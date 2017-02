Bis 800 Prozent Beitragsunterschied bei leichten Kfz

13.2.2017 – In keiner anderen Kategorie der diesjährigen Marktübersicht des VersicherungsJournals gibt es derart hohe Preisunterschiede wie in der Wagnisklasse 008 – den leichten Kfz. Das resultiert aus der unterschiedlichen Risikoabwägung für diese Fahrzeuge. Einige Gesellschaften behandeln sie aufgrund der geringen Leistung wie Mopeds. Andere betrachten sie als „normale“ Pkw. Ähnlich ist es bei den leichten Quads. Hier betragen die Preisspannen knapp 600 Prozent.

Zu den Fahrzeugen, die ab dem 1. März ein neues Versicherungs-Kennzeichen benötigen, gehören auch die Leichtkraftfahrzeuge (Wagniskennziffer 008, kurz: WKZ 008) und leichte Quads (WKZ 011).

Sie verfügen mit maximal 50 Kubikzentimetern Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern (km/h) über dieselbe Leistung wie die klassischen Mofas, Mopeds und Roller (WKZ 005).

Ihr durchschnittlicher Versicherungsbeitrag ist aber deutlich höher. Außerdem gibt es bei den leichten Kfz, wie auch für Mopeds (VersicherungsJournal 8.2.2017), enorme Beitragsunterschiede.

22.000 Haftpflicht-Schäden und relativ mehr Diebstähle als bei Pkw Im Jahr 2015 haben die rund zwei Millionen Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen knapp 22.000 Haftpflicht-Schäden verursacht. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am 7. Februar mit. Zwar sank damit die Zahl der Schäden um circa sechs Prozent, die Gesamt-Schadenhöhe war jedoch mit 60 Millionen Euro genauso hoch wie im Vorjahr. Die Diebstahl-Statistik zeigt ebenfalls einen Rückgang der Gesamtzahl. 2015 wurden knapp 2.500 kaskoversicherte Mofas und Mopeds gestohlen. Das ist ein Minus von 14 Prozent zum Vorjahr. Dennoch werden Mopeds mit 11 von 1.000 Stück häufiger gestohlen als Pkw.

Teilkasko teilweise nur auf Anfrage

Wie bereits im Vorjahr (VersicherungsJournal 1.3.2016) ist bei den leichten, vierrädrigen Kfz die Preisschere zwischen den Versicherern am größten.

Sieben Unternehmen versichern die leichten Autos wie Mofas. Die restlichen der 33 am Vergleich teilnehmenden Anbieter für diese Fahrzeugklasse haben gesonderte Tarife oder geben nur auf Anfrage Auskunft.

Im Gegensatz zu den Moped-Beiträgen bieten fünf Versicherer direkt nur eine Haftpflicht-Versicherung an. Vier von ihnen geben die Teilkasko-Konditionen nur auf Anfrage heraus.

Preisunterschiede von fast 700 Euro bei leichten Kfz

Die unterschiedliche Vorgehensweise in der WKZ 008 zeigt sich deutlich in den Preisen.

Der preiswerteste Tarif für unter 23-Jährige (U23) kostet bei der GVV-Privatversicherung AG 99 Euro (Jahresbeitrag inklusive Versicherungsteuer) für die Haftpflicht mit 100 Millionen Euro Deckungssumme und Teilkasko mit 150 Euro Selbstbehalt (H+TK 150 Euro SB). Die Axa Versicherung AG verlangt dafür 796 Euro – 704 Prozent mehr.

Grund für diese im Vergleich sehr hohe Prämie ist, „dass diese Autos genauso gefahren werden, wie normale Pkw“, erklärte Petra Koch, Produktmanagerin der Axa. Es gebe nicht nur die klassischen, kugligen 45er-Autos. Einige würden auch größere Fahrzeuge wie beispielsweise einen VW Golf auf 45 km/h drosseln.

Schadenpotenziale unterschiedlich differenziert

Diese gedrosselten Pkw fallen jedoch gar nicht mehr unter die WKZ 008, da sie das maximale Leergewicht von 350 Kilogramm deutlich überschreiten. „Verursacht ein solches Auto aber einen Schaden im Stadtverkehr, dann haben wir die gleiche Schadenhöhe wie bei jedem anderen auch.“

Deshalb könne und wolle die Axa Leicht-Kfz nicht billiger versichern. Zumal die Schadenquote der leichten Kfz im vergangenen Jahr laut Unternehmensangaben noch zugenommen hat. „Wir müssen als Unternehmen wirtschaftlich denken“, so Koch.

