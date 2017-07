Concordia: Vertriebsumbau geht weiter

12.7.2017 – Nach recht ordentlichen Zuwächsen bei den Beitragseinnahmen sowie mehr als einer Gewinnverdoppelung qualifiziert die Concordia Versicherungsgruppe das Jahr 2016 in ihrem Konzerngeschäftsbericht als „sehr gut“. Für die Zukunft gibt sich der Gegenseitigkeitsverein allerdings nicht nur wegen einer teuren Erfahrung im Berichtsjahr mit dem polnischen Wetter doch ziemlich zurückhaltend.

Nicht gut lief es für den Concordia Konzern 2016 eigentlich nur bei ihrem polnischen Geschäft. Dort verhagelten bei dem traditionell stark in der Landwirtschaft tätigen Versicherer vor allem Auswinterungsschäden in der Anbauversicherung das Ergebnis. Das ließ die Combined Ratio im Konzern brutto von 89,9 auf 91,8 Prozent ansteigen.

Allerdings gibt es in Polen nicht nur solche eher zufälligen witterungsbedingte Probleme, die dem Unternehmen einige Sorgen bereiten. „Insbesondere die Frage, ob und inwieweit der polnische Staat direkt in den Versicherungsmarkt eingreift, wird Auswirkungen auf die dort tätigen Gesellschaften haben“, heißt es im Prognoseteil des Geschäftsberichts.

„Disziplinierte Verwendung von Risikokapital“ erforderlich

Deshalb, aber ebenso wegen der generell zunehmenden geopolitischen Risiken sowie der anhaltend herausfordernden Zinssituation, stehe bei der Gruppe „die disziplinierte Verwendung von Risikokapital unverändert im Vordergrund“. Oberstes Ziel bleibe weiterhin, über ein ertragreiches Wachstum die Sicherung der Eigenständigkeit zu gewährleisten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Zusammenhang laut Geschäftsbericht bei der weiteren Stärkung des Vertriebes. Die Umsetzung der neuen Vertriebsstruktur, die sich noch stärker an den unterschiedlichen Vertriebswegen ausrichte, flachere Hierarchien und darauf abgestimmte Bearbeitungsabläufe, begleiteten diesen Prozess.

Maßnahmen für mehr Verständnis bei Kunden wie auch Vertrieb

Angemerkt wird aber auch, dass es in Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Kooperationspartnern gelte, „die mit Augenmaß begonnene Sanierung der Bestände zu verstetigen“. Speziell in der Lebensversicherung wird zugleich mehr Transparenz und Unterstützung sowohl mit Blick auf die Kunden als auch auf den Vertrieb angekündigt.

So solle den Kunden trotz der komplexen gesetzlichen Anforderungen eine individuelle Vorsorgegestaltung ermöglicht werden. Zugleich würden dadurch die in 2015 vorgenommenen Veränderungen in der Vergütungsstruktur der Vertriebspartner und die stärkere Ausrichtung hin zu fondsgebundenen Produkten (VersicherungsJournal 19.6.2015) „nicht nur akzeptiert, sondern mitgetragen“.

Das Berichtsjahr war „sehr gut“

Für das Geschäftsjahr 2017 wird angesichts der Rahmenbedingungen vorsichtshalber dennoch ein Ergebnis deutlich unter dem des Berichtsjahres prognostiziert. Das jedoch wird im Geschäftsbericht als „sehr gut“ bewertet, nachdem sich der Konzernjahresüberschuss nach Steuern gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 von 17,2 Millionen auf 36,8 Millionen Euro mehr als verdoppelte.

Dazu trug die von 18,8 Millionen auf 13,7 Millionen Euro gesunkene Steuerbelastung ebenso bei wie das von 19,8 Millionen auf 21,5 Millionen Euro gestiegene versicherungstechnische Ergebnis. Einen Anteil hatte auch das von 116,6 Millionen auf 126 Millionen Euro höhere Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen. Die wuchsen um 5,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro an.

Für die Zinszusatzreserve mussten stille Reserven realisiert werden

Allerdings mussten zur Finanzierung der Zinszusatzreserve erneut stille Reserven realisiert werden, wird angemerkt, nachdem die laufenden Erträge von 117,5 Millionen auf 114,5 Millionen Euro sanken. Beim „grundsätzlich richtigen Aufbau der Zinszusatzreserve“ wird in diesem Zusammenhang daher bei der Politik eine zeitliche Streckung angemahnt, um Überforderungen der Unternehmen zu vermeiden.

Rückläufig waren 2016 auch die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb, die insgesamt von 212,4 Millionen auf 211,5 Millionen Euro sanken. Die Brutto-Kostenquote ging von 26,0 auf 25,1 Prozent zurück.

Bruttobeitragseinnahmen nehmen im Berichtsjahr insgesamt um 2,8 Prozent zu

Die Schadenquote in der inländischen Schaden- und Unfallversicherung verbesserte sich ebenfalls. Wegen der Entwicklung in Polen wuchsen die Brutto-Schadenaufwendungen insgesamt aber dennoch um 10,8 Prozent auf 398 Millionen Euro an.

Bei den gebuchten Bruttobeitragseinnahmen konnte im Konzern ein Plus von 2,8 Prozent auf 847,1 Millionen Euro verbucht werden. Dazu trug die Schaden- und Unfallversicherung nach einem Zuwachs von 2,5 Prozent auf 595,5 Millionen Euro bei.

Wachstumsrate in der Lebensversicherung höher als in Schaden/Unfall

Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf 251,2 Millionen Euro fiel das Beitragswachstum im Segment Lebens- und Krankenversicherung im Berichtsjahr sogar höher aus. Hier konnte der Neuzugang insbesondere im inländischen Lebensversicherungs-Geschäft sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Beitragssumme nach wieder deutlich zulegen, wird festgehalten.

Im Krankenversicherungs-Geschäft sei das ebenfalls „deutliche Wachstum“ der gebuchten Bruttobeiträge von 50,2 Millionen auf 54,5 Millionen Euro wesentlich auf Zuwächse im Bestand zurückzuführen. Wegen der Zinssituation seien 2016 jedoch auch Beitragsanpassungen erforderlich gewesen.

Weitere Details zu den Ergebnissen 2016 der Concordia können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der unter diesem Link zur Verfügung steht.