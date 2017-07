Ergo bringt Online-Tarife für Gewerbekunden

3.7.2017 – Mit rund 650 Millionen Euro Prämienaufkommen ist das Gewerbegeschäft (ohne Rechtsschutz) für die Ergo Versicherung ein wichtiges Standbein. Im Gespräch mit dem VersicherungsJournal berichten Vorstand Ralph Eisenhauer und Christian Kussmann, Leiter des Maklervertriebs Schaden/Unfall, über die neue und geplante Entwicklung in diesem Segment. Dazu zählen auch reine Online-Produkte.

WERBUNG

„Wir haben den Gewerbekunden immer im Zielfokus gehabt. Das zeigt auch unsere bisherige Entwicklung. Immer mehr Versicherer entdecken dies allerdings inzwischen als interessantes Feld“, sagt Ralph Eisenhauer, Vorstandsmitglied der Ergo Versicherung AG. Auf die Preise hätte dieses neue zusätzliche Angebot aber wenig Einfluss – denn diese stünden in dem immer schon wettbewerbsintensiven Geschäft ohnehin unter Druck.

„Wir sind seit 2000 jährlich um durchschnittlich fünf Prozent gewachsen. Damit haben wir stärker als der Markt zugelegt. Das zeigt, dass unser Produktportfolio und die Art, wie wir den Markt bearbeiten, sowohl von den Vertriebspartnern als auch von den Kunden gut angenommen wird“, so Eisenhauer.

Ralph Eisenhauer (Bild: Lier)

Im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns und der Digitalisierung (VersicherungsJournal 2.6.2016, 2.6.2017) wird sich auch im Gewerbegeschäft der Ergo einiges ändern.

Für Online-Affine und Preissensitive

Voraussichtlich noch im dritten Quartal will die Ergo eine Betriebshaftpflicht für eine relevante Zahl von Betriebsarten als komplettes Online-Produkt anbieten – inklusive digitalem Abschlussprozess bei Einlieferung aller Dokumente online.

„Die Kostenvorteile werden wir weitergeben“, sagt Eisenhauer. Zielgruppe seien preissensitive und online-affine Kunden, so Eisenhauer. Sprich: Es soll vor allem für Portale, Pools, Online-Makler und Vergleicher interessant sein. Man habe schon mit vielen Marktteilnehmern gesprochen und werde bald sukzessive mitteilen, wer mitmacht, so Eisenhauer.

In einem weiteren Schritt sollen 2018 die Inhalts- sowie die Sachversicherung folgen. Die technischen Vorbereitungen seien hier schon sehr weit. „Paketlösungen für Branchen sind richtig und wichtig. Bisher können wir das für 400 Betriebsarten in einem Beratungsprozess zusammenschnüren, zukünftig wollen wir dies verstärkt auch online anbieten. Wir nehmen diese Entwicklung ernst.“

Neue Makler-IT

Das von Eisenhauer verantwortete Segment Firmenkunden (ohne Firmenkunden-Rechtsschutz) kommt auf 1,3 Milliarden Euro Prämie; rund die Hälfte davon ist Gewerbegeschäft. „Ein wichtiger Partner im Gewerbegeschäft ist für uns der Makler“, sagt Eisenhauer. Makler schreiben drei Viertel des Firmenkunden- sowie rund die Hälfte des Gewerbegeschäfts.

Ein wichtiger Partner im Gewerbegeschäft ist für uns der Makler.

Mit der Neuaufstellung des Maklervertriebs in einen für die Personensparte und einen für SHU wurden diese auch in die jeweiligen Produktressorts integriert. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um rund 30 Prozent verkleinert, soll aber nun von den drei Maklerdirektionen Hamburg, Düsseldorf und München sowie einigen dezentralen Maklerbetreuern effektiver und wirtschaftlicher arbeiten.

„Wir arbeiten nun noch stärker im Schulterschluss mit dem Underwriting, das heißt, beides wird im Produktressort Schaden/Unfall aus einer Hand geführt. Wir pflegen einen sehr engen Austausch. Damit schaffen wir für den Makler einen zügigen und schnellen Entscheidungsprozess“, sagt Christian Kussmann, Leiter Maklervertrieb Schaden-/Unfallversicherung.

Dabei helfen soll die neue Makler-IT, die für einen zweistelligen Millionenbetrag entwickelt wird. Mit dem Programm „I-MAKI“ (Innovative Makler- und Kooperationspartner-IT) stelle man sich bis Ende 2018 „praktisch ganz neu auf“, so Kussmann. „Wir verwenden jetzt die Bipro-Standards, um unsere Vertriebspartner anzubinden. Zudem spielen wir in der Initiative nun eine deutlich aktivere und gestaltende Rolle.“

Christian Kussmann (Bild: Lier)

Selbstbedienung über neues Netz

Zudem wird die Maklerpost digitalisiert und ein Maklermanagementsystem implementiert, das als gemeinsames Tool für den Vertrieb und das Underwriting allen Beteiligten den jeweils aktuellen Stand einer Kundenbeziehung gewährleisten soll.

„Wir werden zum Oktober mit einem neuen Makler-Extranetz starten, das wir dann sukzessive um relevante Funktionen erweitern werden.“ Gedacht ist an eine „Vielzahl von Self-Service-Funktionalitäten“ wie die Integration aller Tarifrechner oder die Möglichkeit, online den jeweils aktuellen Stand der Schadenbearbeitung einsehen zu können. Bestimmte Tarife sollen sich über dieses Netz auch online abschließen lassen.

Wir werden zum Oktober mit einem neuen Makler-Extranetz starten, das wir dann sukzessive um relevante Funktionen erweitern werden.

Zu den Neuerungen gehört auch das Gewerbekunden-Portal, das es seit Jahresbeginn 2017 für die Kautionsversicherung gibt, und das auf weitere Sparten, beginnend mit Haftpflicht, ausgedehnt werden soll.

Dicht am Kundenbedarf

Das Portal war eines der Pilotprojekte der 2016 gegründeten Ergo Digital IT GmbH, die mit agileren Ansätzen arbeiten soll. Die andere Herangehensweise habe sich, so Eisenhauer, beispielsweise darin gezeigt, dass die Software-Entwickler zunächst eine Kundenliste verlangt hätten, um das Portal „im Kontakt mit den Kunden und dicht an deren Bedarfen“ entwickeln zu können. Es gab eine starke Interaktion mit den Sparten und den Endkunden, um deren Feedback abzuholen.

Bislang werden über dieses Portal beispielsweise die Avalrahmen verwaltet. Künftig will Eisenhauer hierüber auch das Neugeschäft in der Kautionsversicherung, zumindest im Bereich des standardisierbaren Geschäftes, inklusive Risikoprüfung, abbilden können und dann weitere Produkte andocken.

Neu ist zudem eine App zur Ermittlung von Gebäudewerten. Statt des komplexen Prozesses, der bislang vor allem über Sachverständige läuft, erhält der Vermittler nach Aussage von Eisenhauer die richtigen Versicherungswerte nun schnell und einfach. Denn die App greift auf Geodaten zurück, vermisst die Immobilie automatisch und braucht zur Berechnung nur wenige Angaben.