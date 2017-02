Die deutschen Nicht-Lebensversicherer im Europa-Vergleich

31.1.2017 – Die im europäischen Versichererverband Insurance Europe organisierten Versicherer erzielten 2015 einen Beitragszuwachs von zwei Prozent. In der Nicht-Lebensversicherung ging es kontinental gesehen um fast zweieinhalb Prozent aufwärts. In Deutschland war der Zuwachs leicht größer als im europäischen Schnitt, ebenfalls in den beiden anderen großen Märkten Frankreich und insbesondere Großbritannien. In Italien war das Beitragsaufkommen hingegen rückläufig. Die Versicherungsleistungen stiegen in Deutschland noch stärker als europaweit.

Die europäische Versicherungswirtschaft hat die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen 2015 um zwei Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1.207 Milliarden Euro ausgebaut, wie aus kürzlich vom europäischen Versicherungsverband Insurance Europe veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

In der Lebensversicherung gab es kontinental gesehen ein Plus von 1,5 Prozent. Mit Großbritannien, Frankreich und Italien entwickelten sich drei der vier großen Märkte positiv, während es in Deutschland einen Rückgang gab (VersicherungsJournal 16.1.2017).

Dieser hat sich auch 2016 fortgesetzt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) letzte Woche auf seiner Jahresauftakt-Pressekonferenz bekannt gab (VersicherungsJournal 27.1.2017).

Nicht-Leben-Prämien: Europaweites Plus von 2,4 Prozent

Die europäischen Nicht-Lebensversicherer (anders als in der Vergangenheit wird hierzu nicht mehr die Krankenversicherung gezählt, die gesondert aufgeführt wird) haben 2015 rund 347 Milliarden Euro Beitragseinnahmen erzielt, was einem Zuwachs von 2,4 Prozent entspricht. In den meisten Ländern war ein Wachstum zu verzeichnen, allen voran in Bulgarien, Lettland, Rumänien und in der Türkei.

Um jeweils fast sieben Prozent aufwärts ging es in Irland und in Portugal, in dem südwesteuropäischen Land zum ersten Mal seit 2010. In Griechenland und in den Niederlanden gab es hingegen ein rückläufiges Prämienaufkommen.

So entwickelten sich die vier großen Märkte

64,5 Prozent der Einnahmen entfielen auf die vier großen Märkte Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Obwohl es in Italien zum vierten Mal in Folge weniger Beitragsaufkommen als im Jahr zuvor gab (2015: minus 2,9 Prozent), hat sich der Anteil der vier großen Märkte um 3,4 Prozentpunkte erhöht.

Dies liegt vor allem an dem überdurchschnittlich großen Anstieg in Großbritannien (plus 6,3 Prozent). Leicht überdurchschnittlich entwickelte sich das Geschäft in Frankreich (plus 2,5 Prozent) sowie im größten Markt Deutschland (plus 2,9 Prozent).

In Deutschland wurde der Zuwachs von der Entwicklung in der Kraftfahrtversicherung (plus 3,5 Prozent) getragen, die nach Beiträgen mit rund einem Drittel Anteil der wichtigste Versicherungszweig ist (VersicherungsJournal 20.9.2016). Gleiches gilt auch für Großbritannien (plus 8,3 Prozent in Kfz).

Schadenzahlungen kräftig gestiegen

Die Schadenzahlungen stiegen europaweit um 4,3 Prozent auf 232 Milliarden Euro. Besonders starke Zuwächse gab es in der Türkei mit über 20 und in Polen mit über zwölf Prozent. Andererseits war in Griechenland ein Rückgang von fast zwölf Prozent zu verzeichnen.

Während die Versicherungsleistungen in Frankreich stabil blieben und in Italien leicht zurückgingen, gab es in Großbritannien (plus fast zwölf Prozent) und in Deutschland (plus gut sechs Prozent) kräftige Steigerungen.