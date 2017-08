Was die Parteien bei Provisionen und Altersvorsorge planen

2.8.2017 – Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute hat den Bundestagsfraktionen Wahlprüfsteine vorgelegt und dabei nach deren Positionen bei versicherungs-wirtschaftlich relevanten Themen gefragt. Die Umsetzung der IDD-Richtlinie wollen CDU/CSU und SPD eins-zu-eins übernehmen, die Grünen und Linken sehen Nachholbedarf bei Transparenz und Verbraucherschutz. Beide fordern den Ausstieg aus dem Provisionsvertrieb, die Linke will zudem die gesetzliche Rentenversicherung stärken. Die CDU plant, ein Informationsportal zu den jeweiligen Ansprüchen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge einzuführen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat in der Juli/August-Ausgabe seines Mitgliedermagazins „Versicherungs-Vermittlung“ seine sogenannten Wahlprüfsteine vorgestellt. Damit werden anlässlich der kommenden Bundestagswahl die programmatischen Aussagen der Bundestagsfraktionen zu Regulierungs- und Versicherungsfragen unter die Lupe genommen.

„Der BVK hat die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien gebeten, ihre Positionen zu den für den Berufsstand bedeutsamen Themenkreisen darzulegen. Dazu gehören Sozialpolitik, europäischer Rahmen zur Versicherungs-Vermittlung, Vergütungssystem und Lebensversicherungs-Reformgesetz (LVRG), Altersvorsorge und Niedrigzinsphase sowie die private Krankenversicherung“, heißt es dazu erläuternd im Magazin.

Befragt wurden Vertreter der CDU/CSU, der SPD, von Bündnis 90/ Die Grünen und der Partei Die Linke.

Die Umsetzung der IDD in deutsches Recht

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hatten Bundestag und Bundesrat das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze“ (IDD-Umsetzungsgesetz) beschlossen (3.7.2016).

Inzwischen ist das Regelwerk auch vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 28. Juli im Bundesgesetzblatt (PDF-Datei, 152 KB) veröffentlicht worden (VersicherungsJournal 31.7.2017).

Der BVK fragte in den Fraktionen, wie sie zur Umsetzung der IDD in deutsches Recht stehen. Die CDU/CSU sprach sich für eine konsequente Eins-zu-Eins-Umsetzung aus. Die SPD ließ verlauten, dass sie mit der Umsetzung zufrieden sei: „Dabei wurden die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele berücksichtigt, konkret eine Stärkung der Honorarberatung“, so die Partei.

Zwischen Verbraucherschutz und Stärkung der Honorarberatung

Die Oppositionsparteien sehen Nachholbedarf und halten ihre Antworten weniger knapp als die Koalitionsparteien. Sowohl die Grünen als auch die Linkspartei fordern, dass die Verbraucher stärker bei der Umsetzung geschützt werden. Sie wollen nach eigener Aussage mehr Transparenz und Unabhängigkeit bei den Vermittlern und Beratern zum Wohle der Verbraucher durchsetzen.

Die Linke will „eine einheitliche Aufsicht der Vermittler nur durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), eine Stärkung der Provisionsdurchleitung und die Offenlegung aller Provisionen und sonstiger monetärer Anreize“.

Auch die Grünen befürworten eine Offenlegung der Zuwendungen durch Dritte, heißt es. Allerdings sind sie für die Beibehaltung der zweigeteilten Aufsicht zwischen der Bafin und den Industrie- und Handelskammern. Die Grünen wollen sich zudem für eine verbesserte Qualifikation von Vermittlern und Beratern einsetzen, beispielsweise „durch ein zertifiziertes Qualifikationsschema“.

„Zudem setzen wir uns für hohe Verbraucherschutz-Standards auch im Onlinevertrieb ein. So fordern wir beispielsweise mehr Transparenz bei Vergleichs- und Buchungsportalen“, so die Grünen zu weiteren Vorhaben zur Regulierung der Versicherungs-Vermittlung.

Programmatisches zur Vergütungspolitik und Altersversorge

Die Einführung des Lebensversicherung-Reformgesetzes (LVRG) sorgte für deutlich sinkende Abschlussprovisionen (VersicherungsJournal 20.6.2017). Der BVK fragte die Politiker, welche Vorgaben die Parteien langfristig auf ihrer Agenda hinsichtlich der Vergütungspolitik im Rahmen der Versicherungs-Vermittlung haben.

