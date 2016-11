Rentenreformen: Koalition einigt sich nur auf kleine Lösung

28.11.2016 – Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat am Freitag ihr Gesamtkonzept zur Alterssicherung vorgelegt, das in zentralen Punkten über die mit dem Koalitionspartner erzielten Konsens hinausgeht. Einigkeit wurde letztlich nur bei der jetzt bis 2025 gestreckte Rentenangleichung Ost/West und der schrittweisen weiteren Verbesserung der Erwerbsminderungsrente erzielt. Der rentenpolitische Sprecher der Grünen Markus Kurth erklärte, Nahles habe sich ihren alten Rock als SPD-Generalsekretärin übergezogen und höchstpersönlich den Rentenwahlkampf eröffnet. Auch die Versicherer sehen in dem Nahles-Papier den Einstieg in den Rentenwahlkampf.

Das von Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) vorgelegte Gesamtkonzept Alterssicherung (VersicherungsJournal 28.11.2016) enthält in vielerlei Hinsicht mehr, als der CDU/CSU lieb ist. So konnte nur in einigen wenigen Punkten Konsens zwischen den Koalitionspartnern erzielt werden.

Angleichung der Renten in Ost und West bis 2025

Der Weg zu einem einheitlichen Rentenrecht soll jetzt in sieben Schritten vollzogen werden. Der erste Anpassungsschritt soll am 1. Juli 2018 unabhängig von der allgemeinen Erhöhung des Rentenwertes auf 95,8 von derzeit 94,1 Prozent angehoben werden. Bis zum Jahr 2024 folgen dann zusätzliche Erhöhungen um jeweils 0,7 Prozentpunkte.

Parallel dazu wird die Beitragsbemessungs-Grenze Ost und die Bezugsgröße (Ost) ebenfalls in sieben Schritten abgepasst. Der sogenannte Höherwertungsfaktor sinkt entsprechend schrittweise auf null. Diese Anpassungen erfolgen nachfolgend, da die Rechengrößen jeweils zum 1. Januar eines Jahres neu festgelegt werden, so dass ab 1. Januar 2025 die Angleichung dann vollzogen ist.

Bei der Erwerbsminderungsrente wird nochmals nachgebessert

Die Menschen, die erwerbsgemindert sind, sind dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zufolge besonders von Altersarmut bedroht. Deshalb hatte die Koalition bereits zum 1. Juli 2014 zwei Maßnahmen beschlossen.

Zum einen wurden die betroffenen Personen so gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum Alter 62 (60) gearbeitet. Zum anderen zählen die letzten vier Jahre vor Eintritt in die Erwerbsminderung nicht, wenn sich dadurch der Wert dieser Zurechnungszeit vermindert.

Jetzt verständigte sich die Koalition darauf, für künftige Rentenzugänge die Zurechnungszeit bei Erwerbsminderungsrenten um weitere drei Jahre auf 65 Jahre zu erhöhen. Auch dieser Aufwertung erfolgt in mehreren Schritten. Hasselfeldt, zugleich Chefin der CSU-Landesgruppe, schätzt, dass am Ende eine Rentenerhöhung von 50 Euro im Monat herauskommt.

Sie bekräftigte zugleich die Forderung der CSU nach eine weiteren Aufstockung der Mütterrente, für Mütter die vor 1992 Kinder bekommen haben, um einen Rentenpunkt. Dann wären alle Mütter gleich gestellt. „Die Mütterente bleibt für uns auf der Tagesordnung.“

Enttäuschung beim GDV

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) äußerte sich enttäuscht über das von Nahles vorgelegte Rentenpaket und sprach vom Einstieg in den Rentenwahlkampf.

GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland erklärte, das Rentenpaket sei eine große Enttäuschung und das Gegenteil einer generationen-gerechte Rentenpolitik. Zudem wolle Nahles die Steuerzahler zur Finanzierung ihrer Haltelinien zur Kasse bitten.

Der grüne Rentenexperte Kurth verwies ebenfalls auf einen von Nahles eingeleiteten Rentenwahlkampf. Er signalisierte aber zugleich Unterstützung bei der Versicherungspflicht für Selbstständige und Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente.