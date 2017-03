Allianz und Gothaer bauen hunderte Stellen ab

3.3.2017 – Die Beschäftigtenzahl in der Versicherungsbranche ist seit Jahren rückläufig, bei vielen Versicherungs-Unternehmen laufen Stellenabbau-Programme. Jetzt haben auch die Allianz-Industrieversicherungs-Tochter AGCS und die Gothaer den Abbau von Mitarbeiterkapazitäten in Höhe von bis zu 500 beziehungsweise 700 bis 800 bekannt gegeben.

Im ersten Halbjahr 2016 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) ist die Zahl der sozial-versicherungspflichtig Beschäftigten im Versicherungsgewerbe (Wirtschaftszweig „Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen“, Schlüsselnummer nach WZ 2008: K65) nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit um knapp zwei Prozent beziehungsweise rund 3.250 auf etwa 171.000 zurückgegangen.

Am allgemeinen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt kann die Assekuranz also auch weiterhin nicht teilhaben. Denn im gleichen Zeitraum nahm die Gesamtzahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten um knapp 230.000 beziehungsweise 0,7 Prozent auf 31,37 Millionen zu.

Keine Trendumkehr in Sicht

Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Nach der jüngsten Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) wird es auch im laufenden Jahr im Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen (Wirtschaftszweig K – für Untergruppen werden keine Zahlen aufgeführt ) zu einem Beschäftigungsabbau kommen (VersicherungsJournal 29.9.2016).

Ein weiterer Beleg dafür ist die aktuelle Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Jedes neunte befragte Versicherungs-Unternehmen plant für das laufende Jahr einen Stellenabbau, dafür aber fast jedes dritte einen Stellabbau. Der Saldo von minus 20 ist der mit Abstand niedrigste Wert in den letzten sieben Jahren (VersicherungsJournal 27.1.2017).

Ein Blick auf die Beschäftigtenzahlen im Versicherungsgewerbe zeigt ebenfalls einen seit vielen Jahren anhaltenden Abwärtstrend. Zwischen 2002 und 2015 ist die Gesamtbeschäftigung um rund 15 Prozent zurückgegangen (VersicherungsJournal 11.3.2016).

Allerlei Abbau geplant

Zudem haben in letzter Zeit haben diverse Versicherungs-Unternehmen von Plänen zu weiterem Beschäftigtenabbau berichtet. So werden in den nächsten Jahren etwa die Ergo-Gruppe rund 1.800 (VersicherungsJournal 2.6.2016, 16.2.2017) und die Generali Deutschland AG rund 1.000 Stellen abbauen (VersicherungsJournal 4.2.2016).

Stellenstreichungen haben ferner die Provinzial Rheinland Gruppe (VersicherungsJournal 19.5.2016), die HDI Vertriebs AG (VersicherungsJournal 14.4.2016) und zahlreiche weitere Versicherer angekündigt (VersicherungsJournal 11.3.2016).

Gothaer baut 700 bis 800 Stellen ab

Auch der Gothaer-Konzern wird die Mitarbeiterzahl verringern. Im Rahmen der im vergangenen Juni vorgestellten „Strategie 2020“ (VersicherungsJournal 2.6.2016) werden voraussichtlich 700 bis 800 Mitarbeiterkapazitäten abgebaut, teilte der Versicherer jetzt auf Nachfrage mit. Dem stehe allerdings eine natürliche Fluktuation vor allem durch anstehende Ruhestandsübergänge in einer geschätzten Größenordnung von 500 Mitarbeiterkapazitäten gegenüber.

Mitte Februar sei eine erste Information der Gremien erfolgt – und auch die Mitarbeiter seien „über diese Überlegungen so frühzeitig und umfassend wie möglich informiert“ worden. Man befinde sich bereits in Beratungen mit den Wirtschaftsausschüssen und für Teilprogramme bereits auch in Verhandlungen mit den Betriebsräten, so der Versicherer weiter.

„Die anhaltende Niedrigzinsphase, immer höhere regulatorische Anforderungen wie Solvency II oder IDD, aber insbesondere die Chancen und Potenziale der Digitalisierung mit Fokus auf künstlicher Intelligenz und veränderten Kundenerwartungen machen eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle notwendig“, erläutert die Gothaer zum Hintergrund der „Strategie 2020“.

AGCS streicht bis zu 500 Stellen

Wie dieser Tage bekannt wurde, wird es auch bei der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) zu einem Stellenabbau kommen. Die in verschiedenen Medienberichten kolportierte Größenordnung von 500, gut 100 davon in Deutschland, bezeichnete eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage als „maximale Obergrenze“.

„Während die Mehrheit der globalen Belegschaft der AGCS von der Neuausrichtung nicht unmittelbar betroffen ist, werden einige unserer Mitarbeiter leider ihren Arbeitsplatz verlieren“, heißt es von Seiten des Industrieversicherers der Allianz. Die Folgen für die Betroffenen sollen auf sozialverträgliche Weise minimiert werden, wozu man – „wo möglich“ – Freiwilligenprogramme, Frühpensionierung und andere geeignete Maßnahmen wie etwa den Wechsel in andere Allianz-Gesellschaften anbiete.

Nach Beobachtung der AGCS durchläuft die Industrieversicherung derzeit eine Phase radikaler Veränderung, die von verringerten Erträgen aus Vermögensanlagen im Niedrigzinsumfeld, Hyper-Wettbewerb und einem Übermaß an Kapazität geprägt sei.

Vor diesem Hintergrund wurde das weltweite Produktivitäts-Steigerungs-Projekt „Fit for Future“ durchgeführt, dessen Umsetzung 2017 beginnen und 2018 enden soll. Mit diesem will sich die AGCS „aus einer Position der Stärke“ neu ausrichten, um „sich verändernde Kundenerwartungen zu erfüllen, die Produktivität zu steigern und neue Wachstumsquellen zu erschließen.“