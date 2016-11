Die Lebensversicherer mit der höchsten bereinigten Nettorendite

2.11.2016 – Im vergangenen Jahr erzielte die Neue Bayerische Beamten (die Bayerische) mit knapp 5,0 Prozent die höchste bereinigte Nettorendite (Nettoergebnis aus Kapitalanlagen abzüglich der Zuführung zur Zinszusatzreserve in Prozent des mittleren Jahresbestandes an Kapitalanlagen). Der HDI kam nur auf knapp über zwei Prozent, wie dem aktuellen Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zu entnehmen ist.

WERBUNG

Im Geschäftsjahr 2015 erzielten die deutschen Lebensversicherer im Marktschnitt eine Nettorendite (Nettoergebnis aus Kapitalanlagen in Prozent des mittleren Jahresbestandes an Kapitalanlagen) von 4,54 (2014: 4,63) Prozent.

Dies ist dem Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zu entnehmen. Die Werte der 79 aufgeführten Gesellschaften liegen zwischen 5,51 Prozent (WWK Lebensversicherung a.G.) und 2,73 Prozent (Credit Life AG).

Standard-Nettorendite gibt verzerrtes Bild

Allerdings spiegelt die Nettorendite mittlerweile nur noch ein verzerrtes Bild der Zinserträge wieder. Denn „ein Teil der Erträge aus Kapitalanlagen wird als ‚Gewinne aus dem Abgang aus Kapitalanlagen‘ bilanziert und beinhaltet die Realisierung von Bewertungsreserven“, erläutert Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages im Editorial zum aktuellen Heft.

„Für das, angesichts anhaltend niedriger Marktzinsen, außerordentlich hohe Resultat der Nettorendite ist die verstärkte Auflösung von Bewertungsreserven verantwortlich. Das wird deutlich bei dem Vergleich mit der laufenden Durchschnittsverzinsung. Sie erreichte im Jahr 2015 einen Wert von 3,7 Prozent“, so der Map-Report-Chefredakteur weiter

Seit der Einführung der sogenannten Zinszusatzreserve (ZZR) im Jahr 2011 seien die Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen von rund 4,5 auf 10,0 Milliarden Euro gestiegen. Dabei habe es im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 3,6 Milliarden Euro die größten Gewinnabgänge gegeben. Diese Gewinne aus Abgang sind für die Lebensversicherer laut Klages „ein wirksames Mittel, um der ZZR ausreichend Kapital zuzuführen.“

WERBUNG

Neue BBV mit der höchsten bereinigten Nettorendite

Rangliste bereinigte Nettorendite (Nettoergebnis aus

Kapitalanlagen abzüglich der Zuführung zur Zinszusatz-

reserve in Prozent des mittleren Jahresbestandes

an Kapitalanlagen – Bild: Screenshot Map-Report 887)

Vor diesem Hintergrund wurde in der aktuellen Bilanzanalyse zum zweiten Mal die sogenannte „bereinigte“ Nettorendite (Nettoergebnis aus Kapitalanlagen abzüglich der Zuführung zur Zinszusatzreserve in Prozent des mittleren Jahresbestandes an Kapitalanlagen) aufgeführt.

Der höchste Wert wird wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.11.2015) für die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische) ausgewiesen, die 2015 auf 5,0 Prozent kam. Knapp dahinter folgt die WWK.

Ebenfalls eine Vier vor dem Komma hatten die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die für das Neugeschäft seit geraumer Zeit geschlossene Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG zu verzeichnen.

Der niedrigste Wert wird mit 2,2 für die HDI Lebensversicherung AG ausgewiesen. Nur unwesentlich höher fiel mit jeweils 2,4 Prozent die bereinigte Quote bei der Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG, der Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG, der Öffentlichen Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg, und den für das Neugeschäft geschlossenen Gesellschaften Plus Lebensversicherungs AG und Victoria Lebensversicherung AG aus.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den 15 größten Gesellschaften (mit mehr als zwei Milliarden Euro Beitragseinnahmen 2015, VersicherungsJournal 19.8.2016) landeten nur die Alte Leipziger und die Ergo Lebensversicherung AG sowie die Generali Lebensversicherung AG in der Spitzengruppe.

Auf vergleichsweise hohe Werte kamen auch die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Axa Lebensversicherung AG und die Württembergische Lebensversicherung AG, während die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG mit 3,3 Prozent auf dem Niveau des Marktdurchschnitts lag.

Knapp unter diesem blieb die Bayern Versicherung Lebensversicherung AG. Jeweils eine Zwei vor dem Komma stand für die R+V Lebensversicherung AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG sowie den Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. zu Buche. Schlusslicht ist wie oben erwähnt der HDI.

Für die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Aachenmünchener Lebensversicherung AG konnte keine bereinigten Nettorenditen berechnet werden, weil in den Geschäftsberichten die Aufwendungen zur Zinszusatzreserve nicht veröffentlicht wurden, erläutert der Map-Report-Chefredakteur im Editorial von Heft 887.

Die Anbieter mit den größten Abweichungen

Wie Klages weiter herausstellt, schwanken die Ergebnisse zwischen der Standard-Nettorendite und der bereinigten Quote zum Teil deutlich – insbesondere bei den für das Neugeschäft geschlossenen Anbietern Protektor Lebensversicherungs-AG, Victoria und Athene Lebensversicherung AG (vormals Delta Lloyd Lebensversicherung). Hier gab es Abweichungen zwischen 2,7 und 2,1 Prozentpunkten.

Ebenfalls hohe Abweichungen standen den Daten des Map-Reports zufolge für die Basler Lebensversicherungs-AG, die Öffentlichen Oldenburg und die Axa zu Buche.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ enthält auf 161 Seiten Übersichten zu diversen Geschäftszahlen von bis zu 82 Lebensversicherungs-Gesellschaften. Neben Bilanzkennzahlen werden in dem Heft auch die Entwicklungen bei Bestand, Neugeschäft und Storno analysiert – und zwar insgesamt wie auch nach Sparten.

Weitere Details zu den Inhalten sind auf dieser Internetseite einsehbar. Das Heft ist lieferbar als (nicht druckbare) PDF-Datei für 89,50 Euro und als gedrucktes Heft für 102,20 Euro, jeweils einschließlich Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann unter diesem Link.