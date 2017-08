Wie die Parteien zur privaten Krankenversicherung stehen

3.8.2017 – Bis auf die Union plädieren alle der vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute befragten Parteien für die Einführung einer Bürgerversicherung. Während SPD und Grüne ein Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung nicht ausschließen, findet die Linkspartei die private Krankenversicherung unwirtschaftlich und teils sogar gefährlich. Die Grünen wollen zudem die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung anheben. Die Linke will Bemessungsgrenzen ganz abschaffen, um alle Versicherten gleichermaßen zu beteiligen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat in der Juli/August-Ausgabe seines Mitgliedermagazins „Versicherungs-Vermittlung“ seine sogenannten Wahlprüfsteine vorgestellt. Damit werden anlässlich der kommenden Bundestagswahl die programmatischen Aussagen der Bundestagsfraktionen unter die Lupe genommen.

Dafür hat der BVK die aktuell im Bundestag vertretenen Parteien gebeten, ihre Positionen zu den für den Berufsstand bedeutsamen Themenkreisen darzulegen. Unter anderem gehören dazu die IDD, Vergütungssysteme, das LVRG sowie Fragen der Altersvorsorge (VersicherungsJournal 2.8.2017).

Drei von den vier Parteien wollen die Bürgerversicherung

Eines der größten Themen ist die Einstellung von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und der Partei Die Linke zur privaten Krankenversicherung (PKV). Drei Parteifraktionen setzen sich – wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen und Ausmaßen – für die Einführung einer Bürgerversicherung ein.

Die CDU/CSU lehnt eine Einheitsversicherung ab (VersicherungsJournal 4.7.2017). Sie bezeichnet den Wettbewerb zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung als „Motor für Verbesserungen und Innovationen“, heißt es laut BKV-Bericht aus der Union.

Die Sozialdemokraten wollen in der kommenden Legislaturperiode die Kosten für die Gesundheitsversorgung gerechter verteilen, wird die Partei dort zitiert. Deshalb werde sie sich für die Einführung einer paritätischen Bürgerversicherung einsetzen, die „zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert“ wird“.

Linke: Die PKV kann gefährlich für Versicherte sein

Die Linke hat sich bereits klar gegen die Weiterführung eines dualen Krankenversicherungs-Systems positioniert (VersicherungsJournal 23.6.2017). Das deutsche Gesundheitssystem könnte noch besser sein, „wenn es die private Krankenversicherung nicht gäbe“, so die Linkspartei im BVK-Bericht.

Sie vertritt die Ansicht, dass die private Krankenversicherung der Auslöser für eine Zwei-Klassen-Medizin ist. Denn die wirtschaftlichen Anreize für Leistungserbringer, sich vorrangig in Regionen mit einer hohen Dichte an Privatpatienten niederzulassen, hätten zur Folge, dass sich medizinische Versorgungsengpässe in zumeist ländlichen Gegenden ergeben.

„Letztlich sind privat Krankenversicherte auch tendenziell überversorgt, was im besten Fall nutzlos verschwendetes Geld bedeutet, im schlechteren Fall gefährlich für die Gesundheit der Privatversicherten sein kann“, wird die Linkspartei im BVK-Magazin zitiert.

Zudem würden die privaten Krankenversicherer unwirtschaftlich arbeiten, heißt es weiter. So seien 60.000 Arbeitnehmer für 8,8 Millionen Privatversicherte zuständig, während die Techniker Krankenkasse bei 9,9 Millionen Versicherten mit 13.600 Beschäftigten auskommen würde.

Volle Wahlfreiheit bei den Grünen

Auch die Grünen sind der Meinung, dass die PKV zu Fehlanreizen in der Versorgung und zu einer ungerechten Lastenverteilung führt. Das Bündnis strebt ein integriertes Krankenversicherungs-System an, in dem die Versicherten volle Wahlfreiheit zwischen privater und gesetzlicher Versicherung haben.

Privat Krankenversicherte sollen so nicht „ein Leben lang an ein Unternehmen gefesselt“ sein, so die Grünen im BVK-Magazin.

Die Existenz der PKV spielt bei der Entwicklung des Leistungskatalogs der GKV für die Höhe des Beitragssatzes überhaupt keine Rolle. SPD zum Verhältnis zwischen PKV und GKV

Negativvorbilder Großbritannien und die Niederlande

Anschließend fragte der BVK die Befürworter-Parteien, wie sie Leistungssenkungen bei gleichzeitiger Preissteigerung verhindern wollen. Immerhin hätte sich die Einführung eines Einheitssystems in den Niederlanden und in Großbritannien derart ausgewirkt.

