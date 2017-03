Fonds Finanz will Maklern mehr Heimat bieten

29.3.2017 – Gestern fand in München die 11. MMM-Messe statt. Dabei präsentierte der Pool einen Rekordumsatz und stellte für 2017 einen weitern in Aussicht. Als einer der Gründe für den Optimismus wurde die Regulierung genannt. Um die Vermittler zu motivieren, einen größeren Anteil ihres Geschäfts über das Unternehmen abzuwickeln, wurde ein Loyalty-Programm aufgelegt.

Gestern hat die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre 11. MMM-Messe in München ausgerichtet. Neben dem Messebetrieb standen zahlreiche Vorträge auf dem Programm, unter anderem von Internetberater Sascha Lobo, Ex-Arbeitsminister Walter Riester und Börsenexperte Dirk Möller.

In einem Pressegespräch im Rahmen der Veranstaltung hat der Maklerpool erste vorläufige Geschäftszahlen für 2016 genannt.

Umsatz stieg um sieben Prozent

Tim Bröning (Bild: Brüss)

Finanz-und Personalvorstand Tim Bröning gab als Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres etwa 123 Millionen Euro an. Das entspricht einer Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 9.3.2016).

Davon waren 119 Millionen Euro Provisionserlöse, einschließlich 40 Prozent wiederkehrende Bestandsvergütungen. In den weiteren vier Millionen Euro waren Einnahmen aus Mieten und Veranstaltungen enthalten.

Von den Provisionserlösen entfielen nach Brönings Angaben 80 Prozent auf Versicherungen, jeweils in etwa ein Drittel auf die Sparten Leben, Kranken und Schaden.

Der Sachversicherungsanteil habe sich von ursprünglich zehn Prozent Anteil stark entwickelt.

Die übrigen 20 Prozent der Provisionserlöse stammten aus den Bereichen Bausparen, Darlehen, Fonds und Sachwerte.

Weiterer Rekord erwartet

Es wird ein Gewinn vor Steuern (EBT) von über drei Millionen Euro und damit auf Vorjahresniveau (3,2 Millionen Euro) erwartet. Das Eigenkapital des Unternehmens betrug nach den vorläufigen Zahlen in 2016 mindestens die 14,1 Millionen Euro des Vorjahres.

Erneut deutlich gestiegen ist die Mitarbeiterzahl. Ende 2016 hatte Fonds Finanz 304 Beschäftigte. Die durchschnittliche Zahl stieg innerhalb eines Jahres von 254 auf 278. Neueinstellungen seien wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt in München weiterhin schwierig, bestätigte Bröning frühere Aussagen zu dem Thema (VersicherungsJournal 28.9.2016).

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Fonds Finanz „einen neuen Rekordumsatz, der den aus dem Jahr 2016 noch einmal übertreffen wird. Wir erwarten einen Gewinn im niedrigen einstelligen Millionenbereich.“

„Die Regulierung treibt uns die Makler in die Hände.“ Norbert Porazik, Geschäftsführer Fonds Finanz

Makler fragen Unterstützung nach

Norbert Porazik (Bild: Meyer)

Als einen der Gründe der Zuversicht für das weitere Wachstum seines Unternehmens nannte Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz: „Die Regulierung treibt uns die Makler in die Hände.“ Das solle nicht heißen, dass er die Regulierung gut finde. Sie sorge aber dafür, dass seine Klientel mehr Unterstützung benötige, um den zunehmenden Anforderungen gerecht zu werden.

So werde bei dem Pool viel digitalisiert, um die Geschäftsprozesse für die Vermittler zu verschlanken und um selbst mehr Geschäftsvorfälle abwickeln zu können. Makler schlössen sich Pools an, um sich das Leben einfacher zu machen.

Als Beispiel, was Fonds Finanz leiste, wurde die Investmentplattform „Advisor’s Studio“ (VersicherungsJournal 9.3.2016) genannt. Die vor einem Jahr als Beta-Version gestartete Lösung sein nun fertig und werde von immer mehr Maklern genutzt. Für die Partner seien hohe Provisionen attraktiv, sagte Bröning. Auch sei es im beiderseitigen Interesse, den Anteil der laufenden Vergütungen zu erhöhen. Daher werde jetzt auch das gewerbliche Sachversicherungs-Geschäft forciert.

Mehr Heimat für Partner der Fonds Finanz

Auch weiterhin wolle der Pool alle angeschlossenen Vermittler ohne vorgegebene Mindestumsätze kostenlos bedienen, sagte Porazik. Makler mit erheblichen Umsätzen über Fonds Finanz können zukünftig aber zusätzliche Leistungen erhalten, die den Gelegenheitsvermittlern vorenthalten werden.

Den Vertriebspartnern, die eng mit dem Pool zusammen arbeiteten, wolle das Unternehmen mit dem Loyalty-Programm besondere Wertschätzung entgegenbringen und sie mit attraktiven Prämien belohnen. Die anderen Partner sollen motiviert werden, einen größeren Anteil ihres Geschäfts über den Pool abzuwickeln.

Die bessere Betreuung im „Three Circles“-Programm gibt es in drei Stufen, abhängig von dem in den letzten zwölf Monaten erreichten Provisionsumsatz. Nach dem Überschreiten der Umsatzschwellen 15.000, 30.000 beziehungsweise 60.000 Euro werden verschiedene Prämien angeboten. Darunter sind Preisvorteile bei Software und Autos sowie ein persönlicherer Kontakt zu Mitarbeitern oder Geschäftsleitung von Fonds Finanz.

Poolchef Porazik erklärte dazu: „Wir wollen den Maklern, die das möchten, mehr Heimat bieten.“ Er selbst sucht auch den persönlichen Kontakt: „Es lohnt sich, sich mit den Maklern häufiger zu treffen.“