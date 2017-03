Drei Mal Neues aus der Lebensversicherung

6.3.2017 – Frauen werden nach aktuellen GDV-Zahlen deutlich häufiger wegen psychischer Erkrankungen oder Krebserkrankungen berufsunfähig als Männer, dafür aber deutlich seltener aufgrund von Unfällen. Die WWK hat die Fondspalette für ihre Fondsrenten um vier vermögensverwaltende Investmentfonds und zwei globale Aktienfonds erweitert. Der HDI hat zur Vermittlerunterstützung die App „VorsorgeNow“ entwickelt.

Das Durchschnittsalter bei Eintritt der Berufsunfähigkeit (BU) lag 2015 bei 47 Jahren, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende vergangener Woche mitteilte.

Datenbasis ist eine Teilerhebung unter Verbandsmitgliedern, die gemessen am Vertragsbestand auf einen Marktanteil von einem knappen Drittel kommen. Männer waren beim BU-Eintritt mit 48 Jahren minimal älter als der Durchschnitt, bei Frauen waren es 46 Jahre.

Die häufigsten Invaliditätsursachen

Laut GDV geht der (nur kleine) Altersunterschied beim BU-Eintritt zwischen Männern und Frauen mit unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Berufsunfähigkeits-Risiken einher. Hier fallen die Abweichungen den vom Versichererverband veröffentlichten Daten zufolge deutlich größer aus.

Zwar ist die Psyche bei beiden Geschlechtern die häufigste Invaliditätsursache, bei Frauen mit 30 Prozent aber deutlich höher ausgeprägt als bei Männern (22 Prozent). Auf Rang zwei liegt bei den Damen die Ursache Krebs (22 Prozent), die bei den Herren mit 16 Prozent nur an dritter Stelle liegt.

Die zweite Position bei den Männern belegen Beeinträchtigungen am Bewegungsapparat mit einem Anteil von 21 Prozent. Bei den Frauen bedeuten 14 Prozent hier nur den dritten Rang.

Auf jeweils acht Prozent Anteil kommen Erkrankungen des Nervensystems, was Platz vier (Frauen) beziehungsweise vier (Männer) entspricht. Was Unfälle als Invaliditätsursache angeht, so sind Herren (elf Prozent) fast drei Mal häufiger betroffen als Frauen (vier Prozent), wie die GDV-Daten weiter zeigen.

WWK hat Fondspalette erweitert

Die WWK Lebensversicherung a.G. hat die Fondspalette für ihre Fondsrenten-Kunden erweitert. Dies gilt nach Unternehmensangaben sowohl für die fondsgebundenen Rententarife ohne Garantie als auch für die Produktgeneration „WWK IntelliProtect“ mit Garantie.

Mit vier weiteren vermögensverwaltenden Investmentfonds („Storch Multi Asset Balanced R“, „Flossbach von Storch Multi Asset Growth R“, „M&G Dynamic Allocation Fund A EUR“ und „DJE – Zins & Dividende PA“) soll eine möglichst positive Rendite in jeder Marktlage erwirtschaftet werden. Zudem stehen zwei neue globale Aktienfonds („Nordea 1 Global Stable Equity BP EUR“ und „LOYS Global PAN“) zur Verfügung.

Insgesamt stellt die WWK im Rahmen ihrer Fondsrenten eigenen Angaben zufolge über 100 verschiedene Investmentfonds in allen Anlageklassen sowie rund 20 Anlagestrategien zur Verfügung.

HDI App „VorsorgeNow“

Die HDI Vertriebs AG will mit der App „VorsorgeNow“ Vermittler dabei unterstützen, den persönlichen Bedarf des Kunden schnell und unkompliziert über einen Rentenlücken-Rechner zu ermitteln. Mit der App werden die Produktgruppen Basis-Rente, Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeits-Versicherung abgedeckt.

Direkt nach der Berechnung können Vermittler Kontakt mit dem HDI Angebots- und Beratungsservice aufnehmen oder die Berechnungsergebnisse per E-Mail an den Kunden verschicken, stellt das Unternehmen heraus.

„Beratungszeit ist wertvoll und sollte effizient genutzt werden. Mit ‚VorsorgeNow‘ bieten wir unseren Vertriebspartnern eine einfache und nützliche App, die mit wenigen Eingaben vorab hilfreiche Informationen liefert“, lässt sich Dr. Tobias Warweg, Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb der HDI Vertriebs AG, in einer Pressemitteilung zitieren.

Die App steht im Google Play Store sowie im Apple App Store zum Download bereit