz bei Marderbissen mit mindestens 2.000 Euro sowie die Kollision mit Tieren aller Art oder allen Wirbeltieren und die Neuwerterstattung von mindestens zwölf Monaten in der Vollkasko für unverzichtbar.

Riesige Unterschiede

Im Test kann die 20-Jährige Studentin aus Heidelberg ihren Opel-Astra 66 kW bei der zur Zurich-Gruppe gehörende Baden-Badener Versicherung AG für 701 Euro versichern (Haftpflicht plus Teilkasko). Beim teuersten, nicht genannten Anbieter kostet ein ähnliches Angebot 1.668 Euro.

Für den neuen VW Passat würde der 40-jährige Modellkunde aus Düsseldorf beim billigsten Anbieter Direct Line Versicherung AG 463 Euro Jahresbeitrag (Haftpflicht plus Vollkasko) zahlen, beim teuersten wären es 1.141 Euro.

Die komplette Testübersicht inklusive Tabellen findet sich in der Finanztest-Ausgabe 11/2016. Diese ist im Zeitschriftenhandel oder kostenpflichtig im Internet erhältlich. Der einzelne Artikel kann gegen Entgelt auch abgerufen werden. Eine Übersicht aller Tarife steht gratis unter diesem Link.