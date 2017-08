Interrisk: Veränderungen im Komposit-Bestandsmix

9.8.2017 – Die Interrisk Versicherungs-AG hat im Geschäftsjahr 2016 Bruttoprämien von fast 109 Millionen Euro (plus acht Prozent) vereinnahmt. Die gebuchten Beiträge wuchsen in Unfall um 6,3 Prozent auf über 61 Millionen Euro. Die zweitgrößte Sparte Feuer/Sach steuerte 38,1 Millionen Euro (plus 10,7 Prozent) bei. Auch Haftpflicht wuchs wie im Vorjahr zweistellig (plus 11,2 Prozent auf 8,6 Millionen Euro). Der versicherungstechnische Gewinn stieg um 1,4 Millionen auf 10,1 Millionen Euro. Das Jahresergebnis erhöhte sich insbesondere wegen des geringeren Steueraufwands um über 40 Prozent auf 14,1 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen wieder deutlich über dem Markt liegende Beitragszuwächse.

Ebenso wie die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (VersicherungsJournal 7.8.2017) ist die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group im Geschäftsjahr 2016 deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen um 8,0 Prozent auf 108,7 Millionen Euro.

Das Plus bei den verdienten Bruttobeiträgen fiel mit 7,8 Prozent (auf 107,2 Millionen Euro) nur minimal niedriger aus. Zwischen 2013 und 2016 gab hatte die Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden eine Steigerung von über einem Viertel zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2010 betrug die Steigerungsrate sogar fast 50 Prozent.

Neugeschäft kräftig gewachsen

Nachdem es im Vorvorjahr mit einem Plus von 12,0 Millionen Euro einen neuen Höchstwert im Neuzugang gegeben hatte (VersicherungsJournal 15.6.2016), wurde 2016 eine erneute Steigerung auf 14,2 Millionen Euro erzielt.

Die Zahl der mindestens einjährigen Verträge erhöhte sich von rund 935.000 auf 993.000. Die Selbstbehaltsquote wurde von 68,8 auf nun 69,4 Prozent gesteigert. Die verdienten Nettobeiträge erhöhten sich um 8,7 Prozent auf jetzt 74,4 Millionen Euro.

Die Combined Ratio verharrte brutto unverändert bei 84,8 Prozent. Damit liegt die Interrisk AG wie im Vorjahr deutlich unter dem Marktdurchschnitt, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) nach vorläufigen Zahlen auf 96 Prozent beziffert (VersicherungsJournal 27.1.2017). Netto verbesserte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei der Interrisk um 1,6 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Unfall und Feuer/Sach legen um je vier Millionen Euro zu

Die Unfallversicherung hat bei der Interrisk traditionell die größte Bedeutung. Ihr Anteil an den gebuchten Bruttoprämien nimmt aber stetig ab. Nach 58,4 Prozent in 2014 und 57,4 Prozent in 2015 sank er nun auf knapp 56,6 Prozent. Absolut erhöhte sich Das Beitragsaufkommen von 57,8 auf 61,5 Millionen Euro, relativ um 6,3 Prozent.

Das Wachstum der gebuchten Bruttoprämien in der Sparte Feuer/Sach war mit einem Zuwachs von 34,4 Millionen auf 38,1 Millionen Euro in absoluten Zahlen nahezu gleich hoch. Verhältnismäßig war die Entwicklung mit plus 10,7 Prozent allerdings wesentlich dynamischer. Grund dafür ist die Wohngebäudeversicherung, in der das Prämienvolumen um 15,7 Prozent auf 20,4 Millionen Euro stieg.

Die Haftpflichtsparte enthält ganz überwiegend Privatgeschäft. Außerdem zeichnet die Interrisk sonstiges Privat- und einfaches Gewerbegeschäft. Die verdienten Beitragseinnahmen erhöhten sich hier wie im Vorjahr zweistellig – aktuell um 11,2 Prozent auf 8,6 Millionen Euro. Sonstigen Versicherungen, darunter die gebündelte Geschäftsinhalts-Versicherung, verharrten bei gebuchten Bruttobeiträgen von 0,5 Millionen Euro.

Jahresergebnis steigt um 40 Prozent

Das versicherungstechnische Ergebnis vor Veränderung der Schwankungsrückstellung stieg um 2,2 auf 13,8 Millionen Euro. Da die Schwankungsrückstellung mit 3,7 Millionen Euro nach 2,9 Millionen Euro im Vorjahr dotiert wurde, verblieb ein um 1,4 Millionen Euro höherer versicherungs-technischer Gewinn von 10,1 Millionen Euro.

Der Kapitalanlagenbestand wuchs um 3,2 Prozent auf 202,9 Millionen Euro. Daraus wurden laufende Erträge von 10,0 Prozent erzielt. Die laufende Durchschnittsverzinsung nach Verbandsformel ging von 5,2 Prozent auf 4,9 Prozent zurück.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit belief sich auf 18,9 Millionen Euro nach 17,1 Millionen Euro im Vorjahr. Dazu hat insbesondere der günstige Schadenverlauf beigetragen. Da der Steueraufwand von 7,1 auf 4,8 Millionen Euro zurückging, verbesserte sich das Jahresergebnis um über 40 Prozent von 10,0 Millionen Euro auf 14,1 Millionen Euro. Davon sollen 12,0 Millionen Euro als Dividende ausgezahlt werden.

Unverändertes Ziel: Stärker als der Markt wachsen

Für das laufende Jahr plant die Interrisk, ihre eingeführten Produkte zu pflegen und innovative Versicherungslösungen zu entwickeln. Im Ausblick des Geschäftsberichts heißt es, dass die Servicequalität anerkanntermaßen hoch sei: „Durch Investitionen in die elektronische Datenverarbeitung wollen wir noch flexibler und kundenfreundlicher werden.“

Die Solvenzquote von rund 350 Prozent zeige, dass das Unternehmen Interrisk risikobewusst und überdurchschnittlich finanzstark in der Lage ist, die schwierigen aktuellen Herausforderungen im Niedrigzinsumfeld zu meistern: „Wir gehen daher auch für das Geschäftsjahr 2017 wieder von einer über dem Markt liegenden Beitragssteigerung aus.“