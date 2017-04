Das sind die fairsten Versicherer

25.4.2017 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in zwei Untersuchungen von Kunden wissen, welche Versicherungs-Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. In der spartenübergreifenden Studie zum fairsten Versicherer und in der Befragung zum fairsten Kfz-Serviceversicherer schnitten bis zu neun Unternehmen mit dem Urteil „sehr gut“ ab. Bei den Kfz-Direktversicherern glänzten die Cosmos Direkt, Huk24 und die Allsecur.

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money haben die Fairness von 34 Voll- und bis zu 26 Kfz-Versicherern im Umgang mit ihren Kunden untersucht. Hierzu wurden im vergangenen Februar (Kfz) und März (Vollversicherer) maximal 3.555 Kundenurteile für die Bewertung herangezogen

An der Umfrage „Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2017“ nahmen 2.287 und an der Umfrage „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2017“ 2.265 Kunden teil.

Die Befragten konnten drei Versicherungs-Gesellschaften bewerten. Voraussetzung war, dass sie im letzten Jahr eine Versicherung bei den bewerteten Unternehmen besaßen.

Sechs Kategorien und 27 Leistungskriterien

Da der Begriff Fairness ein subjektives Konstrukt ist, wurden zunächst sechs Kategorien der Fairness bestimmt, um diese messbar zu machen, heißt es in den Unterlagen zur Untersuchung. Jede dieser Kategorien selbst bestand aus mehreren konkreten Service- und Leistungsmerkmalen, die durch die Kunden bewertet wurden.

Dabei wurden aus den folgenden sechs Kategorien die Urteile eingeholt:

faire Kundenberatung,

faire Kundenkommunikation,

Preis-Leistungs-Verhältnis,

fairer Schutz und Vorsorge/ faires Produktangebot (Kfz),

Nachhaltigkeit und Verantwortung/ fairer Kundenservice (Kfz),

faire Leistungsabwicklung/ faire Schadenregulierung (Kfz).

Diese sechs Kategorien wurden in 27 unterschiedliche Leistungskriterien unterteilt. Unter anderem wurden die emotionale Bindung zum Versicherer, die Gesamtzufriedenheit, die Fachkompetenz, die Ehrlichkeit, die Verständlichkeit, Transparenz, die Produktqualität und der wahrgenommene Ruf abgefragt.

Acht Versicherer schneiden mit „sehr gut“ ab

Die Auswertung der Ergebnisse für die Studie „Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2017“ zeigt, dass von 34 berücksichtigten Anbietern die

wie auch im vergangenen Jahr mit „sehr gut“ abgeschnitten haben.

Zur vollständigen Ansicht mit den Angaben zu den 34

Neu in der Top-Fairness-Liste sind der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die VHV Versicherungen. Sie wurden 2016 noch mit „gut“ bewertet und stiegen nun zu den acht fairsten Versicherern auf. Nicht mehr unter den mit am besten bewerteten Unternehmen ist die Signal Iduna.

In den zwei Kategorien „Kundenberatung“ sowie „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ landete der Versicherer Allianz in den Ranglisten ebenfalls unter den fairsten der Branche. Auch die Provinzial Rheinland konnte in diesen beiden und zusätzlich in der Kategorie „Leistungsabwicklung“ Bestbewertungen erzielen. In der Gesamtbewertung erhielten jedoch beide nur bei ein „gut“.

Überschneidungen mit Kfz-Versicherern

Bei den fairsten Kfz-Versicherern wurden die Bestenlisten in die zwei Bereiche „Kfz-Serviceversicherer“ und „Kfz-Direktversicherer“ unterteilt. Zur Wahl standen 26 Kfz-Service- und zehn Direktversicherer.

Die neun fairsten Kfz-Serviceversicherer, die in der Gesamtbewertung mit „sehr gut“ anschnitten, sind laut der Untersuchung:

Zur vollständigen Ansicht mit den Angaben zu den zehn

Damit konnten die Westfälische Provinzial und die Württembergische ihre Positionen im Vergleich zum Vorjahr verbessern, während die anderen sieben Versicherer mit Top-Bewertung ihre Stellungen halten konnten (VersicherungsJournal 31.3.2016).

Die besten Kfz-Direktversicherer

Cosmos Direkt und die Huk24 gehören – wie auch in der übergeordneten Bewertung – zu den fairsten Kfz-Direktversicherern. Mit diesen beiden schnitt auch die Allsecur Deutschland AG in der Gesamtwertung mit „sehr gut“ ab.

In der Teilkategorie „Fairer Kundenservice“ konnten neben Cosmos Direkt auch die Hannoversche Direktversicherung AG und die Sparkassen Direktversicherung AG Best-Bewertungen von ihren Kunden ergattern.

Die vollständige 345-seitige Studie „Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2017“ und die 406-seitige Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2017“ können für jeweils 5.831 Euro (PDF-Dateien, inklusive Mehrwertsteuer) unter dieser E-Mail-Adresse oder telefonisch unter 0221 6778670 bestellt werden.