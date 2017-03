DVAG und OVB im Vorwärtsgang

29.3.2017 – Der Finanzvertrieb OVB hat 2016 die Provisionseinnahmen um gut drei Prozent auf über 230 Millionen und das operative Ergebnis um über ein Sechstel auf 16,5 Millionen Euro gesteigert. Der Finanzvertrieb DVAG berichtet von einer Steigerung der Umsatzerlöse um gut vier Prozent auf über 1,3 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um gut ein Prozent auf fast 190 Millionen Euro.

Die OVB Holding AG hat im Geschäftsjahr 2016 die Gesamtvertriebs-Provisionen um 3,1 Prozent auf 231,8 Millionen Euro ausgebaut. Knapp die Hälfte des Geschäfts wurde im Segment Mittel- und Osteuropa erzielt, rund ein Viertel in Süd- und Westeuropa. Das verbleibende gute Viertel entfiel auf Deutschland.

Während es in Mittel- und Osteuropa nur leicht um 1,3 Prozent auf 109,7 Millionen Euro Gesamtvertriebs-Provisionen aufwärts ging, gab es in Süd- und Westeuropa ein Plus von 12,8 Prozent auf 58,2 Millionen Euro. Hier ist die Geschäftsentwicklung in Spanien, Italien und Österreich nach unternehmensangaben besonders expansiv verlaufen.

In Deutschland gab es hingegen einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 63,9 Millionen Euro. „Trotz spürbarer Auswirkungen des Lebensversicherungs-Reformgesetzes lagen die Gesamtvertriebs-Provisionen im Segment Deutschland nahezu auf Vorjahresniveau“, stellt der Finanzvertrieb in einer Pressemitteilung heraus.

Fondsgebundene Vorsorge als Neugeschäftstreiber

Das Neugeschäft in Deutschland entfiel laut Geschäftsbericht zu einem knappen Drittel auf fondsgebundene und zu einem knappen Viertel auf sonstige Vorsorgeprodukte. Jeweils ein knappes Siebtel war den Bereichen staatlich geförderte Vorsorgeprodukte sowie Sach-, Unfall- und Rechtschutz-Versicherungen zuzuordnen. Rund ein Neuntel entfiel auf den Produktbereich Bausparen/ Finanzierungen.

Bei den fondsgebundenen Vorsorgeprodukten war im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Aufwärtstrend zu beobachten, in Sachen Bausparen/ Finanzierungen ein leichter und im Bereich Sach/ Unfall/ Rechtsschutz ein minimaler. Eine deutlich rückläufige Entwicklung gab es bei den sonstigen Vorsorgeprodukten, während der Anteil der staatlich geförderten Vorsorgeprodukte nur etwas kleiner ausfiel.

Die Zahl der Finanzvermittler in Deutschland verminderte sich von 1.309 auf 1.300, die Zahl der betreuten Kunden „aufgrund demografischer Effekte“ von 642.107 auf 633.025. Insgesamt belief sich die Zahl der betreuten Kunden Ende 2016 auf 3,27 (Vorjahr: 3,24) Millionen Kunden. Der OVB-Außendienst zählte 4.972 (5.062) hauptberu?iche Finanzvermittler.

Das operative Ergebnis im vergangenen Jahr betrug 16,5 Millionen Euro, das sind knapp 18 Prozent mehr als 2015 (VersicherungsJournal 18.3.2016). In Deutschland gab es den Angaben zufolge hier einen Zuwachs von 6,5 auf 6,7 Millionen Euro. Weitere Details zur Geschäftsentwicklung können im Geschäftsbericht 2016 der OVB nachgelesen werden.

DVAG mit Rekordumsatz

Die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG hat ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 um 4,1 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro ausgebaut. Der Konzernjahresüberschuss wuchs um 1,4 Prozent auf 188,8 Millionen Euro. Beides sind nach Unternehmensangaben Höchstwerte in der Firmengeschichte.

Die Aufwendungen für Beratung und Vermittlung betrugen im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht 941,1 (2015: 884,6) Millionen Euro. In dieser Position sind im Wesentlichen die an die Vermögensberater weitergeleiteten Provisionen enthalten.

Der Finanzvertrieb berichtet von einer „uneinheitlichen“ Neugeschäftsentwicklung in den einzelnen Geschäftssegmenten. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung (ohne Berufsunfähigkeits-Versicherung) verlief mit einem Plus von 13,4 Prozent auf 13,98 Milliarden Euro Versicherungssumme „besonders erfreulich“.

Rückläufig war hingegen das vermittelte Volumen in den Bereichen Bausparen (minus zehn Prozent auf 1,89 Milliarden Euro), Investment (minus zwölf Prozent auf 1,80 Milliarden Euro) sowie Baufinanzierung (minus fünf Prozent auf 2,68 Milliarden Euro).

Fast fünf Prozent Wachstum in Schaden/Unfall

Die gebuchten Beitragseinnahmen im Versicherungsgeschäft reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Dies ist nach Unternehmensangaben „ausschließlich“ dem zinsbedingten Rückgang des Einmalbeitragsgeschäfts geschuldet, wodurch das Beitragsaufkommen in der Lebensversicherung um 5,1 Prozent sank.

In der Schaden-/Unfallversicherung stiegen hingegen die Beitragseinnahmen um 4,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,5 Milliarden Euro. Zu der positiven Entwicklung trugen nahezu alle Teilbereiche des Privat- und des Firmenkundengeschäfts bei.

Der Anteil am Neugeschäft der deutschen Generali-Gruppe mit den Aachenmünchener Versicherungen, der Bausparkasse Badenia, der Advocard Rechtsschutz-Versicherungs-AG und der Central Krankenversicherung AG liegt bei knapp 96 Prozent. An deren gesamten Vertragsbeständen macht er nach Unternehmensangaben fast 87 Prozent aus.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung können im Geschäftsbericht 2016 der DVAG nachgelesen werden.