Erster Lebensversicherer deklariert Überschussbeteiligung

22.11.2016 – Die Stuttgarter Lebensversicherung hat als erster Anbieter die Überschussbeteiligung für 2017 bekannt gegeben. Sie bietet ihren Kunden eine laufende Verzinsung von 2,3 Prozent, 0,5 Prozentpunkte weniger als im laufenden Jahr. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3, 0 Prozent.

Die Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als halbiert. Schrieben die Anbieter ihren Kunden im Jahr 2000 im Branchenschnitt noch eine laufende Verzinsung von über sieben Prozent gut, so zeigte die Kurve seitdem mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2008 stetig nach unten.

Der Durchschnittswert war nach Daten der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH (VersicherungsJournal 27.1.2012, 23.12.2011) erstmals 2012 unter die öffentlichkeitswirksame Marke von vier Prozent gesunken, im Jahr 2016 dann sogar unter die Drei-Prozent-Marke (VersicherungsJournal 29.1.2016, 5.1.2016).

Laufende Verzinsung sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent

Gestern hat die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., mit rund 600 Millionen Euro Beitragseinnahmen die Nummer 34 im deutschen Lebensversicherungs-Markt, den aktuellen Deklarationsreigen eröffnet und ihre Überschussbeteiligung für 2017 bekannt gegeben.

Für das kommende senkt die Stuttgarter ihre laufende Verzinsung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Einen gleich hohen Abschlag hatte die Gesellschaft bereits für das laufende Jahr vorgenommen (VersicherungsJournal 15.12.2015).

Die gesamte Verzinsung inklusive der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven und den Schlussüberschuss-Anteilen, die nach Unternehmensgaben nach dem Assekurata-Modellfall mit einer Laufzeit von 25 Jahren errechnet wird, liegt 2017 bei 3,0 Prozent, wird weiter mitgeteilt.

Niedrigzins als Begründung

Die Stuttgarter begründet die Absenkung mit der derzeitigen Situation an den Kapitalmärkten. So ließen sich zurzeit mit Produkten vergleichbarer Sicherheit nur erheblich geringere Zinserträge erzielen. Eine zehnjährige Bundesanleihe etwa biete aktuell eine Rendite von nur etwa 0,3 Prozent, so das Unternehmen unter Verweis auf Daten der Deutschen Bundesbank von Mitte November.

Vertriebsvorstand Ralf Berndt gab in der Pressemitteilung ein klares Bekenntnis zur Lebensversicherung ab: „Das Prinzip der privaten Lebens- und Rentenversicherung mit der Verteilung der Kosten, dem Ausgleich in der Gemeinschaft und über die Zeit, ist und bleibt einzigartig.“

Die garantierten und lebenslangen Rentenzahlungen machten private Lebens- und Rentenversicherungen nach wie vor zu einem wichtigen Baustein einer verlässlichen Altersvorsorge, so Berndt. Allerdings zeigte er sich überzeugt, dass in Zukunft alternative Garantiemodelle wie Index-Produkte in den Vordergrund treten werden.

Anders als bei diversen Wettbewerbern – wie etwa der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Ergo Lebensversicherung AG, die Gothaer Lebensversicherung AG, die Lebensversicherer der Talanx AG oder die Württembergische Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 21.7.2016) – ist bei der Stuttgarter keine Rede von einem Ausstieg aus dem klassischen Lebensversicherungs-Geschäft.