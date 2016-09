Wo die Kinderarmut am größten ist

13.9.2016 – Jedes siebte Kind in Deutschland lebte 2015 in Armut (definiert als Beziehen von Grundsicherungs-Leistungen), wie aktuelle Zahlen der Bertelsmann Stiftung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Besonders betroffen sind Kinder von Alleinerziehenden und aus Haushalten mit mehr als drei Kindern. In Berlin und Bremen lebt fast jeder dritte Unter-18-Jährige in Armut, in Bayern nur jeder 15. Die Folgen der Kinderarmut sind hingegen noch nicht systematisch erforscht. Klar sei lediglich, dass Kinderarmut die Chancen für das ganze Leben beeinträchtigt, so Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung.

Die Bertelsmann Stiftung hat gestern aktuelle Daten zur Kinderarmut in Deutschland sowie die Untersuchung „Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche 2016 – Erkenntnisse aus empirischen Studien in Deutschland“ veröffentlicht.

In dieser Meta-Studie haben Claudia Laubstein, Gerda Holz und Nadine Seddig vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) 59 quantitative und qualitative Studien aus der Bundesrepublik analysiert, die sich mit Kinderarmut befasst haben.

Die Untersuchung zielt darauf ab, „den Forschungsstand zu den Folgen von Kinderarmut in Deutschland systematisch aufzuarbeiten und damit auch einen Einblick zu geben, was Armut konkret für Kinder und Jugendliche bedeutet“ heißt es im Vorwort der Studie.

Jedes siebte Kind in staatlicher Grundsicherung

Wie die Bertelsmann Stiftung unter Verweis auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsmarkt in Zahlen, Kinder im SGB II) und eigene Berechnungen mitteilte, wuchs 2015 in etwa jedes siebte noch nicht volljährige Kind in Armut auf.

Nach absoluten Zahlen lebten demnach rund 1,931 Millionen Unter-18-Jährige von staatlicher Grundsicherung, das sind 0,4 Prozentpunkte beziehungsweise rund 52.000 mehr als noch vor vier Jahren. Als arm gelten Kinder, die in sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben, also Grundsicherungs-Leistungen beziehen.

In anderen Statistiken wurden zuletzt teilweise deutlich höhere Werte ausgewiesen. So lag etwa die sogenannte Armutsrisikoquote (bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens) hierzulande nach Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) Ende 2014 bei 19 Prozent (VersicherungsJournal 17.5.2016).

Regionale Unterschiede

Regional gibt es nach den Daten der Bertelsmann Stiftung deutliche Unterschiede. Während die Quote der Kinder in staatlicher Grundsicherung in den neuen Bundesländern zwischen 2011 und 2015 um 3,4 Prozentpunkte auf 21,6 Prozent gesunken ist, steht in den alten Bundesländern ein Plus von 12,4 auf 13,2 Prozent zu Buche.

Am höchsten ist die Quote in Berlin und Bremen (jeweils knapp ein Drittel), am niedrigsten in Bayern (knapp sieben Prozent) und Baden-Württemberg (acht Prozent). In den vergangenen Jahren am stärksten angestiegen ist der Anteil der Kinder in staatlicher Grundsicherung in Bremen und dem Saarland (jeweils knapp drei Prozentpunkte).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bild: Bertelsmann Stiftung

Andererseits gab es in Sachsen ein Minus von über drei Prozentpunkten und in Berlin, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen einen Rückgang um über zwei Prozentpunkte.

Alleinerziehende besonders betroffen

Weiteres Ergebnis: In der Gruppe der kinderreichen Familien (drei oder mehr Kinder) liegt der Anteil mit 36 Prozent mehr als doppelt so hoch wie insgesamt (14,7 Prozent). Bei Kindern mit nur einem Elternteil (Alleinerziehende) liegt der Anteil mit etwa 50 Prozent sogar mehr als drei Mal so hoch.

Auch hier gibt es je nach Bundesland erhebliche Unterschiede. Während für Thüringen und Brandenburg Werte von jeweils fast 60 Prozent ausgewiesen werden, waren es in Berlin und Nordrhein-Westfalen nur jeweils knapp über 45 Prozent.

Armut hat negative Folgen

Wie die Bertelsmann Stiftung im Rahmen der Meta-Studie herausgefunden hat, erleben arme Kinder häufig einen Mangel in der Versorgung mit existentiellen Gütern. Hierzu zählen unter anderem ungesunder und unzureichender Wohnraum, kein eigenes Zimmer, kein Rückzugsort für Schularbeiten, nicht regelmäßig eine warme Mahlzeit am Tag und auch ein geringer bis kein Verzehr von Obst und Gemüse.

Dabei bringe dieser Mangel auch eine soziale Komponente mit sich, wenn etwa das Einladen von Freunden nach Hause wegen des knappen Wohnraumes oder des Geldmangels unmöglich wird. „Ein Teil der armen Kinder und Jugendlichen wächst daher in sozialer Isolation auf und ist von emotionalen und sozialen Problemen betroffen, die sich auch negativ auf ihre Schulleistungen auswirken können“, so die Studienautoren.

Kinderarmut beeinträchtigt die Chancen für das ganze Leben. Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung

Arme Kinder verfügten hierzulande längst nicht über dieselben Bildungs- und Gesundheitschancen wie Gleichaltrige aus finanziell gesicherten Familien, wobei sich vor allem andauernde Armutserfahrungen in Kindheit und Jugend negativ auf die Versorgungslage sowie ihre Bildungs- und Teilhabechancen auswirkten.

„Kinderarmut beeinträchtigt die Chancen für das ganze Leben“, so das Fazit von Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Hierzu brauche es aber mehr Fakten, da die Folgen von Einkommensarmut für Kinder in Deutschland weder systematisch noch regelmäßig untersucht würden.

„Gravierende“ Forschungslücken

Die ISS-Wissenschaftlerinnen haben in ihrer Meta-Analyse sogar „gravierende Forschungslücken“ ausgemacht. So stehe die Vielzahl an Publikationen zum Thema in keinem Verhältnis zur deutlich geringeren Anzahl aktueller Untersuchungen. Immer wieder bezögen sich Veröffentlichungen auf bereits erfolgte Studien, deren Erhebungszeitraum inzwischen aber zum Teil weit zurückliege.

„Zweitens wird das Messkonzept der Einkommensarmut nicht konsequent verfolgt und häufig mit dem der sozialen Ungleichheit vermischt. Selbst wenn Datensätze eine Analyse im Hinblick auf Einkommensarmut ermöglichen würden, wird das mitunter vernachlässigt“, heben die Studienautorinnen hervor.

Zudem fehle es an einer gezielten Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden. In der Folge könnten Erkenntnisse über Wirkmechanismen aus qualitativen Studien nicht durch quantitative Designs belegt werden.

Weitere Studiendetails

Um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, müssten kurz-, mittel- und langfristige Konsequenzen des Erlebens von Armut in Kindheit und Jugend „systematisch und regelmäßig analysiert werden. Denn nur darauf aufbauend können Strategien entwickelt werden, die Kinder und Jugendliche mit Armutserfahrungen gezielt unterstützen“, so die Wissenschaftlerinnen.

Die 109-seitige Studie „Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche 2016 – Erkenntnisse aus empirischen Studien in Deutschland“ der Bertelsmann Stiftung kann steht auf dieser Internetseite als PDF-Dokument zum Download bereit.