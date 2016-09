Welche Versicherer sich finanzstark zeigen

28.9.2016 – Die drei Lebensversicherer der R+V-Gruppe erhalten von Fitch die Note „AA“ mit stabilem Ausblick. An die Gothaer Allgemeine und die Gothaer Leben vergibt diese Agentur ein „A“ mit stabilem Ausblick. Die gleiche Note erreicht der Volkswohl Bund Leben, allerdings mit negativem Ausblick. Die LV 1871 schneidet mit „A+“ mit negativem Ausblick eine Stufe besser ab. Drei Gesellschaften der Inter-Gruppe kommen im Assekurata-Bonitätsrating auf ein „A“. An zwei Delvag-Gesellschaften hat A.M. Best in ihrem FSR-Rating erneut die Note „A“ vergeben.

In ihrem September-„Dashboard“ (Armaturenbrett) stellt die Agentur Fitch Ratings erneut fest: Die deutsche Lebensversicherungs-Branche steht durch die Niedrigzinsen fundamental unter Druck (VersicherungsJournal 14.9.2016).

Doch durch die starke Kapitalisierung einzelner Gesellschaften beziehungsweise die breite Produktpalette innerhalb der Konzerne blieben die Rating-Noten zuletzt dennoch ausnahmslos unverändert.

Drei R+V-Leben-Gesellschaften erhalten unverändert „AA“ von Fitch

Die Situation der R+V Lebensversicherung AG, der R+V Lebensversicherung a.G. und der Condor Lebensversicherungs-AG ist nach Meinung von Fitch unverändert im Vergleich zur letzten Analyse vor rund 18 Monaten. Damals wurden die drei Gesellschaften von „AA-“ auf „AA“ mit stabilem Ausblick heraufgestuft (VersicherungsJournal 14.4.2015).

Die Verbesserung ergab sich aus der Methodik für Versicherungsgruppen. Die Note wurde auf die R+V-Gruppe als Ganzes angeglichen und folgte auf die Heraufstufung der genossenschaftlichen Finanzgruppe und deren Spitzeninstitut DZ Bank AG, die 75 Prozent der Anteile an der R+V Versicherung AG hält.

Erneut stellte Fitch fest, dass sie davon ausgeht, dass die einzelnen Gesellschaften im Bedarfsfall durch die Gruppe und die DZ Bank unterstützt werden. Die Kapitalausstattung der R+V-Gruppe wird als sehr stark angesehen. Die aufsichtsrechtliche Solvabilitätsquote lag Ende 2015 bei 185 Prozent.

Gothaer Allgemeine und Gothaer Leben mit „A“

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Gothaer Lebensversicherung AG erhielten von Fitch auch in diesem Jahr die Note „A“ mit stabilem Ausblick. Die Kapitalausstattung sei weiterhin stark und widerstandsfähig, die Marktposition des Konzerns gut, heißt es im Bericht.

Allerdings ist auch das aktuelle Rating aufgrund des herausfordernden Niedrigzinsumfeldes eingeschränkt, da es schwierig sei, in der Lebensversicherung ausreichende Kapitalanlageergebnisse zur Bedienung der Garantieverzinsung für lang laufende Versicherungsverträge zu generieren. Die Agentur geht davon aus, dass die Kapitalsituation im laufenden Jahr beibehalten wird. Der Solvency-II-Wert sollte deutlich über 100 Prozent bleiben.

Anfang des Jahres hatte die Ratingagentur Standard & Poor‘s (S&P) beide Unternehmen sowie die Gothaer Krankenversicherung AG gleichfalls unverändert mit „A-“ mit stabilem Ausblick und vergleichbarer Begründung beurteilt (VersicherungsJournal 15.1.2016).

Drei Inter-Gesellschaften gibt Assekurata erneut „A“

Die Inter Allgemeine Versicherung AG, die Inter Krankenversicherung a.G. und die Inter Lebensversicherung AG haben auch in diesem Jahr wieder die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH mit Ratings beauftragt. Bei allen drei Gesellschaften wurde die Bonität erneut mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick bestätigt.

Zusätzlich unterzog sich die Inter Kranken dem Unternehmensrating. Auch hier gab es – wie im Vorjahr – die Note „gut“. In zwei Kategorien schnitt das Unternehmen jeweils eine Note besser ab: Die Teilqualität „Sicherheit“ wurde jetzt mit der Bestnote „exzellent“ bewertet, „Wachstum/Attraktivität am Markt“ mit „zufriedenstellend“.

Eine Stufe besser mit „A+“ hatte die BGV-Versicherung AG im Juli dieses Jahres im Assekurata-Unternehmensrating abgeschnitten. Dieses Urteil behält nach der rückwirkend zum 1. Januar 2016 vollzogenen Verschmelzung der Badischen Allgemeinen Versicherung AG auf die BGV-Versicherung (VersicherungsJournal 27.9.2016) seine Gültigkeit.

LV 1871 und Volkswohl Bund behalten ihre Vorjahresbewertung von Fitch

Bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871) bestätigte Fitch das „A+“-Finanzstärkerating des Vorjahres ebenso wie das „A“ bei der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Der Ausblick bei beiden Gesellschaften ist weiterhin „negativ“.

Schlüsselfaktor war unter anderem die starke Marktposition. Die LV 1871 gehört zu den Top Ten der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Beim Volkswohl Bund spiegelt das Rating die starke Position im Vertrieb mit freien Vermittlern, Maklern und Vertriebsorganisationen wider. Den negativen Ausblick begründet Fitch jeweils mit Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der derzeitigen Kapitalausstattung.

An die Delvag Luftfahrtversicherungs-AG sowie an die Delvag Rückversicherungs-AG vergab die Agentur A.M. Best im FSR-Rating erneut die Note „A“ mit stabilem Ausblick. Hervorgehoben wurden insbesondere die starke risikoadäquate Kapitalisierung und die unverändert soliden operativen Ergebnisse.