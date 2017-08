Württembergische Leben bleibt Domäne der Ausschließlichkeit

28.8.2017 – Die Württembergische Lebensversicherung sieht sich in ihrem Geschäftsbericht durch die Ergebnisse 2016 in ihrem Geschäftsmodell bestätigt und will ihr Strategieprogramm „W&W@2020“ weiter vorantreiben. Die Kosten gingen im Berichtsjahr zurück, das Neugeschäft allerdings auch. Der Gewinn legte deutlich zu – aber das dank der Hilfe eines gewonnenen Streits mit dem Finanzamt.

„Das Geschäftsmodell des Konzerns WürttLeben und der Württembergischen Lebensversicherung AG hat sich auch im Geschäftsjahr 2016 bewährt.“ Davon zeigt sich der zur W&W-Gruppe gehörende Lebensversicherer – nach den gebuchten Beiträgen auf Rang 13 in seiner Vergleichsgruppe (VersicherungsJournal 15.8.2017) – im Geschäftsbericht 2016 überzeugt.

Es werde im Rahmen des Strategieprogramms „W&W@2020“ (VersicherungsJournal 29.4.2015) daher weiterentwickelt, wobei zugleich das Produktangebot den neuen Rahmenbedingungen und Kundenanforderungen angepasst werde, ist dort weiter zu lesen. Letzteres schlage sich zum Beispiel in den im Januar 2016 eingeführten optimierten Risikolebens-Versicherungstarifen (VersicherungsJournal 8.1.2016) nieder.

„Moderne Version der klassischen Altersvorsorge“ statt Klassik-Produkten

Seit der Jahresmitte 2016 werde den Kunden außerdem eine „moderne Version der klassischen Altersvorsorge“ angeboten, die über eine Indexbeteiligung Chancen auf höhere Renditen biete (VersicherungsJournal 10.6.2016).

Im Gegenzug wurde der Verkauf konventioneller Klassikprodukte im Bereich der privaten Rentenversicherung zum Jahreswechsel 2016/2017 eingestellt (VersicherungsJournal 21.7.2016), wird angemerkt.

Beim Vertrieb der Produkte setzt die WürttLeben den Angaben zufolge vor allem auf die Verlässlichkeit und die Kompetenz persönlicher Beratung. Dabei stehe der Ausschließlichkeits-Vertrieb der Württembergischen mit seinen rund 3.000 Außendienstpartnern im Mittelpunkt, dessen Vertriebskraft durch die ebenfalls etwa 3.000 Wüstenrot-Berater unterstützt werde.

Online-Angebot wird ausgebaut

Zugleich würden die Produkte jedoch sukzessive auch online zum Abschluss angeboten, um für die Kunden den Zugangsweg zur Württembergischen zu komplettieren. Außerdem solle die Digitalisierungs-Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Jahre 2020 gesteigert werden.

Um all die dafür „notwendigen und sinnvollen Investitionen finanzieren zu können, ist eine strikte Disziplin bei den laufenden Kosten essentiell“, wird weiter ausgeführt. Im Rahmen des Handlungsfeldes „Effizienz“ solle daher die Produktivität im Konzern um mindestens fünf Prozent pro Jahr gesteigert werden.

Kostenquoten entwickelten sich günstig

Als Steuerungsgrößen im Bereich Kosteneffizienz werden die Verwaltungskosten- und die Vertriebskosten-Quote benannt. Beide Kostenquoten entwickelten sich bei der Württembergischen Lebensversicherung 2016 günstig, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

So sanken die Abschlussaufwendungen gegenüber 2015 um 2,8 Prozent auf 177,3 Millionen Euro, die Veraltungsaufwendungen reduzierten sich um 2,2 Prozent auf 53,4 Millionen Euro. Die Abschlusskostenquote ging damit von 5,5 auf 5,1 Prozent zurück, die Verwaltungskostenquote verharrte bei 2,7 Prozent.

Rückläufiges Neugeschäft

Rückläufig – und zwar um drei Prozent auf 619,7 Millionen Euro – war gemessen am Neubeitrag im Berichtsjahr allerdings auch das Neugeschäft. Einem Zuwachs des Neubeitrags gegen laufenden Beitrag um 4,3 Prozent auf 100,6 Millionen Euro stand ein Rückgang der Einmalbeiträge um ebenfalls 4,3 Prozent auf 519 Millionen Euro gegenüber.

Für den Vertrieb fließe als Steuerungsgröße und Grundlage für die Provisionierung außerdem die „wertorientierte Nettobewertungssumme (WONS)“ ein. Dabei wird die Beitragssumme des Neugeschäfts jeder Produktgruppe mit im Geschäftsbericht nicht weiter beschriebenen, wertorientierten Faktoren gewichtet. Hier gab es im Konzern einen leichten Rückgang um ein Prozent auf knapp 2,42 Milliarden Euro.

Über die Hälfte des Neugeschäfts entfiel dabei auf die Ausschließlichkeits-Organisation der Württembergischen. Jeweils ein Sechstel erzielten der Wüstenrot-Außendienst sowie der Bankenvertrieb, knapp ein Zwanzigstel auf den Maklervertrieb. Im Vergleich zu 2015 gab es nur leichte Verschiebungen.

Leistungen für Todes- und Erlebensfälle stiegen um fünf Prozent

Die gebuchten Bruttobeiträge gingen um 3,6 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro zurück, wobei sowohl die laufenden als auch die Einmalbeiträge rückläufig waren. Dies war bereits das dritte Minus in den letzten vier Jahren.

Der am laufenden Jahresbeitrag gemessene Bestand verminderte sich um zwei Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die Leistungsauszahlungen an Kunden erhöhten sich von 2,58 Milliarden auf 2,65 Milliarden Euro. Dabei reduzierten sich die Zahlungen für Rückkäufe um 11,9 Prozent auf 291 Millionen Euro, während jene für Todes- und Erlebensfälle um fünf Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zunahmen.

Das gesamte Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen, deren Buchwert sich um 0,5 Prozent auf 27,1 Milliarden Euro erhöhte, ging von 1,31 Milliarden auf 1,10 Milliarden Euro zurück.

Zurückzuführen ist dies, wie dazu erläutert wird, vor allem auf rückläufige Gewinnrealisierungen, die an die Erfordernisse des Aufbaus der Zinszusatzreserve und Zinsverstärkung angepasst worden seien. Die Nettoverzinsung sank von 4,9 auf 4,1 Prozent.

Steuererstattung treibt Gewinn in die Höhe

Das versicherungstechnische Ergebnis der Württembergischen Lebensversicherung verminderte sich von 148,9 Millionen auf 84,5 Millionen Euro und das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 62,6 Millionen auf 37,6 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stieg dennoch von 25 Millionen auf 35 Millionen Euro.

Dazu trug ein laufender Steuerertrag als Folge des positiven Ausgangs eines Finanzgerichtsprozesses 13,4 Millionen Euro bei. 2015 hatte das Unternehmen noch 32,9 Millionen Euro an das Finanzamt abführen müssen.

Weitere Details zu den Ergebnissen 2016 der Württembergischen Lebensversicherung AG können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der unter diesem Link zur Verfügung steht.