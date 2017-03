Cyber-Risiken werfen neue Haftungsfragen auf

31.3.2017 – 75 Prozent der deutschen klein- und mittelständischen Unternehmen schätzen Cyber-Risiken als hoch ein. Jedoch nur 36 Prozent sehen für das eigene Unternehmen ein Risiko. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des GDV hervor. Die Allianz sieht im Zuge der Digitalisierung neue Herausforderungen in Haftungsfragen auf Unternehmen zukommen. Angebote für entsprechende Versicherungen gibt es bisher nur wenige. Der GDV hat nun unverbindliche Musterbedingungen für eine Cyber-Versicherungspolice entwickelt. Für Vermittler gibt es im April eine zertifizierte Weiterbildung zum Fachberater für Cyber-Risiken.

WERBUNG

Cyber-Kriminalität wird ein immer wichtigeres Thema und wird zusehends zum Chefthema in den Unternehmen. Beinahe 30 Prozent der Kleinbetriebe und mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben bereits durch Cyber-Attacken finanzielle oder materielle Schäden erlitten.

Das belegt eine repräsentative Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH, die im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) durchgeführt worden ist. Im Rahmen der Untersuchung wurden im Februar und März dieses Jahres insgesamt 252 Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland mit einem maximalen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro befragt.

Das Bewusstsein schärfen

Als einen Grund dafür, weshalb Hacker Unternehmen so erfolgreich schädigen können, nennt der GDV mangelndes Bewusstsein für derartige Gefahren in den Betrieben. Drei Viertel der befragten Manager wissen zwar um das Risiko eines Cyber-Angriffs für dem Mittelstand. Lediglich 36 Prozent jedoch meinen, dass auch sie selbst zu den Risikoträgern gehören, heißt es zu den Umfrageergebnissen.

Sie halten ihren Betrieb für zu klein und zu uninteressant für Hacker. Ähnliches haben auch die für die internationale Hiscox-Studie „Cyber Readiness 2017“ (PDF, 2,9 MB) befragten Unternehmen angegeben. Diejenigen, die keine Cyber-Versicherung abschließen wollten, dachten, dass so etwas nicht unternehmensrelevant für sie sei (VersicherungsJournal 9.2.2017).

Teurer Irrglaube

„Das ist ein gefährlicher Irrglaube“, wird GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland in einer Pressemitteilung zur ersten „Cyber Security Konferenz“ der Branche in Berlin zitiert. „Die Kriminellen wissen, wie sie auch vermeintlich uninteressante Daten zu Geld machen – nämlich indem sie einfach die Daten sperren und Lösegeld kassieren. Und für einen solchen Angriff ist kein Unternehmen zu klein.“

Diese Einschätzung teilte jüngst die Marsh GmbH. In seinem kürzlich veröffentlichten „Versicherungs-Marktreport 2017“ stellte der Industrieversicherungs-Makler fest, dass jedes Unternehmen inzwischen ein gewisses Cyber-Risiko habe (VersicherungsJournal 27.3.2017). Ein Cyber-Angriff, der Schäden an der unternehmensinternen IT verursacht und dadurch für Betriebsunterbrechungen sorgt, kann teuer werden. Die Hiscox-Studie zeigte, dass ein Angriff deutsche Betriebe bis zu 45.000 Euro kosten kann.

Musterbedingungen einer Cyber-Police

Langsamer als die steigenden Risiken für Unternehmen entwickelt sich aktuell der Markt für Cyber-Versicherungen. Ein wesentliches Hemmnis für die Entwicklung von Versicherungslösungen sei eng mit den naturgemäßen Eigenschaften von Cyber-Risiken verbunden. Diese seien nämlich „komplex und nur schwer zu quantifizieren“, heißt es in der Untersuchung „Cyber: Bewältigung eines komplexen Risikos“ des Swiss Re Institute (VersicherungsJournal 2.3.2017).

Zum Vergrößern Bild klicken.

