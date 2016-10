Neue Kooperationen

31.10.2016 – Die Axa Kranken und das Deutsche Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung arbeiten in der telemedizinischen Beratung von Diabetikern zusammen. Das Heilwesennetzwerk und die Interessenvereinigung Apotheken- und Praxisschutz fusionieren. Fondsnet arbeitet mit Planet Home zusammen.

Die Axa Krankenversicherung AG bietet ihren an Diabetes erkrankten Vollversicherten nun ein digitales Coaching an. Herzstück des „digital.DiabetesCoach“ ist eine telemedizinische Begleitung der Versicherten in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung DITG GmbH.

Telemedizin für Diabetiker

Ziel ist es, Diabetiker im Umgang mit ihrer Erkrankung zu schulen und zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Das gemeinsame Angebot von Axa und DITG startet als Pilotprojekt und ist mit rund 180 Teilnehmern auf die Dauer von einem Jahr angelegt. Die Teilnahme ist für die Versicherten kostenfrei.

Neben der Beratung durch die Coaches erhalten die Programmteilnehmer kostenfrei krankheits- und lebensstilrelevante digitale Messgeräte, wie beispielsweise Schrittzähler oder ein Blutzuckermessgerät.

In ihrem persönlichen, geschützten Bereich des DITG-Online-Portals können sie die gemessenen Werte dann tagesaktuell einsehen, sich über mögliche Fortschritte auf einen Blick informieren und zusätzliche Informations-, Kommunikations- und Motivationstools nutzen.

Programme für zuckerkranke Kunden haben kürzlich auch die Gothaer Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 2.5.2016) und die Inter Krankenversicherung AG(VersicherungsJournal 7.12.2015) auf den Markt gebracht.

Netzwerk vergrößert

Dem Heilwesennetzwerk RM eG (VersicherungsJournal 3.9.2014) gehört ab sofort auch die Interessenvereinigung Apotheken- und Praxisschutz (IAP) an. Die im letzten Jahr gegründete Interessenvereinigung (VersicherungsJournal 6.8.2015) wird auf das Heilwesennetzwerk fusioniert.

Das Heilwesennetzwerk erhält durch den Beitritt den Angaben zufolge ein bundesweit aufgestelltes Netzwerk von Versicherungs-Spezialisten, das auf die freien Gesundheitsberufe spezialisiert ist. Beide Partner hatten bereits einiger Zeit zusammengearbeitet. So starteten beide Organisationen eine gemeinsame Beratungsoffensive für den Sanitätsfachhandel.

Die Interessenvereinigung Apotheken- und Praxisschutz (IAP) ist eine Gruppe von Versicherungsmaklern, die Apotheker und Apotheken sowie Ärzte und ihre Praxen beraten und betreuen.

Alle IAP-Beraterinnen und -Berater sollen für die Beratung von Gesundheitsberufen qualifiziert sein. Hierfür sorgt unter anderem der Zertifikats-Lehrgang „Berater/in Heilwesen (IHK)“, der im Frühjahr vom Heilwesennetzwerk initiiert wurde (VersicherungsJournal 20.4.2016).

Neuer Baufinanzierungspartner

Der Maklerpool Fondsnet Holding GmbH erweitert den Kreis der Kooperationspartner im Bereich Baufinanzierungen um die Planet Home Group GmbH. Damit können Fondsnet-Vertriebler ohne Zulassung als Immobiliardarlehens-Vermittler zumindest noch als Tippgeber agieren und so Kundenpotenziale in der Baufinanzierung nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit dem Frühjahr bedarf die gewerbsmäßige Vermittlung von Immobilienkrediten einer Erlaubnis nach § 34i GewO (VersicherungsJournal 12.4.2016, 9.5.2016). Zum 30. September waren bereits knapp 11.000 Vermittler mit einer entsprechenden Erlaubnis beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) registriert (VersicherungsJournal 12.10.2016).

„Gerade bei jenen Vermittlern, deren Kerngeschäft nicht das Segment der Baufinanzierungen ist, dürfte die neu geregelte Erlaubnispflicht dazu führen, dass das bisherige Zusatzgeschäft mit Immobiliendarlehen ganz auf der Strecke bleibt“, wird Fondsnet-Geschäftsführer Stephan Fischer in der Unternehmensmitteilung zitiert.

Über ein entsprechendes Modell können Vermittler ihre Kunden an die Finanzierungsexperten von Planet Home weiterempfehlen und erhalten dafür eine Empfehlungsvergütung. Dies gilt den Angaben zufolge nicht nur für privat genutzte Immobilien, sondern auch bei Finanzierungsanfragen für gewerbliche Objekte beziehungsweise Immobilien mit einem gewerblichen Anteil.