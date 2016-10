Die Kraftfahrzeug-Versicherungs-Tarife

19.10.2016 – In seinem erstmals durchgeführten Kfz-Rating hat Franke und Bornberg an rund jeden achten Tarif die Höchstnote „FFF“ vergeben. Das Analysehaus weist darauf hin, dass das Rating keinesfalls die Beratung durch einen Vermittler ersetzt – denn schon bei den „FFF“-Produkten gibt es zum Teil deutlich abweichende Ausprägungen der untersuchten Leistungsmerkmale.

WERBUNG

Das Analyseunternehmen Franke und Bornberg GmbH hat erstmals Kfz-Versicherungen analysiert und gestern ein Kfz-Rating veröffentlicht. „Die Kraftfahrzeug-Versicherung ist aktuell die wohl am stärksten umkämpfte Versicherungssparte auf dem Markt“, erläutert Michael Franke, Geschäftsführer des Analysehauses, anlässlich der Ratingveröffentlichung.

Allerdings werde der Wettbewerb fast ausschließlich über den Preis ausgetragen. Verbraucher stünden somit vor der Herausforderung, einen Vertrag zu finden, bei dem nicht nur der Preis stimmt, sondern vor allem der Versicherungsschutz.

Blick ins Kleingedruckte

„Die wenigsten Kunden kennen die Leistungsunterschiede und wissen um die Knackpunkte, die im Schadenfall zu unangenehmen Überraschungen führen können“, so Franke weiter. Deshalb zähle vor allem das Kleingedruckte – denn dieses entscheide oft über Leistung oder Ablehnung einer Zahlung, was für Versicherte teuer werden könne.

Als ein Beispiel nennt der Geschäftsführer des Analysehauses den Schutz bei Schäden durch Zusammenstoß mit Tieren in der Teilkaskoversicherung. Denn „ob tatsächlich gezahlt wird, hängt nicht selten davon ab, was für ein Tier am Unfall beteiligt war. Während weniger gute Tarife nur für Schäden durch Haarwild leisten, zahlen leistungsfähige Kfz-Verträge beim Zusammenprall mit Tieren aller Art – egal ob Hase, Pferd, Hund oder Vogel.

Ebenfalls differenziert werde beim Thema Tierbiss. Während manche Tarife nur bei Marderbiss einträten, zahlten andere für alle von Tieren verursachten Bissschäden und im besten Fall auch für Folgeschäden. Auch bei grob fahrlässig verursachten Schäden zeige sich die Leistungsfähigkeit eines Tarifs erst im Detail.

Auf kleinere und Nischenanbieter wurde zunächst verzichtet

Für das Rating hat das Analysehaus 134 Tarife von 68 Anbietern unter die Lupe genommen. Die vergleichsweise niedrige Zahl an Produkten begründete Franke & Bornberg auf Nachfrage des VersicherungsJournals wie folgt: „Bei der Auswahl der Versicherer ging es uns um eine hohe Marktabdeckung, da diese das Verbraucherinteresse spiegelt. Auf kleinere und Nischenanbieter haben wir im Erstaufschlag des Ratings verzichtet.“ Diese würden sukzessive ergänzt.

Auf die sonst bei Sach-Ratings von Franke und Bornberg übliche Unterteilung in Top- und Grundschutz sowie gegebenenfalls Standardschutz hat das Analysehaus beim Kfz-Rating verzichtet, um eine einheitliche Vergleichbarkeit herzustellen.

Anders als in den anderen Sparten gebe es im Kfz-Bereich schon eine vorgelagerte Differenzierung des Absicherungsniveaus nach Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko. Deshalb liege dem aktuellen Rating „die Annahme zugrunde, dass sich der Versicherungsnehmer für ein Vollkaskoprodukt entscheidet.

Unseres Erachtens impliziert diese Annahme, dass sich der Versicherungsnehmer prinzipiell für einen hochwertigen Versicherungsschutz interessiert, der über eine reine Basisabsicherung hinausgeht. Die Notwendigkeit, eine zusätzliche Grundschutz-Kategorie einzuführen für eher preissensible Kunden, sehen wir daher nicht“, so Franke und Bornberg auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

So wurde bewertet

Insgesamt gingen 61 Leistungskriterien in die Rating-Bewertung ein. Dabei wurden die Produkte zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von Null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf das üblicherweise verwendete, achtstufige Bewertungsschema von „FFF“ („hervorragend“) bis „F--“ („sehr schwach“) zurückgegriffen.

Ratingklassen (Bild: Franke und Bornberg)

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich wurden Mindeststandards für die vier höchsten Ratingklassen berücksichtigt.

