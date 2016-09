Die größten Versicherungszweige in Schaden/Unfall

20.9.2016 – Nach dem aktuellen Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft ist der Bestand an Schaden-/Unfall-Versicherungsverträgen 2015 von knapp 301 auf gut 304 Millionen gestiegen. Am bedeutendsten für die Kompositversicherer bleibt die Kfz-Versicherung, deren Anteil sowohl nach Vertragszahl als auch nach Beitragseinnahmen stetig weiter zunimmt. Eine negative Entwicklung zeigt sich bei der privaten Unfallversicherung.

Die Zahl der Versicherungsverträge in der privaten und gewerblichen Schaden-/Unfallversicherung ist im vergangenen Jahr um ein Prozent auf knapp 304,3 Millionen gestiegen.

Dies ist dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016 zu entnehmen, das der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vergangene Woche veröffentlicht hat.

Vertragszahl: Kfz-Versicherung bleibt größtes Standbein

In den vergangenen fünf Jahren haben die im GDV organisierten Versicherer den gesamten Vertragsbestand um fast vier Prozent ausgebaut. Mit weit über einem Drittel entfällt der Großteil der versicherten Risiken auf die Kraftfahrtversicherung. Seit 2010 hat sich der Anteil um einen Prozentpunkt vergrößert. Die Vertragszahl wuchs im Betrachtungszeitraum um fast sechs Prozent.

Trotz einer leichten absoluten Zunahme an Verträgen – rund 200.000 in der Wohngebäude- und um rund 700.000 in der Hausratversicherung – hat der Anteil der privaten Sachversicherung kontinuierlich abgenommen und ist um einen halben Prozentpunkt auf aktuell nur noch 18 Prozent gesunken.

Auf relativ konstant um die 15 Prozent Anteil kommt die Allgemeine Haftpflichtversicherung, die Ende 2015 rund 45,5 Millionen Policen zählte. Das sind knapp vier Prozent mehr als 2010, wobei es im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme gab.

Immer weniger Unfall-Policen

Deutlich reduziert hat sich der Anteil der privaten Unfallversicherungs-Policen im Portfolio der im GDV organisierten Kompositversicherer – und zwar von 9,3 auf 8,4 Prozent. Der Vertragsbestand ging im Betrachtungszeitraum um fast sechs Prozent auf nur noch 25,7 Millionen zurück.

Eine leichte Anteilssteigerung von 5,4 auf 5,7 Prozent gab es hingegen in der nicht-privaten Sachversicherung. Die Rechtsschutz-Versicherung wuchs seit 2010 (plus 4,3 Prozent auf 21,8 Millionen Verträge) etwas stärker als die Kompositversicherer insgesamt. Der Anteil erhöhte sich leicht von 7,1 auf 7,2 Prozent.

Kfz mit fast 40 Prozent Anteil an Schaden/Unfall-Beiträgen

Das Zahlenwerk des Versichererverbands gibt auch Aufschluss darüber, wie viel die Bundesbürger im Jahr für Versicherungen ausgeben. Insgesamt stiegen die gebuchten Bruttobeiträge im inländischen Direktgeschäft um knapp drei Prozent auf über 64,4 Milliarden Euro.

Der nach Beitragseinnahmen größte Versicherungszweig ist und bleibt mit gut 25,2 Milliarden Euro (plus 3,5 Prozent) die Kfz-Versicherung, auf die fast vier von zehn Euro der in Komposit insgesamt eingesammelten Beiträge entfallen. Dabei fällt der Anteil nach Beiträgen um rund zwei Prozentpunkte größer aus als nach Vertragszahl.

Ein gutes Siebtel der Einnahmen (rund drei Prozentpunkte weniger als nach Verträgen) geht auf das Konto der privaten Sachversicherung, während die nicht private Sachversicherung auf einen Anteil von einem guten Achtel kommt. Nach Policenbestand ist es nur ein Siebzehntel.

Der Anteil der Allgemeinen Haftpflichtversicherung am Beitragsaufkommen liegt mit einem guten Neuntel über drei Prozentpunkte unter dem nach Verträgen. Für die private Unfallversicherung errechnet sich ein Beitrags-Anteil von knapp einem Zehntel. Das sind rund 1,5 Prozentpunkte mehr als nach Policen.