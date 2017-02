Die größten Krankenkassen

20.2.2017 – Die Barmer hat sich durch die Fusion mit der Deutschen BKK zum Stichtag 1. Januar die Spitzenposition im Mitglieder-Ranking der gesetzlichen Krankenkassen von der Techniker Krankenkasse zurückgeholt, wie aktuelle Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik zeigen. Die AOK Plus zog an der IKK Classic vorbei auf die sechste Position. Deutlich nach oben ging es auch für die Metzinger BKK (26 Plätze), die BKK Faber-Castell & Partner und die BKK Scheufelen (je sieben Ränge) sowie die HKK (sechs Positionen).

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zählte nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG) zum Stichtag 1. Januar 2017 mit fast 55,6 so viele Mitglieder wie nie zuvor.

Während es auf Jahressicht in der gesamten Branche ein Mitgliederplus von rund 860.000 gab (VersicherungsJournal 8.2.2017), hatte nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik rund jede siebte der noch 113 Krankenkassen einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen (VersicherungsJournal 16.12.2017).

Wechsel an der Spitze

Durch die kassenartübergreifende Fusion der Deutschen BKK mit der Barmer GEK zur Barmer (VersicherungsJournal 11.11.2015), die zu Jahresbeginn 2017 vollzogen wurde und zu einem anorganischen Wachstum von knapp 800.000 Mitgliedern führte, holte sich die Barmer die Spitzenposition im Mitglieder-Ranking zurück. Diese hatte die Körperschaft vor rund zwei Jahren an die Techniker Krankenkasse (TK) verloren (VersicherungsJournal 4.6.2015).

Der Rückstand der TK, die zwischen Anfang 2016 und 2017 ohne Fusionsaktivität um knapp 300.000 Mitglieder wuchs, lag zu Jahresbeginn allerdings nur bei gut 191.000 Mitgliedern.

Setzt sich die in letzter Zeit zu beobachtende Entwicklung bei der Mitgliederzahl – organischer Zuwachs bei der Techniker, organischer Rückgang bei der Barmer – fort, so könnte die TK bereits in der zweiten Jahreshälfte an die Spitze zurückkehren.

AOK Plus nun an sechster Stelle

Hinter der Barmer (rund 7,53 Millionen Mitglieder) und der Techniker (circa 7,34 Millionen) folgen auf den Plätzen drei bis fünf unverändert die DAK-Gesundheit, die AOK Bayern und die AOK Baden-Württemberg, für die Mitgliederzahlen zwischen knapp 4,74 Millionen und 3,20 Millionen zu Buche stehen.

Neu an sechster Stelle liegt nach einem Mitgliederzuwachs auf Jahressicht von über 8,5 Prozent die AOK Plus. Dadurch rutschte die IKK Classic, die im Betrachtungszeitraum über vier Prozent einbüßte, auf die siebte Position nach unten. Für beide Körperschaften werden rund 2,55 Millionen Mitglieder ausgewiesen.

Die Plätze acht bis zehn im Mitglieder-Ranking belegen mit Werten von jeweils um die zwei Millionen nach wie vor die AOK Rheinland-Hamburg, die AOK Nordwest und die AOK Niedersachsen.

Eine siebenstellige Mitgliederzahl hatten zum Stichtag 1. Januar 2017 ferner die AOK Nordost, die Knappschaft Bahn-See, die Kaufmännische Krankenkasse – KKH und die AOK Hessen zu verzeichnen.

Zahlreiche weitere Rangverschiebungen

In der Rangliste gab es zudem zahlreiche weitere Platzverschiebungen. Der Großteil davon war auf den fusionsbedingten Wegfall der Deutschen BKK zurückzuführen, wodurch alle Körperschaften ab Position 17 zunächst einmal einen Platz gutmachten.

Die Pronova BKK zog zudem noch an der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) vorbei und liegt nun auf Position 20 im aktuellen Mitglieder-Ranking. Von 31 auf 25 aufwärts ging es für die Handelskrankenkasse (HKK) – und die BKK VBU schob sich an der MHplus Betriebskrankenkasse vorbei auf Platz 26.

Jeweils um sieben Ränge aufwärts zwischen Anfang 2016 und Anfang 2017 ging es für die nur in Bayern geöffnete BKK Faber-Castell & Partner (auf Position 57) und die BKK Scheufelen (auf Platz 58). Die BKK Pfaff verbesserte sich von 74 auf 69 – und Metzinger BKK von 102 auf 76. Die drei letztgenannten Körperschaften sind nur in Baden-Württemberg geöffnet.