Universa strafft auch 2016 den Vertrieb

26.7.2017 – Für die Universa Versicherungen endete das Geschäftsjahr 2016 sowohl bei den Beitragseinnahmen insgesamt wie beim Ergebnis mit erfreulichen Zuwächsen. Zu Letzterem trugen auch die deutlichen Rückgänge bei den Verwaltungs- und vor allem den Vertriebskosten bei.

Die Universa-Versicherungsgruppe hat 2016 – wie schon im Geschäftsjahr zuvor (Versicherungsjournal 5.8.2016) – den Vertrieb in der Lebensversicherung weiter deutlich gestrafft. Im Rahmen der LVRG-Maßnahmen hat sich das Unternehmen im Berichtsjahr „von 46 Agenturen aktiv getrennt“, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht.

Deren Zahl ist damit auf 218 gesunken. Nebenberuflich waren – wie im Vorjahr – 43 Personen im Außendienst für die Universa Lebensversicherung a.G. tätig.

Abschlussaufwendungen sinken deutlich

Zugleich gingen die Abschlussaufwendungen stark zurück. In der Lebensversicherung verminderten sie sich um 31,6 Prozent auf 13,8 Millionen Euro, womit die Abschlusskostenquote hier von 4,6 auf 3,7 Prozent sank.

Bei der Universa Krankenversicherung a.G. reduzierten sie sich um 1,3 Millionen auf 36,6 Millionen Euro. Die Abschlusskostenquote verbesserte sich von 6,9 auf 6,6 Prozent.

Verwaltungskosten gehen ebenfalls zurück

Bei der Universa Allgemeine Versicherung AG schließlich wurden 2,96 Millionen Euro und somit im Berichtsjahr rund 0,6 Millionen weniger als 2015 für Abschlusskosten aufgewendet. Zugleich sanken bei allen drei Gesellschaften auch die Verwaltungskosten.

Die Verwaltungskostenquote nahm deshalb in der Krankenversicherung von 3,0 auf 2,9 Prozent ab und in der Lebensversicherung von 3,1 auf 2,7 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung verbesserte sich auch die Combined Ratio vor Rückversicherung deutlich von 71,1 auf 61 Prozent, da hier im Berichtsjahr zudem eine günstige Schadenentwicklung verzeichnet werden konnte.

Geringere Aufwendungen in Schaden/Unfall

Unter Berücksichtigung der Anteile aus dem Rückversicherungsschutz gingen die Gesamtschaden-Aufwendungen der Universa Allgemeine mit 6,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent zurück. Bei der Universa Kranken nahmen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle dagegen um 3,9 Prozent auf 320,3 Millionen Euro zu.

Die Universa Leben verbuchte 2016 ebenfalls eine Steigerung des Aufwands für Versicherungsfälle von 109,5 Millionen auf 114,1 Millionen Euro. Hier wuchsen die Zahlungen aus Vertragsabläufen um sechs Millionen auf 75,8 Millionen Euro an, was laut Geschäftsbericht maßgeblich auf die steuerliche Neuregelung für ab dem 1. Januar 2005 abgeschlossene Verträge zurückzuführen ist.

Höhere Beitragseinnahmen in der Lebens- und Krankenversicherung

Die Anzahl der Verträge im Bestand nahm beim Lebensversicherer um 1,4 Prozent auf 178.639 ab. Die gesamte Versicherungssumme im Bestand beziehungsweise die zwölffachen Jahresrenten legten aber dennoch von 3,5 Milliarden auf 3,8 Milliarden Euro zu.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Universa Leben erhöhten sich um 0,8 Prozent auf 115,6 Millionen Euro, wobei die Einmalbeiträge von 16 Millionen auf 14 Millionen Euro abnahmen. Bei der Universa Kranken legten die Beitragseinnahmen von 545,9 Millionen auf 552,2 Millionen Euro zu.

Die Zahl der Tarifversicherten stieg hier um 678 auf 886.477 an. Die Zahl der Vollversicherten ging allerdings von 143.031 auf 142.367 zurück.

In der Schadenversicherung verminderten sich die gebuchten Bruttobeiträge von 30,4 Millionen auf 28,6 Millionen Euro, was laut Geschäftsbericht vor allem durch den Wegfall eines Großkundenvertrages mit einem Jahresbeitragsvolumen von 1,5 Millionen Euro bedingt ist. Der Vertragsbestand verringerte sich zudem von 182.446 auf 174.243.

Geringere Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen

Aus den Kapitalanlagen der Gruppe, die von 5,2 Milliarden auf 5,5 Milliarden Euro anwuchsen, wurde insgesamt ein von 197,4 Millionen auf 190,4 Millionen Euro verringertes Nettoergebnis erzielt. In der Lebensversicherung sank es von 62,6 Millionen auf 45,8 Millionen Euro.

Der Rückgang hier resultiert laut Geschäftsbericht wesentlich aus deutlich geringeren Gewinnen aus dem Abgang von Kapitalanlagen. Bedingt durch den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Zuführungsbedarf zur Zinszusatzreserve wurden 2016 demnach erheblich weniger Kapitalanlagen mit Bewertungsreserven veräußert.

Geschäftsergebnis nach Steuern legt um 5,6 Prozent zu

Unter dem Strich ergab sich für die Gruppe insgesamt ein um 5,6 Prozent auf 110,7 Millionen Euro erhöhtes Geschäftsergebnis nach Steuern. Davon wurden bei dem Gegenseitigkeitsverein 91,9 Millionen Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt – nach 83,9 Millionen Euro 2015.

Das Eigenkapital wurde von 241 Millionen auf 258 Millionen Euro aufgestockt. Weitere Details zu den Ergebnissen der Universa-Versicherungsgruppe können den Geschäftsberichten (PDF-Datei, 6,2 MB) entnommen werden, die unter diesem Link abgerufen werden können.