Die Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, Huk24 AG (Huk-Versicherungen) und die Bruderhilfe Sachversicherung AG im Raum der Kirchen sind bei den Tarifen für ältere Fahrer mit 67 Euro die preisgünstigsten Anbieter. Auch bei den Prämien für Jüngere liegen sie im Viertel der niedrigsten Beiträge. Sie orientieren sich an den Moped-Tarifen, da die Schadenquote der WKZ 008 im Unternehmen eher gering sei.

„Sollten sich in Zukunft unterschiedliche Schadenaufwendungen für die jeweiligen WKZ einstellen, wird es erforderlich sein, diese dann auch unterschiedlich im Tarif einzupreisen“, teilte Holger Brendel aus der Unternehmens-Kommunikation der drei Versicherer auf Nachfrage mit.

Durchschnitts-Beitrag kostet rund 234 Euro

Auch in dieser Fahrzeug-Klasse werden junge Fahrer (U23) wieder kräftiger zur Kasse gebeten als ältere. Die Jungen bekommen einen H-TK-Schutz für durchschnittlich 234 Euro. Die reine Haftplicht liegt im Mittel bei 151 Euro. Ältere Fahrer zahlen rund 40 Euro weniger für den vollen Schutz und 30 Euro weniger für die pure Haftpflicht.

Die niedrigste Haftpflicht-Prämie von 39 Euro bekommen 23+-Kunden bei der GVV, der Bruderhilfe und den Huk-Versicherungen. Sie sind mit 67 beziehungsweise 69 Euro auch die billigsten Anbieter für den vollen Schutz (H+TK 150 SB), gefolgt von der Öffentliche Sachversicherung Braunschweig mit 98 Euro und der Alten Leipziger Versicherung AG mit einem Euro mehr.

Auch junge Fahrer haben bei der GVV mit 59 Euro die geringsten Haftpflicht-Kosten. Auch beim Gesamt-Schutz ist sie mit 99 Euro der preiswerteste und einzige Anbieter mit einem Jahresbeitrag von unter 100 Euro. Mit knapp 110 Euro landet die Ergo Versicherung AG auf Platz zwei, gefolgt von der Öffentlichen Braunschweig mit 114 Euro Jahresbeitrag und der R+V Allgemeine Versicherung AG mit 124 Euro.

Die Unterschiede in den Jahresbeiträgen sind in dieser Kategorie so hoch wie in keiner anderen im Marktvergleich. Lässt sich ein Fahrer 23+ statt bei den Huk-Versicherungen bei der Axa versichern, zahlt er nicht 67 Euro (H+TK) sondern 606 Euro – 804 Prozent mehr.

Leichte Quads – eher Mopeds oder doch Kfz?

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der WKZ 011 – den leichten Quads. Die zwölf kostengünstigsten Beiträge U23 und der der Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (Rang 14) weisen dieselben Beiträge für Quads wie für Mopeds aus. Bei den älteren Fahrern tummeln sich auf allen 13 kostengünstigsten Plätzen die Versicherer, die Quads wie die WKZ 005 behandeln. 14 Unternehmen kalkulieren ihre Jahresbeiträge für diese Fahrzeuge wie die leichten Kfz.

Die Alte Leipziger und die Axa haben separate Prämien für diese Fahrzeuge. Durchschnittlich zahlen unter 23-Jährige für die Haftpflicht-Prämie 119 Euro, für H+TK im Schnitt 195 Euro. Ältere zahlen mit 95 beziehungsweise 160 Euro wieder deutlich weniger.

Auch hier hat die GVV für junge Fahrer mit 99 Euro den niedrigsten Beitrag und den einzigen für unter 100 Euro. Der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (VKB) folgt mit 104 Euro, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit 108 Euro und die Ergo mit knapp 110 Euro.

Für Ältere bieten die Huk-Versicherungen und die Bruderhilfe mit 67 Euro die kostengünstigsten Prämien, die die gleichen sind wie für Mopeds und Leicht-Kfz. Mit 69 Euro belegt die GVV den zweiten Platz, gefolgt vom VKB mit 70 Euro, der Feuersozietät mit 95 Euro und der DEVK mit 96 Euro. Der teuerste Anbieter verlangt knapp 400 Prozent mehr.