Die CDU/CSU plant diesbezüglich keine Aktivitäten, die über die Umsetzung der IDD-Richtlinien hinausgehen. Die SPD spricht sich in diesem Zusammenhang für „eine Ausweitung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf Provisionsbasis und die Kontrolle der Finanzanlagenvermittler [durch die] Bafin“ aus.

Provisionsausstieg bis 2030 gefordert

Die Linke empfindet die mit dem LVRG verbundene Absenkung des Höchstzillmersatzes von 40 auf 25 Promille positiv. Dadurch seien die Abschlussprovisions-Sätze je nach Vertriebsweg um 1,5 bis sieben Promille gesenkt worden.

Das reiche – so die Linkspartei – jedoch noch nicht aus, um die Kostenstruktur im Versicherungsvertrieb verbraucherfreundlich zu gestalten. Daher fordert sie eine klare Grenze zwischen Provisionsverkauf und Honorarberatung. Mischmodelle sollen nach einer Übergangsfrist untersagt werden.

Mittelfristig gesehen soll der provisionsbasierte Vertrieb nach Ansicht der Linken überwunden werden. Das sehen die Grünen auch so. Um die Unabhängigkeit der Beratung für den Verbraucher zu garantieren, wollen sie konkret „den Ausstieg aus der Provisionsberatung bis zum Jahr 2030“. So bestehe ein planbarer und angemessener Übergangszeitraum für alle Beteiligten, heißt es von den Grünen.

CDU will ein Vorsorge-Informationsportal einführen

Ein weiteres Thema für den BVK ist die Schaffung von Anreizen für die private Altersvorsorge. Die CDU/CSU meint, mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BRSG) hätten die Christdemokraten die betriebliche Altersversorgung auf den richtigen Weg gebracht. Das BRSG wurde kurz vor der parlamentarischen Sommerpause von der Länderkammer angenommen (VersicherungsJournal 7.7.2017).

„Für die nächste Legislaturperiode setzen wir uns für eine unabhängige Informationsplattform ein, auf der alle Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge einfach und übersichtlich zusammengefasst sind. Eventuelle Vorsorgelücken können so aufgezeigt werden“, kommentiert die Fraktion ihre künftigen Bestrebungen.

Die Sozialdemokraten fordern eine gesetzliche Solidarrente, die „zehn Prozent über dem regionalen durchschnittlichen Bedarf bei der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung liegt“. Zudem will sich die Partei dafür einsetzen, dass das Rentenniveau, wie in Wahlprogramm zur Rente dargelegt (VersicherungsJournal 8.6.2017), nicht sinkt und über das Jahr 2030 hinaus auf mindestens dem derzeitigen Niveau von 48 Prozent bleibt.

Linke sieht den Staat am Zug

Auf die Frage, was sie zur Stärkung der privaten Altersvorsorge plane, antwortete die Linksfraktion: „Nichts“. Sie plädiert für eine deutliche Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), „die wieder den Lebensstandard im Alter sicherstellen soll“.

Bestehende private oder betriebliche Vorsorgeverträge könnten weitergeführt, Riester-Verträge in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden. Die gewährten steuerlichen Zuschüsse würden dann ebenfalls in die GRV geleitet werden. In dem Rentenmodell der Linken soll es freiwillige Vorsorge weiterhin geben, diese sei aber in diesem Modell nicht mehr erforderlich. Das angestrebte Rentenniveau beträgt 53 Prozent.

„Zudem wollen wir die GRV zu einer echten Erwerbstätigen-Versicherung ausbauen, in der auf mittlere Sicht jede Form der Erwerbstätigkeit versicherungspflichtig ist“, heißt es weiter.

Grüne wollen Geringverdiener fördern

Die Grünen erklären die Funktion der Riester-Rente in ihrem Statement für gescheitert. „Zur Verbesserung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge wollen wir ein einfaches, kostengünstiges und sicheres Basisprodukt einführen. Bei hinreichender Größe des Fonds kann die laufende Verwaltungsgebühr sehr niedrig sein“, heißt es aus ihrer Fraktion.

Die öffentliche Förderung von privaten Altersvorsorgeprodukten soll künftig vor allem Geringverdienern zugutekommen. Dafür soll die Grundzulage für Neuverträge erhöht werden, diese wird um einen Zuschlag für Geringverdiener ergänzt. Im Gegenzug dazu soll die steuerliche Förderung über den Sonderausgabenabzug gestrichen werden.