Finanztest: Jede zweite Auslandsreisekranken-Police ist „sehr gut“

22.3.2017 – Die Zeitschrift Finanztest hat in ihrer April-Ausgabe 88 Auslandsreisekranken-Versicherungen einem Leistungstest unterzogen. Jeweils rund jeder zweite Tarif sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen erhielt ein „sehr gutes“ Qualitätsurteil. Testsieger wurden in beiden Kategorien die Ergo Direkt („RD“) sowie die DKV („ReiseMed Tarif RD“).

In ihrer heute erschienenen Ausgabe 4/2017 hat die Zeitschrift Finanztest 88 Auslandsreise-Krankenversicherungen getestet. Untersucht wurden weltweit geltende Jahresverträge, die ohne vorherige Beantwortung von Gesundheitsfragen direkt bei den Versicherungs-Unternehmen erhältlich sind und nicht in Kombination mit anderen Reiseversicherungen abgeschlossen werden müssen.

Die Allgemeinen sowie die besonderen Bedingungen wurden mit jeweils 25 Prozent gewichtet. Bei Letzteren ging es insbesondere um die Leistungen für Krankenrücktransporte, Kinderbetreuung und Überführung beziehungsweise Bestattung.

Weitere Kriterien waren die Gesundheitsleistungen (30 Prozent Gewichtung) sowie die Verständlichkeit der Bedingungen und die Leistungen bei Schäden durch Krieg, Pandemien und Kernenergie (jeweils zehn Prozent Gewichtung). Details zum Katalog der Prüfkriterien können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Nur wenige „schlechte“ Noten

Lediglich drei der 49 untersuchten Tarife für Einzelpersonen erhielten eine schlechtere Note als „befriedigend“. Dies waren das Produkt „AMC“ der Europa Versicherung AG („ausreichend“) sowie „AKV“ der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. und das „Kombipaket Basis“ von Isa/ Mapfre (jeweils „mangelhaft“). Hinter letzterem Angebot, das über die Isa International Service Assekuranz GmbH angeboten wird, steht als Risikoträger die Mapfre Asistencia S.A., Niederlassung Deutschland.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den 39 getesteten Familien-Tarifen: Hier erhielten 37 Tarife mindestens ein „befriedigend“, während es eine „ausreichende“ Bewertung für die Europa sowie eine „mangelhafte“ Benotung für Isa/ Mapfre (jeweils gleicher Tarifname wie bei den Einzelpersonen) gab. Dafür erhielt fast jeder zweite Tarif – sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien – die Höchstnote „sehr gut“.

Deutliche Verbesserung

Obwohl die Finanztester nach eigenen Angaben die Prüfkriterien erweitert und beispielsweise beim Rücktransport noch strenger bewertet haben, haben sich die Ergebnisse weiter verbessert. Denn in der vorangegangenen Untersuchung der Verbraucherzeitschrift hatte nur jeweils rund jedes vierte Produkt ein „sehr gut“ erhalten (VersicherungsJournal 20.5.2017)

Einen besonders großen Sprung hat die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. gemacht, wird in dem Artikel der Verbraucherzeitschrift hervorgehoben. Mit seinem neuen „Tarif 501“ (Einzel) beziehungsweise „Tarif 502“ hat sich der Münchener Verein von der Gesamtnote 3,8 („ausreichend“) im letzten Test auf aktuell 1,2 („sehr gut“) verbessern. Von 3,1 (befriedigend“) auf 1,2 (sehr gut“) aufwärts ging es für die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Auslandsreiseschutz“).

Beide Gesellschaften verzichteten inzwischen auf so schwammige Begriffe wie „unvorhersehbar“ bei der Beschreibung, in welchen Krankheitsfällen Leistungen erbracht werden. Zudem gehörten nun unter anderem auch der medizinisch sinnvolle statt der medizinisch notwendige Rücktransport beziehungsweise der im Ausland erstmals notwendige provisorische Zahnersatz zum Leistungsumfang, erläutern die Finanztester.

DKV und Ergo Direkt mit den Top-Tarifen

Testsieger bei den Einzeltarifen wurden die Tarife „ReiseMed Tarif RD“ der DKV Deutschen Krankenversicherung AG und „RD“ der Ergo Direkt Krankenversicherung AG, die beide mit der Gesamtnote 0,6 bewertet wurden.

Angeführt von der Concordia Krankenversicherungs-AG („AKE“) und der Halleschen Krankenversicherung a.G. (jeweils 0,7) erhielten 20 weitere Auslandsreisekranken-Policen die Höchstnote „sehr gut“.

