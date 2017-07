Die größten Versicherer

5.7.2017 – In der Versicherer-Rangliste der FAZ nach den Beitragseinnahmen im Jahr 2016 ist die Allianz unverändert und weiter mit riesigem Vorsprung Spitzenreiter vor der Münchener Rück und der Talanx. Deutliche Unterschiede gab es bei der Entwicklung der 25 größten Unternehmen der Branche.

Auch in diesem Jahr hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wieder ihre Rangliste der größten deutschen Versicherungskonzerne und -gesellschaften veröffentlicht. In der Beilage „Die 100 Größten“ in der heutigen Ausgabe werden die 25 nach Beitragseinnahmen größten Versicherer aufgeführt.

Allianz an der Spitze

Spitzenreiter ist die Allianz SE mit Beitragseinnahmen in Höhe von über 122 Milliarden Euro. Auf Rang zwei liegt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) mit knapp 49 Milliarden Euro, gefolgt von der Talanx AG mit gut 31 Milliarden Euro und der Generali Deutschland AG mit knapp 18 Milliarden Euro.

An fünfter bis siebter Stelle liegen der R+V Konzern, die Debeka Versicherungsgruppe und die Axa Konzern AG, die ebenfalls Beitragseinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich erzielten. Die Allianz Deutschland AG würde sich knapp vor der Talanx einreihen, während sich die Talanx-Tochter Hannover Rück SE hauchdünn vor und die Munich-Re-Tochter Ergo Group AG knapp hinter der Generali platzierten.

Während es auf den ersten 13 Plätzen keine Veränderungen gab, eroberten die Württembergischen Versicherungen den 14. Platz zurück, den sie im Vorjahr an die Provinzial Nordwest Holding AG verloren hatten (VersicherungsJournal 6.7.2016).

Die Nürnberger Versicherungsgruppe rutschte vom 17. auf den 19. Rang, wodurch sich die SV Sparkassenversicherung Holding AG sowie der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsvereins Münster a.G. um jeweils eine Position auf die Plätze 17 und 18 verbesserten.

Die größten Versicherungs-Unternehmen in Deutschland Rang 2016 (2015) Gesellschaft gehört zu Bruttobeiträge Veränderung in % 1 (1) Allianz Group *122.416 -2,2 2 (2) Münchener-Rück-Gruppe 48.851 -3,0 Allianz Deutschland AG 1 32.368 +4,6 3 (3) Talanx AG 31.106 -2,2 Hannover Rück SE 3 16.354 -4,2 4 (4) Generali Deutschland AG **16.227 -8,6 Ergo Group AG 2 16.034 -4,2 5 (5) R+V-Konzern 14.767 +1,6 6 (6) Debeka Versicherungen ***12.970 +0,4 7 (7) Axa Konzern AG 10.708 +1,1 8 (8) Versicherungskammer Bayern 7.825 +2,7 9 (9) Huk-Coburg Versicherungs-gruppe 6.928 +4,8 10 (10) Zurich Gruppe Deutschland 6.047 -12,6

VHV mit dem größten Beitragsplus

Die größte Steigerung der Beitragseinnahmen unter den aufgelisteten Gesellschaften erzielte im vergangenen Jahr die VHV-Gruppe mit über fünf Prozent, wodurch es von 22 auf 21 aufwärts ging. Knapp unter dieser Marke blieben die Huk-Coburg, die Barmenia Versicherungen (neu an 25. Stelle), die Allianz Deutschland und der LVM.

Das größte Minus gab es bei der Zurich Gruppe Deutschland mit klar über zehn Prozent. Einbußen im fast zweistelligen Prozentbereich hatte die Generali Deutschland zu verzeichnen. Jeweils über fünf Prozent Minus stand für Provinzial Nordwest sowie für die General Reinsurance AG (Gen Re) zu Buche.

Allianz verdient am meisten

Wie aus der FAZ-Auflistung weiter hervorgeht, war 2016 für alle aufgeführten Versicherer bis auf die Ergo ein gutes Jahr, was den Jahresüberschuss angeht. Dabei erzielte die Allianz SE mit über sieben Milliarden Euro den größten Gewinn, was einer Umsatzrendite von 5,9 Prozent entspricht.

Bei der Münchener-Rück-Gruppe waren es knapp 2,6 Milliarden Euro (Umsatzrendite: 5,3 Prozent), bei der Talanx fast 1,6 Milliarden (Umsatzrendite: 4,4 Prozent). Im Verhältnis Jahresüberschuss zu den Beitragseinnahmen schnitt die Hannover Rück mit 7,5 Prozent am besten ab.

Unter den größten Arbeitgebern Deutschlands steht die Allianz mit 140.300 (2015: 142.500; 2014: 147.400) Beschäftigten unverändert auf dem 16. Platz. Spitzenreiter ist hier die Volkswagen AG mit 626.700 (2015: 610.100) Beschäftigten.