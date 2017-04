Talanx sieht die Zukunft vor allem im internationalen Geschäft

4.4.2017 – Beitragswachstum strebt die HDI-Mutter Talanx AG laut Geschäftsbericht 2016 künftig vor allem im internationalen Geschäft an. In Deutschland steht dagegen weiterhin mehr die Reduzierung der Kosten im Fokus. Im Berichtsjahr zeigten sich in den sieben Geschäftsbereichen des Konzerns ziemlich unterschiedliche Entwicklungen.

Wachsen will die Talanx AG weiterhin vor allem in der Industrieversicherung sowie im internationalen Privat- und Firmenkundengeschäft, ist dem Geschäftsbericht 2016 zu entnehmen. Bis 2018 soll der Anteil der im Ausland generierten Erstversicherungs-Bruttoprämien – derzeit 49 Prozent – mehr als die Hälfte betragen, kündigt Herbert K. Haas, der Vorstandsvorsitzende, im Vorwort an.

In der Industrieversicherung, wo der Anteil 2016 bei 61 Prozent lag, werden bis 2019 mindestens 65 Prozent angestrebt. Mit Blick auf das deutsche Geschäft mit Privat- und Firmenkunden, in dem das „bis 2021 angelegte Investitions-, Wachstums- und Effizienz-Steigerungsprogramm ‚Kurs‘ Fahrt aufgenommen“ habe, rückt Haas eher die angestrebte Reduzierung der Kostenbasis in den Fokus.

Chile zählt nun zu den strategischen Kernmärkten

Dort sollen bis 2021 rund 240 Millionen Euro eingespart und gleichzeitig über 400 Millionen Euro in die Modernisierung der IT in diesem Geschäftsbereich investiert werden. Über den wegen der dadurch erzielten Effizienzsteigerung notwendigen Abbau von 930 Stellen (VersicherungsJournal 14.4.2016) sei mit den Sozialpartnern inzwischen eine grundsätzliche Einigung erzielt worden.

Organisatorisch seien 2016 weitere Maßnahmen ergriffen worden, um die strategische internationale Ausrichtung und die Konsolidierung in Deutschland zu forcieren. Mitgeteilt wird in diesem Zusammenhang, dass im Geschäftsbereich Privat- und Firmenkundengeschäft International neben Mexiko, Brasilien, Polen und der Türkei nun auch Chile zu den strategischen Kernmärkten zähle.

Bruttoprämien sinken im Konzern vor allem durch Währungseffekte

Im Berichtsjahr sanken die insgesamt gebuchten Bruttoprämien des Konzerns um 2,2 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro. Währungsbereinigt gingen sie – vor allem dank der guten Entwicklung im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International, wie hervorgehoben wird – aber nur um 0,3 Prozent zurück.

Das Segment Industrieversicherung trug zu den gebuchten Bruttoprämien 4,3 Milliarden Euro bei und damit – vor allem als Folge von Sanierungsmaßnahmen im deutschen Geschäft – 0,7 Prozent weniger als 2015. Das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich hier von 18 Millionen auf 73 Millionen Euro.

Investitionen in das Modernisierungsprogramm schlagen durch

Im Segment Privat- und Firmenversicherung Deutschland verminderten sich die gebuchten Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung um zwei Millionen Euro auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Der Rückgang in der Kraftfahrtversicherung konnte durch Zuwächse im Geschäft mit Firmen und freien Berufen fast kompensiert werden. Das versicherungstechnische Ergebnis rutschte ins Minus.

Nach einem Plus von zehn Millionen Euro 2015 ergab sich für das Berichtsjahr ein Verlust von 44 Millionen Euro. Ursächlich dafür waren den Angaben zufolge die Investitionen in das Modernisierungsprogramm sowie ein geringeres Abwicklungsergebnis.

Einmalbeitragsgeschäft in Leben deutlich zurückgeführt

Das operative Ergebnis, das 2015 noch 51 Millionen Euro betragen hatte, ging im Berichtsjahr mit zwei Millionen Euro ebenfalls ins Minus, da auch das Kapitalanlageergebnis um 20,2 Prozent auf 87 Millionen Euro schrumpfte. Anders verlief die Entwicklung im Segment Lebensversicherung des neu gegliederten Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland.