Der GDV hat hilfestellend unverbindliche Musterbedingungen für eine Cyber-Versicherungspolice entwickelt, die sich speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen eignen. Eine solche leiste, so der Verband, nicht nur bei Datenklau und Betriebsunterbrechungen, sondern übernehme auch Kosten für IT-Forensiker oder Krisenkommunikation. Dazu GDV-Präsident Erdland: „Die Versicherungswirtschaft kann so als Teil der Lösung dazu beitragen, den Kampf mit den Cyber-Kriminellen aufzunehmen.“

Neue Technologien und neue Haftungsfragen

Je mehr Prozesse künftig digitalisiert oder automatisiert werden, umso komplexer werden auch die Herausforderungen in den einzelnen Sparten, zum Beispiel die Haftungsfrage im Schadenfall. So ist die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) sich sicher, dass neue Technologien auch neue Haftungsfragen aufwerfen werden.

Für ihre Studie Global Claims Review: Liability in Focus (PDF-Datei, 5,7 MB) zu Haftpflichtfällen hat die AGSC 100.000 Industrieversicherungs-Fälle der Jahre 2011 bis 2016 untersucht.

Ein darin aufgeführtes Beispiel ist das „autonome Fahren“. Hier rechnet die AGSC unter anderem mit neuen oder vergrößerten Haftungsrisiken in den Bereichen Datenschutz, Cybersicherheit sowie Produkthaftung. Dabei könne die Automatisierung das Produkthaftungsrisiko beispielsweise bei Maschinen- und Teileherstellern sowie Softwareanbietern erhöhen.

Cyber-Sicherheit wird immer wichtiger. Das ist eine riesige Wachstumsfläche für Versicherer Peter Oenning, globaler Haftungsmanager der AGCS

Unfall mit einem autonom fahrenden Auto

„Stellen Sie sich einen Unfall mit einem autonom fahrenden, gemeinschaftlich genutzten Fahrzeug vor. Hier könnten der Hersteller, der Softwareanbieter, der Carsharing-Betreiber sowie dritte Unfallbeteiligte involviert sein. Dies würde die Klärung der Haftung und die Schadenregulierung deutlich schwieriger machen“, erläutert Peter Oenning, globaler Haftungsmanager der AGCS, die Problematik in einer Pressemitteilung.

Um die Ursache in einem solchen Schadenfall klären zu können, würden künftig auch Schadenbearbeiter und technische Experten eines Versicherers Kenntnisse im Bereich der Sensoren und Algorithmen benötigen, heißt es weiter. „Cyber-Sicherheit wird immer wichtiger. Das ist eine riesige Wachstumsfläche für Versicherer“, so Oenning weiter.

Generell erwarte die AGCS jedoch eher weniger Schadenfälle, da Entwicklungen wie autonomes Fahren die Verkehrssicherheit insgesamt verbessern dürften.

Auch Vermittler brauchen neue Kompetenzen

Im Zuge des steigenden Cyber-Risikos stehen auch Vermittler vor neuen Herausforderungen. Es werde immer wichtiger, neben dem Wissen über die Policen auch über darüber hinausgehendes IT-Wissen zu verfügen, erörtert die UB1st-GmbH in einer Pressemitteilung. Gerade bei der Ermittlung möglicher Risiken und lösungsorientierter Beratung benötigen Vermittler spezielles, technisches Know-how.

Das Beratungsunternehmen bietet interessierten Vermittlern die Möglichkeit, eine Tüv Rheinland-zertifizierte Ausbildung zum Fachberater für Cyber-Risiken zu absolvieren. Der viertägige Kurs in Neumünster oder Hamburg kostet 2.885,75 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) und befasst sich unter anderem mit den Themenschwerpunkten:

Was ist Cyberspace?

Statistiken und Informationen rund um die Cyberkriminalität in Deutschland.

Täterprofile.

Was zeichnet moderne Cyberkriminelle aus?

Gesetzeslage und Haftung von Unternehmen.

Leistungen und Vorteile von Cyber-Versicherungen.

Positionierung sowie Vorsorge durch individuelle IT-Sicherheitskonzepte und

Einführung in das IT-Risk-Management.

Zudem werden Kursteilnehmer in einem Cyber-Risk-Check-Tool geschult, welches ihnen nach der Teilnahme für drei Monate kostenlos zur Verfügung steht und anschließend erworben werden kann. Die Ausbildung endet mit einer schriftlichen Prüfung und der Ausgabe des Tüv-Zertifikats, das für zwei Jahre gültig ist.

Die Weiterbildung richtet sich an erfahrene Versicherungsvermittler mit fundiertem Wissen zur Beratung im Bereich Gewerbe. Weitere Informationen zum Bildungsangebot sind auf der Homepage des Anbieters zu finden.