Was die Union in Sachen Renten- und Krankenversicherung plant

4.7.2017 – Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Dr. Angela Merkel und Horst Seehofer, haben gestern ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im Herbst vorgelegt. In der Rentenpolitik will die Union einen neuen gesellschaftlichen Renten-Dialog führen, der 2019 dann aufzeigen soll, wie die Rente nach 2030 weiterentwickelt werden sollte. In der Gesundheitspolitik wird der Bürgerversicherung eine klare Absage erteilt. Vielmehr soll am dualen Gesundheitssystem festgehalten werden.

Die Union will eine Rentenkommission einsetzen, die bis Ende 2019 Vorschläge erarbeiten soll, wie das Rentensystem nach 2030 weiterentwickelt werden könnte. Dies sagte die CDU-Parteivorsitzende Dr. Angela Merkel gestern vor der Presse in Berlin, als sie zusammen mit dem CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer das gemeinsame Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl im Herbst vorstellte.

In dem Wahlprogramm heißt es dazu: „Die gesetzliche Rente soll zentraler Pfeiler der Altersvorsorge bleiben“. Die Weiterentwicklung der Rente nach 2030 soll in einem „partei- und fraktionsübergreifenden gesellschaftlichen Konsens unter Einbeziehung der Tarifpartner“ geregelt werden. Zu diesem Zweck werde die Rentenkommission eingesetzt.

Sollte sich vor dem Jahr 2030 aufgrund der Empfehlungen der Kommission Handlungsbedarf bei der betrieblichen und privaten Vorsorge ergeben, „werden wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen“. In der nächsten Legislaturperiode soll es zudem nochmals Verbesserungen für Erwerbsminderungs-Rentner geben. „Unser Ziel bleibt es weiterhin, Altersarmut zu vermeiden.“

Vor 2030 sieht die Union bei der gesetzlichen Rente keinen Handlungsbedarf. Das Rentenniveau liege heute bei 48,2 Prozent. Damit habe sich dieses gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Gleichzeitig würden die Rentenbeiträge (von heute 18,7 Prozent) auch über 2020 hinaus stabil bleiben.

Kein Rütteln am dualen Gesundheitssystem in Deutschland

Deutschland verfügt nach Überzeugung der Union über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. „Unser Gesundheitswesen hat sich mit der freiberuflichen Ärzteschaft, seiner Selbstverwaltung und mit seinen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen bewährt“, heißt es in dem gemeinsamen Wahlprogramm weiter.

„Die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung lehnen wir ab.“ Dies tut auch die FDP (VersicherungsJournal 6.4.2017, 8.5.2017), während die Linksfraktion (VersicherungsJournal 21.6.2017, 23.6.2017) wie auch SPD und Bündnis 90/ Die Grünen das Konzept der Bürgerversicherung verfechten.

Nach den Unionsplänen sollen Kinder pflegebedürftiger Eltern und sonstiger Angehöriger, zu deren Unterhalt diese verpflichtet sind, besser vor einer Überforderung geschützt werden. „Ein Rückgriff auf Kinder soll erst ab einem Einkommen von 100.000 Euro erfolgen.“

Ziele: Vollbeschäftigung bis 2025, Stärkung der Familien...

Bundeskanzlerin Merkel erinnerte daran, dass es im Jahr 2005 noch fünf Millionen Arbeitslose gegeben habe. Bis 2017 sei es gelungen, diese Zahl zu halbieren. Und bis zum Jahr 2025 strebe man für Deutschland die Vollbeschäftigung an (Arbeitslosenquote unter drei Prozent).

Darüber hinaus will die Union Familien gezielt fördern. Dazu gehört die Anhebung des Kinderfreibetrags auf Erwachsenenniveau, wie die Kanzlerin weiter erläuterte. Das Kindergeld soll zunächst um 25 Euro für jedes Kind im Monat angehoben werden.

Um den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum insbesondere für Familien zu fördern, soll ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro jährlich für jedes Kind eingeführt werden, das auf zehn Jahre gezahlt wird, wie der bayerische Ministerpräsident Seehofer erläuterte.

…und Steuersenkungen

Seehofer und Merkel unterstrichen, dass es keine Steuererhöhungen gebe, der Staat weiterhin keine neuen Schulden machen und es für die Bürger Steuerentlastungen im Volumen von 15 Milliarden Euro geben werde.

Der Spitzensteuersatz soll künftig erst bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 60.000 Euro greifen. Die Steuerentlastungen sollen dem Wahlprogramm zufolge „in erste Linie der Mitte der Gesellschaft, also Familien mit Kindern, Arbeitnehmern, Handwerk und Mittelstand“ zugutekommen.