Die niedrigsten Beiträge für S-Pedelecs

21.2.2017 – Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung bis maximal 45 Stundenkilometer benötigen ein Versicherungs-Kennzeichen. Von 34 Versicherern tarifieren 32 diese Zweiräder wie Mopeds und Mofas. Junge Fahrer zahlen die niedrigste Prämie beim LVM, ältere bei der WGV Himmelblau.

WERBUNG

In der Marktübersicht des VersicherungsJournals zu den Versicherungstarifen für Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen wurden unter anderem die Konditionen für Mopeds und Mofas (VersicherungsJournal 9.2.2017) sowie die leichten Kfz und leichten Quads (VersicherungsJournal 13.2.2017) untersucht. Erstmals wurden auch die Prämien für S-Pedelecs (Wagniskennziffer (WKZ) 009) berücksichtigt.

Die Fahrräder mit einer Tretunterstützung von bis zu 45 Stundenkilometern (km/h) und einer maximalen Leistung von 500 Watt müssen Haftpflicht-versichert werden. Mit ihnen dürfen keine Radwege benutzt werden und man benötigt mindestens einen Mofa-Führerschein, um sie fahren zu dürfen. Seit 2013 besteht zudem Helmpflicht.

So viele Unfälle wie noch nie

Gleich zu Beginn des Jahres 2017 meldete die Süddeutsche Zeitung in einem Bericht, dass es in Deutschland noch nie so viele Unfälle mit Pedelecs und E-Bikes gegeben hätte wie 2016.

Bis September vergangenen Jahres wären sie in über 3.200 Unfälle verwickelt gewesen, 46 Menschen kamen dabei sogar ums Leben. Das sind 29 Prozent mehr Unfälle im Vergleich zum Vorjahr.

Zwar sei – so kommentierte der Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) diese Meldung – jeder Unfalltote einer zu viel, die gestiegene Zahl der Unfälle und Opfer hätten jedoch nichts damit zu tun, dass die Fahrzeuge an sich ein höheres Unfallrisiko aufweisen würden. Die häufigeren Unfälle würden proportional zu der steigenden Zahl dieser Fahrzeuge im Straßenverkehr verlaufen.

WERBUNG

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholkonsum

Im gesamten Jahr 2015 waren Fahrer und Mitfahrer von Fahrzeugen mit Versicherungs-Kennzeichen in 15.612 Verkehrsunfälle verwickelt. Das geht aus der Unfallstatistik „Verkehrsunfälle Kraftrad- und Fahrradunfälle im Straßenverkehr“ (PDF-Datei, 1,6 MB) des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor.

Am häufigsten verunglückten diese Personen in den Sommermonaten, da sie hier aufgrund der besseren Straßenverhältnisse mehr unterwegs waren als im Winter. Besonders gefährdet sind junge Fahrer im Alter von 15 bis 24 Jahren sowie Senioren ab 65 Jahren.

Die häufigste Unfallursache ist in fast zwölf Prozent der Fälle eine nicht angepasste Geschwindigkeit, gefolgt von Alkoholkonsum.

Diese Vehikel dürfen nicht auf öffentlichen Straßen fahren

Andere Trend-Fahrzeuge wie „Hoverboards“ oder „E-Boards“ – eine Art elektrisch betriebenes, zweirädriges Skateboard – auf denen man sich stehend fortbewegt, dürfen übrigens nicht im Straßenverkehr bewegt werden. Die kleinen Elektro-Mobile können bis zu 35 km/h schnell fahren.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stuft die Boards aufgrund der Geschwindigkeit von über sechs km/h als Kraftfahrzeuge ein. Sie benötigen eine Betriebsgenehmigung und damit auch eine Haftpflicht-Versicherung, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit.

Das Problem mit diesen neuen Kleinst-Elektrofahrzeugen sei jedoch, dass sie sich bisher keiner gängigen Fahrzeugart zuordnen lassen, erläutert der GDV weiter. Ohne Betriebserlaubnis dürfen sie vorerst daher nicht im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden.