Dort sanken die Bruttobeiträge vor allem aufgrund der Rückführung des Einmalbeitragsgeschäfts von 1,5 Milliarden auf 1,3 Milliarden Euro sowie aufgrund vermehrter Vertragsabläufe um 7,3 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich dagegen.

Höhere Realisierung stiller Reserven

Aus dem Minus im Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 48 Millionen Euro wurde im Berichtsjahr ein Überschuss von 92 Millionen Euro. Ermöglicht wurde dies durch den Wegfall von Goodwill-Abschreibung sowie durch höhere Realisierungen von stillen Reserven bei Kapitalanlageergebnis, das damit um 11,1 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro stieg.

Der Verlust beim versicherungs-technischen Ergebnis stieg dagegen in diesem Segment von 1,5 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro an. Im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International verbesserte es sich dagegen – getrieben durch das Lebensversicherungs-Geschäft – um 16 Millionen Euro und war dadurch mit neun Millionen Euro jetzt wieder im positiven Bereich.

Operatives Ergebnis sinkt im europäischen Geschäft

Das operative Ergebnis blieb mit 212 Millionen Euro in etwa auf dem Vorjahreswert von 217 Millionen Euro. In Europa ging es von 170 Millionen auf 149 Millionen Euro zurück, in Lateinamerika verbesserte es sich von 70 Millionen auf 77 Millionen Euro.

Die gebuchten Bruttoprämien erhöhten sich in diesem Geschäftsbereich trotz, wie angemerkt wird, erheblicher politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen sowohl im Talanx-Kernmarkt Europa als auch in Lateinamerika insgesamt um 5,9 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt nahmen sie sogar um 10,2 Prozent zu.

Bankvertriebsweg soll in Italien ausgebaut werden

Getrieben wurde das Wachstum nicht zuletzt durch den Kauf der Versicherungs-Gesellschaften der italienischen Gruppo Banca Sella. Damit möchte der Talanx-Konzern laut Geschäftsbericht zugleich den Bankenvertriebsweg ausbauen.

Die Schaden-Rückversicherung gab es einen Rückgang der gebuchten Bruttoprämien um 1,4 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich dank eines zwar gestiegenen, aber immer noch unter den Erwartungen liegenden Schadenaufwands um 12,6 Prozent auf 481 Millionen Euro. Das operative Ergebnis sank von 1,39 Milliarden auf 1,37 Milliarden Euro.

Höherer Selbstbehalt im Konzern

In der Personen-Rückversicherung des Konzerns schließlich nahmen die gebuchten Bruttoprämien um 7,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro ab. Das operative Ergebnis verminderte sich von 411 Millionen auf 330 Millionen Euro, was laut Geschäftsbericht unter anderem durch den Wegfall eines Einmaleffektes im Geschäftsjahr 2015 bedingt ist.

Alles in allem verminderten sich die verdienten Nettoprämien im Konzern nur um 0,8 Prozent auf 25,7 Milliarden Euro, wie im Geschäftsbericht betont wird, da der Selbstbehalt von 86,6 auf 87,8 Prozent erhöht wurde. Verschlechtert hat sich im Berichtsjahr allerdings das gesamte versicherungstechnische Ergebnis.

Der Verlust dort stieg im Konzern um 10,9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Ursächlich dafür war den Angaben zufolge insbesondere die Beteiligung der Versicherungsnehmer am Kapitalanlageergebnis im Segment Lebensversicherung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden Deutschland.

Eigenkapitalrendite übersteigt die Erwartungen

Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich im gesamten Konzern unter anderem wegen eines positiven Sondereffekt aus einem Veräußerungsgewinn um 2,3 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Die Kapitalanlagerendite lag bei unverändert 3,6 Prozent.

Das operative Ergebnis wuchs deshalb insgesamt um 5,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro an und das Konzernergebnis nahm um 23,6 Prozent auf 907 Millionen Euro zu. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich von 9,0 auf 10,4 Prozent und übertraf die Prognose damit um fast zwei Prozentpunkte, wie angemerkt wird.

Weitere Details zu den Ergebnissen 2016 der Talanx AG können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der unter diesem Link heruntergeladen werden kann.