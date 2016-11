Ergo will mit weniger Personal mehr Wachstum

14.11.2016 – Seit dem 1. Juli leitet Harald Christ den Vertrieb der Ergo Deutschland AG. Der Düsseldorfer Konzern befindet sich gerade in der größten Umstrukturierung seiner Geschichte – und Christ ist mittendrin. Das VersicherungsJournal sprach mit ihm über die Zusammenlegung der Ausschließlichkeits-Organisationen, den geplanten Stellenabbau und die Zukunft der Vermittler.

VersicherungsJournal: Herr Christ, seit dem 1. Juli sind Sie im Vorstand der Ergo Deutschland AG und leiten als Vorstandsvorsitzender der Ergo Beratung und Vertrieb AG den bundesweiten Vertrieb der Gruppe.

Harald Christ (Bild: Ergo)

Vor Ihrem Wechsel zu Ergo waren Sie Vorstandsvorsitzender der Postbank Finanzberatung AG und bei der Deutschen Postbank AG verantwortlich für den mobilen Vertrieb (VersicherungsJournal 15.12.2015). Wie unterscheiden sich die Vertriebe von Versicherungs- und Bankprodukten voneinander?

Harald Christ: Die Herausforderungen heute – andauernder Niedrigzins, Stärkung des Verbraucherschutzes oder neue regulatorische Anforderungen – sind für die Versicherungs- und Bankenbranchen nahezu identisch.

Mit dem Unterschied: Innerhalb der Bankvertriebe sind Versicherungsprodukte eine Ergänzung und bei den Versicherungsvertrieben ist es umgekehrt.

Grundsätzlich stelle ich fest, dass die Aufgaben der selbstständigen Versicherungsvertriebe innerhalb der Ausschließlichkeit vielseitiger und komplexer sind. Neben der Kundenberatung und -betreuung regulieren sie teilweise auch Schäden selbst. Die Vermittler leisten viel – ein guter Grund, um auf eine starke Ausschließlichkeit zu setzen.

VersicherungsJournal: Im Rahmen des Ergo-Strategieprogramms werden die Ausschließlichkeits-Organisation, die Stamm-Organisation (inklusive der beiden Vertriebseinheiten DKV Plus, 55 Plus und die Agenturen der Ergo Pro) und der Ergo Pro Strukturvertrieb zusammengelegt, das Ganze unter Ihrer Leitung. Wie weit sind Sie damit schon gekommen?

Christ: Wir liegen gut im Plan. Erfreulicherweise konnten wir uns nach intensiven Verhandlungen mit den Mitbestimmungsgremien auf einen Interessenausgleich für den Vertrieb einigen.

Der Umbau betrifft viele Menschen, da sind keine leichten Entscheidungen zu treffen, aber sie sind leider unumgänglich.

Der Interessenausgleich war eine wichtige Voraussetzung, damit wir die neue Vertriebsstruktur ab 1. Januar 2017 umsetzen können. Aktuell schaffen wir die Grundlagen für die Zielstruktur. Das heißt, wir entwickeln beispielsweise Raum- und Flächenkonzepte für die Zielstandorte und schaffen neue Organisationstrukturen.

VersicherungsJournal: Sie sprechen den Interessenausgleich für den Vertrieb an. Wie sieht der im Detail aus?

Christ: Die Angebote sind vielfältig und umfassen Abfindungen, Vorruhestands- oder auch Altersteilzeitregelungen. Außerdem wird zum 1. Januar 2018 eine Auffanggesellschaft errichtet.

VersicherungsJournal: Gab es vor der Zusammenlegung der Vertriebe unterschiedliche Agenturverträge und Arbeitsbedingungen, die nun vereinheitlicht werden? Falls ja, wie sehen die Änderungen aus?

Christ: Wir arbeiten an einem einheitlichen Vergütungssystem. Das ist ein hochkomplexes Thema und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn es gilt, unterschiedliche Vertragskonstellationen für Vertriebspartner oder auch unterschiedliche Provisionsmodelle stärker zu vereinheitlichen. Das bedarf intensiver Überlegungen und Gespräche mit allen Beteiligten. Wir arbeiten gemeinsam für eine hohe Akzeptanz.

VersicherungsJournal: Das Strategieprogramm hat ein Budget von rund einer Milliarde Euro. Wie viel davon ist für den Vertrieb vorgesehen?

Christ: Unsere Investitionen verteilen wir auf die drei Säulen „fit, digital, erfolgreich“. Da Maßnahmen aller drei Säulen auf den Vertrieb einzahlen, profitiert er in besonderem Maße von den Investitionen. Zum Beispiel, indem wir schlankere und effizientere Strukturen etablieren, optimierte Produkte und Services für alle Kundensegmente anbieten und vor allem unsere IT so aufstellen, dass wir Prozesse verlässlich und weniger fehleranfällig bereitstellen.

Das kommt den Vertriebspartnern und Kunden zugute, aber es ist keine Aufgabe, die sich im Handumdrehen erledigen lässt.

VersicherungsJournal: Durch das Strategieprogramm sollen 2.400 Arbeitsplätze wegfallen, davon viele im Vertrieb. In der Ergo Digital Ventures sollen über 550 neue Stellen entstehen, per Saldo werden also rund 1.800 Arbeitsplätze wegfallen (VersicherungsJournal 2.6.2016).

Wie viele davon wurden bereits gestrichen und – soweit sie den Vertrieb betreffen – in welchen Vermittler-Organisationen (aktuell „spricht“ die Ergo noch von rund 9.000 hauptberuflichen ausschließlichen Vertriebspartnern)?