Meist wie Mofas versichert

Für die schnellen Elektro-Fahrräder wurden dem VersicherungsJournal 35 Tarife von 34 Versicherern mitgeteilt. Auch in dieser Klasse wird zum Großteil nach Alter differenziert. Die Altersgrenze liegt fast immer bei 23 Jahren. Lediglich die HDI Versicherung AG unterscheidet nach Fahrern unter und ab 29 Jahren. 32 der vorliegenden S-Pedelec-Policen sind preislich identisch mit denen für Mopeds und Mofas (WKZ 005).

Den niedrigsten Jahresbeitrag zahlen junge Fahrer wie auch bei den Mopeds mit 78 Euro (alle Beiträge inklusive Versicherungsteuer) für die Kombination der Haftpflicht-Deckung von 100 Millionen Euro plus Teilkasko mit 150 Euro Selbstbehalt (H+TK) beim LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G.

Auf Platz zwei folgt mit 86 Euro die Oldenburgische Landesbrandkasse (Öffentliche Oldenburg). Die Plätze drei bis fünf belegen mit jeweils 89 Euro die WGV Himmelblau, die Provinzial Nord Brandkasse AG und die Westfälische Provinzial Versicherung AG (WPV).

Die Haftpflicht-Versicherung allein kostet 49 Euro beim LVM, 53 Euro bei der Öffentlichen Oldenburg und 56 Euro bei WGV Himmelblau.

Ab 23 Jahren beginnt die Preisliste bei 38 Euro

Für Fahrer ab 23 Jahren sieht es wieder kostengünstiger aus. Mit 64 Euro bietet die WGV Himmelbau für Haftpflicht plus Teilkasko die preiswerteste Jahresprämie an, gefolgt von der WGV-Versicherung AG (WGV) mit zwei Euro mehr.

Platz drei bis fünf belegen mit je 67 Euro die Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, die Huk24 AG (Huk-Versicherungen) und die Bruderhilfe Sachversicherung AG im Raum der Kirchen.

Die Haftpflicht-Deckung alleine kostet für die Älteren 38 Euro bei der WGV Himmelblau und jeweils einen Euro mehr bei Bruderhilfe, GVV, Huk-Versicherungen und WGV.

Noch nicht genügend Daten für exakte Risikoabwägung

Bei drei Tarifen muss man als Fahrer eines S-Pedelecs etwas mehr zahlen als für ein Moped.

Die HDI verdoppelt die Teilkasko-Beiträge ihrer beiden Tarife von 15,35 auf 30,70 Euro und ist somit nicht mehr billigster Anbieter für Fahrer ab 29 Jahren wie bei den Mopeds. Die Mannheimer Versicherung AG berechnet 95 Euro mehr als für ein Mofa. Damit ist sie teuerster Anbieter bei älteren und zweitteuerster bei den jüngeren Fahrern.

„Wir können für S-Pedelecs die Risiken noch nicht abschätzen“, erklärt Isabelle Haupt, Pressereferentin der Mannheimer. „Dafür ist der Bestand bei uns noch zu gering und wir haben nicht genug eigene Daten.“ Da die Mehrheit der Versicherer diese WKZ jedoch wie Mopeds versichert, wolle man die Lage zum Verkehrsjahr 2017/2018 erneut prüfen. „Gegebenenfalls passen wir dann unsere Prämien an.“

Diese drei erhöhten Tarife ändern den zu zahlenden Durchschnittsbeitrag für diese WKZ jedoch nur gering gegenüber dem für Mopeds. Junge Fahrer werden mit 133 Euro (H+TK) versichert, fünf Euro mehr als durchschnittlich für ein Moped. Für die reine Haftpflicht sind im Mittel 83 Euro fällig, drei Euro mehr als für Mofas. Das Gleiche müssen auch ältere Fahrer in dieser Klasse durchschnittlich mehr zahlen als für die WKZ 005.

Lesetipp

Die Daten aller teilnehmenden Versicherer für alle einschlägigen Wagnisse sind enthalten im Dossier „Mopedversicherungen 2017: Marktübersicht für Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen“. Es ist am 8. Februar im VersicherungsJournal-Verlag erschienen.

Das 37-seitige E-Paper im PDF-Format kostet 14,50 Euro. Es kann auf dieser Seite online bestellt werden. Die Publikation steht den Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung. Sie finden das Dossier zum Herunterladen unter diesem Link.

Interessenten, die sich jetzt zum Premium-Abonnent anmelden, erhalten das Dossiers ebenfalls kostenlos.