In ihrer Antwort verweist die SPD darauf, dass der Umfang des Leistungskataloges in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf einem gesetzlichen Rahmen basiert. Ergänzend heißt es vonseiten der Sozialdemokraten: „Die Existenz der PKV spielt bei der Entwicklung des Leistungskatalogs der GKV überhaupt keine Rolle. Auch für die Höhe des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenkassen ist die Existenz der PKV ohne Belang“.

Die Linke stellt klar, dass sie kein Einheitssystem nach niederländischem Vorbild will. „Dort wurde 2006 ein staatlich reglementiertes System von privaten Versicherern geschaffen. Letztlich war es eine riesige Privatisierung, die dort stattgefunden hat“, erläutert die Partei im Bericht.

Grüne: Vergleich mit den Niederlanden hinkt

Das derzeitige Gesundheitssystem in den Niederlanden sei nicht mit dem zu vergleichen, was die Grünen wollen, stellt diese Partei wiederum fest. In den Niederlanden gäbe es eine einkommensunabhängige Kopfpauschale, die steuerfinanzierten Ausgleich erfordere, den fast 70 Prozent der Haushalte dort bekommen.

Würden hier nun die Ausgaben für Gesundheitsvorsorge steigen, steigen auch die staatlichen Zuschüsse. Deshalb seien die Leistungen in diesem Einheitssystem beschränkt. „Im deutschen, überwiegend auf Selbstverwaltung, Wettbewerb und einkommensabhängige Beiträge setzenden System ist dies nicht wahrscheinlich“, glauben die Grünen.

Die Bürgerversicherung würde die Leistungen sogar stabilisieren. Heute Privatversicherte müssten dann ihren Versicherungsschutz nicht mehr aufgrund steigender Prämien einschränken oder die Selbstbeteiligung erhöhen.

Wir haben dafür gesorgt, dass mehr Pflegefachpersonal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingestellt werden kann. CDU zur Pflegesituation in Deutschland

Sicherung von bis zu 91.000 Arbeitsplätzen

Viele der 91.0000 Arbeitnehmer in der PVK arbeiten im Pflegebereich, erörtert der BVK in seinem Artikel. Er wollte von den Parteien wissen, wie die qualitative Pflege in Deutschland gewährleistet werden soll.

Die Union will ihren bisherigen Weg fortsetzen. „Wir haben die Pflegeausbildung reformiert, dafür gesorgt, dass mehr Pflegefachpersonal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingestellt werden kann, die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen nahezu verdoppelt wurde und die Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif gestärkt wird“, so die CDU/CSU im Bericht.

Das Problem in der Pflege sei der Wettbewerb

Wie der BVK auf die Zahl von 91.000 Beschäftigten kommt, kann Die Linke nicht erkennen. Dass es in Deutschland zu wenige Pflegekräfte gibt, resultiert ihrer Ansicht nach daraus, dass die Einrichtungen – egal ob privat, gemeinnützig oder öffentlich – „in einen knallharten Wettbewerb geschickt wurden“.

Aus diesem Grund unterstützt Die Linke Tarifbewegungen, die sich für mehr Personal einsetzen. Sie will in der Krankenpflege konkret 100.000 Stellen schaffen. Das will die Partei finanzieren, indem der Pflegevorsorgefonds aufgelöst und in einen Pflegepersonalfonds umgewandelt wird. „Zusätzliche Pflegekräfte können so regulär beschäftigt und besser bezahlt werden“, so Die Linke.

Damit wollen wir deutliche Beitragssenkungen erreichen, so dass die meisten Versicherten entlastet werden. Bündnis 90/ Die Grünen zur Anhebung der Beitragsbemessungs-Grenze

Angleichung der Jahresarbeits-Entgeltgrenze

Die abschließende Frage des BVK war, ob die Parteien beabsichtigen, die Jahresarbeits-Entgeltgrenze an die Beitragsbemessungs-Grenze der Rentenversicherung anzupassen. Die Union beantwortete die Frage mit einem knappen „Nein“. Auch die SPD gab an, keine Pläne diesbezüglich zu verfolgen.

Geht es nach den Linken, so wird es bald überhaupt keine Beitragsbemessungs-Grenzen mehr geben. Diese würden nämlich Gering- und Normalverdiener belasten und sorgten derzeit „absurderweise mit steigendem Einkommen für sinkende Beitragsbelastungen“.

Die Grünen wollen die Beitragsbemessungs-Grenze, die aktuell bei 52.200 Euro liegt, schrittweise auf das Niveau der Rentenversicherung anheben. Dieses liegt derzeit in Westdeutschland bei 76.200 Euro und in Ostdeutschland bei 68.400 Euro (VersicherungsJournal 13.10.2016). „Damit wollen wir deutliche Beitragssenkungen erreichen, so dass die meisten Versicherten entlastet werden“, heißt es im Bericht zur Position der Grünen.