Fünf Mal Neues für Gewerbekunden

10.10.2016 – Schunck und Ergo bringen eine All-Inclusive-Police für Logistiker an den Markt und der Makler Elvis Sonderkonditionen für Belegschaftsgeschäft. Der neue Tarif der Roland Rechtsschutz sowie die VHV in ihren Flottentarifen bieten mehr Leistungen. Der MNW-Assekuranzmakler will stärker in das Geschäft mit Bietbürgschaften.

Zum 1. Januar 2017 bringt der Makler Oskar Schunck GmbH & Co. KG eine neue All-Risk-Police für Logistikunternehmen auf den Markt. Risikoträger für „SchunckLOG“ ist die Ergo Versicherung AG.

Obliegenheiten nur bei höheren Werten

In der modularen Komplettlösung sind die Bausteine Verkehrshaftung, Betriebshaftpflicht und Sachrisiken aufeinander abgestimmt, wodurch nach Unternehmensangaben Deckungslücken aufgefangen und Doppelversicherungen vermieden werden. Optional kann der Baustein „Cyber“ gewählt werden.

„SchunckLOG“ soll zudem helfen, die für die Branche wachsenden, aber nicht speditionsüblichen Dienstleistungen ausreichend zu versichern – etwa Regalservices, Preisauszeichnungen für den Handel, Bearbeitung von Werkteilen et cetera.

Mitversichert sind beispielsweise auch Lohnfuhrverträge, die Haftung als Zollschuldner, sofern der Dienstleister nicht Zollanmelder ist, und Lagerverträge, die vor der Versicherungsperiode geschlossen wurden.

Vom Versicherungsnehmer zu vertretende Feuer- und Elementarschäden im Lager sind bis fünf Millionen Euro je Schadenfall abgedeckt. Obliegenheitsvorschriften für sensible Güter gibt es erst ab einem Wert von 200.000 Euro je Sendung.

Hilfe bei Mitarbeiterbindung

Über das Belegschaftsportal der Elvis Versicherungsmakler GmbH können die Mitgliedsunternehmen „Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure“ ihren Mitarbeitern vergünstigte Konditionen bei privaten Versicherungen zukommen zu lassen. Dies dient nach Unternehmensangaben der Mitarbeiterbindung.

Die angebotenen Policen reichen von Hausrat- über Haftpflicht- bis zu Unfallversicherungen, die die Mitarbeiter mit bis zu 20 Prozent Rabatt abschließen können. Das Portfolio soll stetig ausgebaut werden.

Anders als etwa Fahrtkostenzuschüsse gelten Versicherungsrabatte nicht als geldwerter Vorteil und müssen daher auch nicht versteuert werden, wird weiter mitgeteilt. Die Versicherungsprodukte sind nicht an das Gehalt der Mitarbeiter gekoppelt. Jeder, der bei einem Elvis-Partner beschäftigt ist, kann in dieser Zeit uneingeschränkten die Tarife zu Sonderkonditionen abschießen.

Mehr Rechtsschutz zu teils niedrigerem Preis

Der zum Oktober eingeführte „Tarif 2017“ der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG beinhaltet in jedem Baustein die „JurLine“ – das Angebot einer telefonischen Rechtsberatung ohne Zusatzbeitrag – und gilt nun auch für Geschäftskunden.

Selbstständige, die keine Mitarbeiter beschäftigen und deren Bruttojahresumsatz unter 25.000 Euro liegen, erhalten 15 Prozent Nachlass auf den Einzel-Baustein Firmen-Rechtsschutz – auch in Kombination mit den Bausteinen Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz.

Der Zielgruppen-Baustein für niedergelassene Ärzte und Heilberufe kann jetzt auch von medizinischen Laborbetrieben, pharmazeutischen oder zahntechnischen Laboren sowie Dentallaboren abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen mit.

Zudem steht der Ergänzungs-Baustein „Mindestlohn-Rechtsschutz“ allen Geschäftskunden offen. Bislang konnte er nur über eine spezielle Anfrage des Vermittlers abgeschlossen werden. Der Baustein versichert gerichtliche Auseinandersetzungen rund um die Zahlung von Mindestlohn. Darüber sind Streitigkeiten mit Sub- oder Subsubunternehmen vom Schutz umfasst.

Längere Garantie

Die VHV Versicherungen verlängern in allen „Flotte-GARANT Tarifen“ die Garantieleistung nach einer Reparatur von Karosserie-, Lack und Glasschäden auf sechs Jahre. Voraussetzung ist, dass sie im Rahmen des „VHV Schadenservice PLUS“ in zertifizierten Partnerwerkstätten durchgeführt wird.

Die Absicherung bei Tierbissschäden inklusive Folgeschäden wurde in den Flottentarifen auf 3.000 Euro erhöht; im Zusatzbaustein „EXKLUSIV“ können diese Schäden im „Flotte-GARANT 1+“ bis 5.000 Euro mitversichert werden. Ebenfalls im Versicherungsschutz standardmäßig inbegriffen ist die Absicherung der Fahrzeuge beim Transport auf Schiffen.

Für die Tarife „Flotte-GARANT 5+“ und „35+“ gilt ab sofort für Pkw eine verlängerte Neupreisentschädigung von 18 Monaten, und auch Sonderausstattungen sind abgesichert. Zusätzlich kann die Flottenversicherung mit Zusatzleistungen wie etwader Fahrer-Unfallversicherung ergänzt und so dem individuellen Bedarf des Unternehmens angepasst werden.

Diese Leistungserweiterungen gelten durch die Leistungs-Update-Garantie auch für frühere „Flotte-GARANT“-Generationen.

Finanzielle Spielräume

Die Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (NW Assekuranz) baut ihr Engagement bei der Absicherung von Bietungsbürgschaften in den Bereichen der Erneuerbaren Energien aus.

Angekündigt wird, die Spielräume für Projektentwickler zu erweitern, so dass die Bürgschaften nicht die bestehenden Rahmen bei den Hausbanken belasten, sondern ergänzend zur Verfügung stehen. Diese können dann im Rahmen der zukünftigen Projektfinanzierung angepasst oder getauscht werden.