Christ: Die Planung sieht vor, insgesamt 1.800 Stellen im Rahmen unterschiedlicher Projekte in Deutschland bis Ende 2020 abzubauen. Ein Großteil davon im Vertrieb, weil wir dort Doppelstrukturen auflösen.

Wir leisten uns heute mehrere Vertriebsorganisationen und in der gesamten Verwaltung aufwendige Prozesse. Aktuell befinden wir uns in Gesprächen und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie viele Stellen in welchen Vermittler-Organisationen abgebaut werden.

Fest steht: Wir ziehen uns dort aus der Fläche zurück, wo es Doppelstandorte gibt. Das bedeutet, wir werden Agenturvertriebe zusammenlegen und damit verbunden ist der Rückzug aus 18 dezentralen Standorten in Deutschland. So erreichen wir eine adäquate Kostenposition – und bleiben dennoch weiter in allen Regionen präsent. Dazu trägt auch der Struktur-Vertrieb Ergo Pro bei.

VersicherungsJournal: Wieso erwähnen Sie hier Ergo Pro gesondert?

Christ: Ergo Pro bleibt Teil der Ergo Vertriebsstrategie: Die bisherigen Agenturen der Ergo Pro werden in den neuen Ergo Agenturvertrieb integriert, und auch die Ergo Pro Struktur bleibt integraler Bestandteil des Ergo Vertriebs in Kooperation mit der neuen Ausschließlichkeits-Organisation.

VersicherungsJournal: Was müssen Ihre Ausschließlichkeits-Vermittler tun, um weiterhin im Geschäft zu bleiben?

Christ: Unsere Vermittler sind angehalten, die Kunden ganzheitlich, umfassend und individuell zu den Themen Absicherung und Vorsorge zu beraten. Darum ist uns beispielsweise das Thema Aus- und Weiterbildung sehr wichtig.

Daneben müssen sich Vermittler auf das geänderte Kundenverhalten und die sogenannten hybriden Kunden einstellen. Diese Kunden sind gleichermaßen online- und offline-affin. Vermittler sollten daher die Chancen der Digitalisierung nutzen und Beratung in der Online- und Offline-Welt anbieten.

Denn: Auch wenn sich viele Kunden über das Internet informieren, werden sie ihre Versicherungen – gerade bei beratungsintensiven Produkten wie der Altersvorsorge – nach wie vor bei einem Berater abschießen.

VersicherungsJournal: Gibt es konkrete Ziele, die die Ausschließlichkeits-Vermittler der Ergo in puncto Beratung sowie Aus- und Weiterbildung erfüllen müssen und wenn ja, wie sehen diese aus? Gibt es konkrete Qualitätsstandards, bei deren Nichterreichen sich Ergo von den Vermittlern trennen wird?

Christ: Ein neuer Vertriebspartner durchläuft mehrere Stationen. Dabei lernt er nicht nur Ergo-Produkte kennen, sondern auch den Umgang mit unserem Beratungsansatz Ergo Kompass, mit dem wir die Qualität der Beratung absichern (VersicherungsJournal 7.1.2016).

Im Anschluss an die Vertriebsausbildung durchlaufen die Neulinge eine sechsmonatige Praxisphase und starten anschließend die IHK-Ausbildung. Sie endet mit der § 34d GewO-Prüfung. Branchenfremde Vertriebspartner haben 24 Monate Zeit, die Prüfung zu bestehen – erreichen sie das nicht, endet der Vertrag.

VersicherungsJournal: Wie sehen die Vertriebsjobs der Zukunft bei Ergo aus? Macht es noch Sinn sich bei Ihnen als Ausschließlichkeits-Vermittler zu bewerben?

Christ: Auf jeden Fall: Kundennähe und persönliche Betreuung sind die DNA von Ergo. Aber das Kundenverhalten ändert sich permanent und darauf müssen wir uns im Vertrieb einstellen. Erfolgreich werden die Vermittler sein, die sich konsequent auf die Kunden – auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen – ausrichten. Und das tun jene, die auch hybride Kunden integriert betreuen.

Das heißt, wir setzen auf Vermittler, die online, telefonisch oder vor Ort zu unseren bedarfsorientierten Produktangeboten und Services beraten. Denn Kunden kaufen heute differenzierter: Je nach Bedarf sowohl günstige und schlanke Standardprodukte als auch beratungsintensive Individuallösungen.

Ergo wird den Kunden eine komplette Reise durch die Produktwelt anbieten: Online intuitiv, mit schneller und effizienter Verwaltung, kurzen Antwortzeiten – komplettiert durch persönliche Beratung online oder vor Ort. Aus diesem Grund benötigen wir auch in Zukunft erfolgreiche Vermittler in unserem Vertrieb.

VersicherungsJournal: Ihr neuer Arbeitgeber hat sich in der Lebensversicherung fast vollständig von klassischen Produkten verabschiedet und setzt zukünftig auf biometrische sowie fondsgebundene und kapitalmarktorientierte Produkte. Auch in der Schaden-/Unfallversicherung soll die Produktpalette verändert werden. Soll durch am Markt konkurrenzfähige Produkte vermehrt der Makler-Vertriebsweg gefördert werden?

Christ: Wir streben es an, in allen Produkt- und Vertriebsbereichen zuzulegen. Wenn nur die einen wachsen und die anderen nicht, haben wir nichts gewonnen. Wir wollen Ergo in einem herausfordernden Markt voranbringen – das gilt für alle Vertriebswege. Und dazu benötigen wir ein optimiertes Produktportfolio mit entsprechenden Services.

