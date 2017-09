Vermittler rücken zusammen

4.9.2017 – Der Albatros Versicherungsdienst beabsichtigt, die Verwaltung der vermittelten Versicherungsverträge auf die Plattform der Jung DMS & Cie auszulagern. Die Maklerpools Netfonds und Maxpool wollen in einer gemeinsam Dienstleistungs-Gesellschaft ihre IT-Programme weiterentwickeln. Getsurance-Kunden mit dem Berufsunfähigkeits-Tarif „Getsurance Job“ können kostenlos auf die psychologischen Beratungs- und Präventionsangebote des Start-ups Selfapy zugreifen.

Die zur Deutschen Lufthansa AG gehörende Albatros Versicherungsdienste GmbH und die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH haben einen Letter of Intent (Willenserklärung) über ein mindestens fünfjähriges Outsourcing der Abwicklung und Vermittlung von Finanzprodukten unterzeichnet, teilte der Mutterkonzern des Pools, JDC Group AG, in einer Pressemeldung mit.

Albatros will die Verwaltung der vermittelten Versicherungsverträge ihrer rund 150.000 Kunden komplett auf die Plattform von JDC übertragen und das gesamte Neugeschäft über die JDC-Software und Infrastruktur abwickeln, heißt es weiter. Dies soll zum Jahresende umgesetzt werden.

Die Vorteile für Albatros sind Unternehmensangaben zufolge, dass sie Kosten in der IT-Abwicklung sparen und diese in den Vertrieb ihrer Produkte stecken können. Kunden des Lufthansa-Vermittlers haben Zugriff auf JDC-Technologie und die Smartphone-App des Pools. „Und JDC schließlich kann die bestehende Plattform besser auslasten und damit auf den hinzu kommenden Umsatz eine überproportionale Marge erzielen“, heißt es in der Pressemeldung.

Netfonds kooperiert mit Maxpool

Die Hamburger Maklerpools Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH und Netfonds AG gaben kürzlich eine Partnerschaft bekannt. Die beiden Unternehmen wollen ihre Ressourcen bei der Weiterentwicklung ihrer IT bündeln, heißt es in einer Pressemeldung zur Kooperation.

Bereits Anfang August beteiligt sich Netfonds an der Maxpool-Tochter Maxpool IT & Dienstleistungs-Gesellschaft mbH, die daraufhin in Finfire Solutions GmbH umbenannt wurde.

Maxpool bringt in die Kooperation die Programme „MaxOffice“, „DIMAS – Digitales Management System“ und „Sekretär“ ein. Netfonds steuert die Beraterplattform „Fundsware pro“ und deren Wertpapier-Verwaltungssystem bei. Diese Basis soll gemeinsam weiterentwickelt werden. Unter anderem sollen einfach zu bedienende Anwendungen entstehen, die auch auf mobilen Endgeräten bei der Kundenberatung und zur Datenverwaltung genutzt werden können.

„Die Bündelung der Ressourcen beim Engpassfaktor IT wird unsere Entwicklungs-Geschwindigkeit deutlich erhöhen und damit für beide Unternehmen Wettbewerbsvorteile und vor allem für unsere Kunden erhebliche Mehrwerte bringen“, werden die Vorstände der Pools in der Meldung zitiert.

Psychologische Beratung für Getsurance-BU-Kunden

Die unter der Marke Getsurance auftretende Young Finance GmbH (VersicherungsJournal 7.6.2017) kooperiert ab sofort mit dem Berliner Startup Selfapy GmbH, einem Anbieter von Online-Kursen und psychologischer Beratung in Stress- und Krisensituationen. Das teilte Getsurance in einer Pressemeldung mit.

Kunden des Assekuradeurs, die eine Berufsunfähigkeits-Versicherung „Getsurance Job“ (VersicherungsJournal 29.6.2017) abgeschlossen haben, steht das Vorsorgeprogramm des Start-ups kostenlos zur Verfügung. Das kostenfreie Angebot umfasst entweder ein Programm zur Depressions- oder zur Burnout-Prävention.

Die Startseite der Selfapy-Plattform (Bild: Screenshot Selfapy)

„Damit sichern wir unsere Kunden nicht nur für den Fall ab, dass sie wegen Burnout nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können, sondern wir sorgen auch dafür, dass diese Situation gar nicht erst eintritt“, wird Dr. Viktor Becher, Gründer von Getsurance, in der Meldung zitiert.

Die Online-Kurse und Selbsthilfeprogramme von Selfapy wurden von Psychologen entwickelt, heißt es weiter. Kursteilnehmer lernen dort unter anderem, wie sie Stress abbauen oder ihr Selbstwertgefühl stärken können.