Die besten Tarife

Das Analysehaus hat eine hohe Leistungsdichte in der Kfz-Versicherung und eine in den letzten Jahren spürbar gestiegene Qualität ausgemacht. Im Rahmen des neuen Ratings hat Franke und Bornberg so an fast jeden achten untersuchten Tarif die Höchstnote „FFF“ („ausgezeichnet“) vergeben. Risikoträger der Top-Produkte sind die

Bild: Screenshot Franke-Bornberg.de

Etwas mehr als jedes zehnte getestete Versicherungsprodukt wurde von Franke & Bornberg mit einem „FF+“ bedacht, was einem „sehr gut“ entspricht. Knapp die Hälfte der untersuchten Tarife schnitt mit „FF“ („gut“) ab. Damit wurden mehr als zwei Drittel der getesteten Produkte in die drei höchsten Ratingklassen eingestuft.

Bild: Franke und Bornberg

Rating ersetzt keine persönliche Beratung

Eine Übersicht der Rating-Ergebnisse ist auf den Franke-und-Bornberg-Internetseiten (unten auf der Seite im Bereich „Rating Sachversicherung/ Unfallversicherung“) zu finden. Bevor die Ergebnisse anzeigt werden, erscheint folgende mit einem Haftungsausschluss kombinierte Warnung: „Diese Information ersetzt keine persönliche Beratung!

Bitte beachten Sie, dass diese Information und die im Folgenden dargestellte Produkt-Tabelle eine persönliche Beratung nicht ersetzen können und daher nur der Orientierung und Vorab-Information dienen. Die angezeigten Produkte können sich, je nach Ihrem persönlichen Profil, erheblich in ihrer Leistung unterscheiden“.

Zudem gibt das Analysehaus den Seitenbesuchern vorab den Tipp, mit den ausgedruckten Ratingergebnissen seinen Versicherungsvermittler aufzusuchen und sich dort Angebote für die in Betracht kommenden Produkte machen zu lassen. „Hierbei ist Aufmerksamkeit angesagt, denn viele Gesellschaften haben mehrere Produkte im Angebot. Nicht jedes passt zum eigenen Profil“, wird dort weiter ausgeführt.

Unterschiede bei Top-Tarifen

Selbst innerhalb der Gruppe der „FFF“-Produkte gibt es noch deutliche Unterschiede. Dies zeigen weitere Detaildaten, die Franke und Bornberg dem VersicherungsJournal exklusiv zur Verfügung gestellt hat.

So ist Sonderausstattung je nach Tarif bis 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro, bis zur Höhe des Neuwerts oder sogar ohne Begrenzung versichert. Teilweise gelten niedrigere Summen etwa für Informations- und Unterhaltungssysteme. Auch hinsichtlich der erweiterten Elementargefahren gibt es Unterschiede.

<>

Kfz-Rating Franke und Bornberg, „FFF“-Tarife, Ausprägung ausgewählter Leistungskriterien Gesellschaft Produkt Stand Sonderausstattung Erweiterung der Elementargefahren Aachenmünchener Optimal 7.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Erdsenkung, Muren, Lawinen und Dachlawinen, hierzu zählen auch Eiszapfen oder Eisplatten. Allianz MeinAuto Top-Paket 10.2016 bis 10.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Muren, Erdrutsch und Erdfall, sowie Dachlawinen Allsecur Premium 9.2016 bis 10.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Muren, Erdrutsch und Erdfall Alte Leipziger Comfort 10.2016 bis 10.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen oder Muren Bruderhilfe Classic inkl. KaskoPlus 4.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch und Vulkanausbruch DEVK Premium 9.2016 bis 15.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Erdsenkung, Erdrutsch, Dachlawinen und Schneelawinen Ergo Modul Komfort Plus 10.2016 bis 50.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Erdbeben, Erdrutsch, Dachlawinen und Schneelawinen Feuersozietät Vario inkl. PLus 7.2016 bis 20.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Dachlawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch und Vulkanausbruch Generali Komfortschutz Vollkasko Premium 7.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Dachlawinen oder Murgang Huk-Coburg Allg. Classic inkl. KaskoPlus 4.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch und Vulkanausbruch Huk24 Classic inkl. KaskoPlus 4.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch und Vulkanausbruch Itzehoer Top Drive 9.2016 bis zur Höhe des Neuwerts, außer Veränderungen am Fahr- und Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie oder Sonderlackierungen bis 10.000 € Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch und Vulkanausbruch Kravag Logistic Plus 7.2016 keine Begrenzung, außer bei Informations- und Unterhaltungs-systemen gelten 5.000 € als Höchst-entschädigung Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen, Erdbeben und Muren R+V R + V Police-Plus 7.2016 keine Begrenzung, außer bei Informations- und Unterhaltungs-systemen gelten 5.000 € als Höchst-entschädigung Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Erdbeben, Muren, Lawinen und Dachlawinen VHV Klassik-Garant + Exklusiv 10.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Lawinen oder Muren Württembergische Premium 7.2016 bis zur Höhe des Neuwerts Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Einwirkung von Schnee- bzw. Eislawinen, Dachlawinen, Erdbeben Erdfall, Erdsenkung, Erdrutsch und Schneedruck, Muren oder Murengang sowie Steinschlag

Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung sind unter diesem Link nachzulesen, weitere Details zu den Ratingergebnissen auf dieser Internetseite (unten auf der Seite im Bereich „Rating Sachversicherung“).