Die besten/schlechtesten Auslandsreisekranken-Versicherungen (Einzelpersonen) Gesellschaft Tarif Qualitätsurteil Gesamtnote DKV „ReiseMed Tarif RD“ sehr gut 0,6 Ergo Direkt „RD“ sehr gut 0,6 Concordia „AKE“ sehr gut 0,8 Hallesche „Hallesche.Kolumbus“ sehr gut 0,8 Hansemerkur Reiseversicherung AG „RKJ“ sehr gut 0,9 Würzburger Versicherungs-AG „TravelSecure AR“ sehr gut 0,9 Axa Krankenversicherung AG „SingleTravel“ sehr gut 1,0 Gothaer Krankenversicherung AG „MediR“ sehr gut 1,0 Hansemerkur Reiseversicherung AG „JRV“ sehr gut 1,1 … Europa AMC ausreichend 3,9 LKH „AKV“ mangelhaft 4,8 Isa Mapfre „Kombipaket Basis“ mangelhaft 5,0

Bei den Produkten für Familien erhielten ebenfalls der DKV-Tarif „ReiseMed Tarif RD“ sowie der Ergo-Direkt-Tarif „RD“ die beste Bewertung (jeweils 0,9). Dainter folgen angeführt von der Würzburger („TravelSecure AR“ – Gesamtnote 0,9) 15 weitere Anbieter mit einem „sehr gut“.

Die besten/schlechtesten Auslandsreisekranken-Versicherungen (Familien) Gesellschaft Tarif Qualitätsurteil Gesamtnote DKV „ReiseMed Tarif RD“ sehr gut 0,8 Ergo Direkt „RD“ sehr gut 0,8 Würzburger „TravelSecure AR“ sehr gut 0,9 Concordia „AKF“ sehr gut 1,0 Gothaer „MediR“ sehr gut 1,0 Hansemerkur „RKJ“ sehr gut 1,0 Hansemerkur „JRV“ sehr gut 1,1 DFV Deutsche Familienversicherung AG „Auslandsreiseschutz für Familien“ sehr gut 1,2 Münchener Verein „Tarif 502“ sehr gut 1,2 … Europa „AMC“ ausreichend 3,9 Isa Mapfre „Kombipaket Basis“ mangelhaft 5,0

Aufmerksam sein bei der Online-Reisebuchung

Unter der Überschrift „Augen auf bei der Reisebuchung“ warnen die Finanztester vor den bei einer Online-Reisebuchung häufig von den Reiseportalen im Paket mit anderen Reiseversicherungen angebotenen Auslandsreisekranken-Versicherungen.

„Die Auswahl- und Vergleichsmöglichkeiten sind meist auf einen Tarif beschränkt. Auch reicht manchmal ein schneller Klick bei der Buchung, um überraschenderweise einen Jahresvertrag abzuschließen statt einer Versicherung nur für die einzelne Reise. Unter Umständen verpflichten die angebotenen Tarife zudem zu einer Selbstbeteiligung“, heißt es in der Verbraucherzeitschrift. Deshalb sollte die Wahl der Reisekrankenversicherung lieber in Ruhe getroffen werden, so der Tipp.

Erhebliche Unterschiede

Ein Blick in die Test-Tabelle im aktuellen Finanztest-Heft zeigt, dass es zwischen den einzelnen Tarifen erhebliche Unterschiede gibt. Schon allein bei der maximalen Reisedauer liegt die Spannweite zwischen 42 und 70 Tagen. Ebenfalls unterschiedlich ist das Alter, bis zu dem Kinder in den Familien-Policen mitversichert sind (zwischen 17 und 25 Jahren).

Auch hinsichtlich der Kostenübernahme bei Personenbergung nach einem Unfall gibt es große Differenzen. Je nach Tarif ist entweder gar keine Erstattung vorgesehen, oder es werden nur Bergungskosten übernommen. Zudem ist die maximale Erstattungshöhe begrenzt – je nach Produkt auf Beträge zwischen 2.500 und 10.000 Euro.

Finanztest rät zum Wechsel

Die Finanztester raten auch bereits Versicherten zu prüfen, „ob ein neuer Vertrag besser schützt und unter Umständen sogar günstiger ist. Dabei sollten sie ihre Kündigungsfristen beachten.“ Die „sehr guten“ Tarife kosten zwischen 18,60 und 40 Euro Grundbeitrag für Familien beziehungsweise 7,92 und 24 Euro Grundbeitrag für Einzelpersonen.

Insbesondere für Senioren lohne sich ein Wechsel in den meisten Fällen, da sich die Grundbeiträge bei Erreichen eines bestimmten Alters um bis zu das Achtfache verteuern, heißt es in der Verbraucherzeitschrift weiter.

Die komplette Testübersicht kann in der Finanztest-Ausgabe 4/2017 nachgelesen werden. Diese ist im Zeitschriftenhandel als gedrucktes Heft erhältlich oder kann unter diesem Link kostenpflichtig als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Auch ein kostenpflichtiger Artikel-Einzelabruf ist möglich.