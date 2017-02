Ergo Direkt stellt Großteil des Neugeschäfts ein

16.2.2017 – Die Ergo Direkt wird das Neugeschäft in Leben und Schaden/Unfall in den kommenden zwei Jahren sukzessive einstellen. Der Krankenversicherer ist als größter Player im Direktversicherungsmarkt nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen. 50 Arbeitsplätze werden abgebaut – auf betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

WERBUNG

Die Ergo-Gruppe stellt weitere eigenständige Angebote ihrer Direktversicherungs-Tochter Ergo Direkt Versicherungen, wie der Branchendienst Versicherungsmonitor gestern meldete. Dies habe Ergo Direkt-Chef Peter Stockhorst den Angestellten in Nürnberg gestern Morgen mitgeteilt. In der Folge würden 50 Stellen abgebaut.

Diese Informationen bestätigte Florian Amberg, der in der Ergo-Kommunikationsabteilung für die Bereiche Ergo International, ausländische Märkte und Ergo Direkt Versicherung zuständig ist, auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Sukzessive Einstellung des Neugeschäfts in Leben und Komposit

Innerhalb der kommenden zwei Jahre werde sukzessive das Neugeschäft in der Lebensversicherung wie auch in der Schaden-/Unfallversicherung eingestellt, erläuterte Amberg weiter. Damit setze man den Prozess aus dem vergangenen November weiter fort, als man den Ergo-Direkt-Kfz-Tarif eingestellt habe (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.11.2016).

Eine Fusion der Rechtsträger Ergo Direkt Lebensversicherung AG beziehungsweise Ergo Direkt Versicherung AG auf andere Gesellschaften innerhalb der Gruppe befinde sich derzeit in einer ergebnisoffenen Prüfung, so der Unternehmenssprecher auf Nachfrage.

Nicht betroffen von den Umstrukturierungs-Maßnahmen ist die Ergo Direkt Krankenversicherung AG, die als operative Gesellschaft erhalten blieben soll. Die Ergo Direkt Kranken sei der größte Player im Direktversicherungs-Markt, so die Begründung.

Ergo Direkt als „Kompetenz-Zentrum online“

Zum Arbeitsplatzabbau von 50 Stellen sagte Amberg, man verfolge auch hier – wie bereits bei der Vorstellung des Strategieprogramms „Ergo 2021 – Fit, digital, erfolgreich!“ verkündet – (VersicherungsJournal 2.6.2016) – das Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. „Aus heutiger Sicht können wir daran festhalten.“

Amberg hob in diesem Zusammenhang hervor, dass es sich um einen Umbau handele und nicht um einen Abbau. Denn im Rahmen des Ende letzten Jahres begonnenen Ausbaus der Ergo Direkt zum „Kompetenz-Zentrum online“, das aus den drei Bereichen „Online Service“, „Customer Relationship Management“ und „Data Analytics“ besteht (VersicherungsJournal 7.11.2016), würden auch neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Kompetenzen in Nürnberg – dort wird das komplette Online-Geschäft verantwortet – sollen für die gesamte Ergo in Deutschland genutzt werden, so der Unternehmenssprecher weiter.