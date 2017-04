Vema macht Makler fit für die Unternehmensnachfolge

27.4.2017 – Auf den Vema-Tagen 2017 hat die Makler-Genossenschaft auf ihre Geschäftstätigkeit zurückgeblickt und neue Ausbildungs- und EDV-Projekte vorgestellt. Je ein Mitarbeiter von Versicherungskammer Bayern, Volkswohl Bund und Continentale Versicherungsgruppe wurden als „beste Maklerbetreuer“ ausgezeichnet.

WERBUNG

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. veranstaltet gestern und heute in Fulda ihren Jahreskongress. Mit mehr als 1.000 (Vorjahr fast 900) angemeldeten Teilnehmern aus dem Kreis der Makler plus fast 500 (450) Vertretern von Produktpartnern und Dienstleistern erreicht der Zuspruch in diesem Jahr ein neues Rekordniveau.

Im Rahmen dieser Vema-Tage zum 20. Jubiläum der Gründung des Maklerverbunds berichtet das Unternehmen über einen Anstieg der Zahl der Partnerbetriebe über 2.554 Ende 2016 auf 2.595 bis März 2017.

Damit wurde der Wachstumstrend der Vorjahre (VersicherungsJournal 21.4.2016, 23.4.2015) in abgeschwächtem Umfang fortgesetzt. Größer als die Zahl der etwa 280 Anmeldungen war die der mehr als 300 angelehnten Aufnahmeanträge, weil diese Makler nicht die Anforderungen der Genossenschaft erfüllen konnten.

Die Partner haben zusammen 16.095 Mitarbeiter, das sind durchschnittlich fast sieben pro Maklerbetrieb.

Kennzahlen der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. 2016 2015 Veränderung Partnerbetriebe, Anzahl 2.554 2.318 10% (Vorjahr 14%) Davon Mitglieder 614 505 +22% (11%) Mitarbeiter 64 55 +16% (9%)

Erfolgreichstes Geschäftsjahr

Zu den Geschäftszahlen sagte Hermann Hübner, Vorstandsvorsitzender der Vema: „Wir haben alle vier Jahre dem Umsatz verdoppelt und blicken auf unser erfolgreichstes Geschäftsjahr zurück.“ Einzelheiten zu Umsatz und Gewinn nannte er nicht.

Bewährt habe sich das Geschäftsmodell, das ich in den 20 Jahres des Bestehens der Vema nahezu unverändert geblieben sei. Weiterhin gelte das Motto: „Mehrwerte bieten“.

Schulungsangebt ausgeweitet

Zu den angebotenen Dienstleistungen gehört die hauseigene Akademie. Im Jahr 2016 wurden 346 (Vorjahr 321) Online- und Präsenz-Veranstaltungen mit 44.738 (Vorjahr 40.566) Teilnehmern durchgeführt.

Inzwischen engagiert sich die Genossenschaft auch in der beruflichen Erstausbildung. Damit wolle sie der Bedeutung der Nachwuchsgewinnung in den Versicherungsmakler-Betrieben gerecht werden, sagte Vema-Vorstand Andreas Brunner.

Mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe (DHBW) wurde eine Kooperation beim Studiengang BWL-Versicherung vereinbart. Das sechs Semester dauernde Bachelorstudium mit dem Schwerpunkt Maklermanagement wird von dem Maklerverbund mit „Vema Dual+“ erweitert, das sind Module aus der hauseigenen Akademie und den „19 Erfolgsfaktoren des Vema-Makler-Büros“.

Der Kandidat wird […] mit allem Rüstzeug ausgestattet, das für die ihm zugedachte Aufgabe notwendig ist. Andreas Brunner, Vorstandsmitglied Vema e.G.

Traineeprogramm für Unternehmens-Nachfolger

Andreas Brunner (Bild: Meyer)

Außerdem möchte der Verbund seine Partner bei der Qualifizierung von Führungskräften und Nachfolgern stärker unterstützen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit der DHBW ein neunmonatiges Traineeprogramm aufgelegt.

Es umfasst nach Unternehmensangaben die produktbezogene Weiterbildung und die betriebswirtschaftliche Qualifikation zur gezielten Führung eines Betriebes. „Der Kandidat wird also mit allem Rüstzeug ausgestattet, das für die ihm zugedachte Aufgabe notwendig ist“, sagte Brunner.

Als Gesamtkosten für die Vema-Partner nannte er 2.400 Euro pro Teilnehmer.

Die Vema unterstützt bei diesem Programm die Makler bei der Rekrutierung. Dazu gehören die bundesweite Werbung und das Filtern der Bewerber in einem Assessmentcenter.

Mehr Digitalisierung

Ein weiterer Schwerpunkt der Makler-Unterstützung sind die von dem Unternehmen bereitgestellten digitalen Dienste.

Neu hinzugekommen ist eine Makler-App. Diese solle den persönlichen Kontakt zum Kunden nicht ersetzen, sondern ergänzen. Aktuell wird gerade ein verbesserter Rechner für Lebensversicherungen ausgerollt.

In der Entwicklung ist darüber hinaus der intensivere Datenaustausch mit den Versicherungs-Unternehmen. Dabei geht es um Dokumente, Schadenakten und Bestandsübertragungen.

Was sich leider nicht verändert hat, ist das Ansehen unseres Berufsbilds in der Öffentlichkeit. Hermann Hübner, Vorstandsvorsitzender Vema e.G.

Vieles ist besser geworden

Zum Vergrößern Bild klicken.

In seinem Rückblick auf 20 Jahre Vema hob Hübner hervor, dass vieles besser geworden sei. So habe die Technisierung vieles erleichtert und auch die Produkte seien besser geworden.

Gleichzeitig seien aber auch die Anforderungen an Makler gestiegen. So erwarteten die Kunden schnellere Reaktionen als zu Zeiten der Briefpost und die Märkte seien für die Verbraucher durch das Internet transparenter geworden. Makler müssten sich heute wesentlich häufiger fortbilden als vor 20 Jahren.

„Was sich leider nicht verändert hat, ist das Ansehen unseres Berufsbilds in der Öffentlichkeit“, stellt Hübner fest. Obwohl es nur die verschwindend kleine Zahl von etwa 90 zulässige Beschwerden pro Jahr über Versicherungsmakler beim Versicherungsombudsmann e.V. gäbe, hielten sich hartnäckig negative Klischees. Diese reichten bis in die Politik hinein.

Versicherungsmakler sollten sich damit nicht abfinden, sondern sich in Berufsverbänden engagieren und darüber politischen Einfluss nehmen.

Die sich besten Maklerbetreuer

Gestern Abend hat die Vema auf ihrer Veranstaltung die „Besten Maklerbetreuer 2016“ bekannt gegeben.

Ausgezeichnet wurden:

Maklerbetreuer des Jahres, v.l. Heinz-Jürgen Rom , Jessica Bergmann, Klaus Krämer (Bild: Meyer)

Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer Befragung der Vema-Partner.