Nahles sieht kaum Chancen für Ende der Doppelverbeitragung

20.2.2017 – Im Rahmen des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes soll die doppelte Verbeitragung in der Kranken- und Pflegeversicherung für Riester-Sparer in der bAV gestoppt werden. Hoffnungen, dass generell die Doppelverbeitragung bei Betriebsrenten beseitigt wird, dürften sich aber nicht erfüllen, wie Regierungsvertreter auf einem Kongress zur Altersvorsorge in Berlin deutlich machten.

Neben den Herausforderungen für die gesetzliche Rentenversicherung (VersicherungsJournal 17.2.2017) stand auf dem zweitägigen MCC-Kongress „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ auch das derzeit im parlamentarischen Prozess befindliche Betriebsrenten-Stärkungsgesetz auf der Themenagenda.

Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Dr. Michael Meister (CDU) erläuterten die mit dem Gesetz verfolgten Ziele einer stärkeren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung unter kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) sowie Geringverdienern und dem Wunsch, der Riester-Rente neue Impulse zu verleihen.

Knackpunkt Doppelverbeitragung

Von der 2004 eingeführten Doppelverbeitragung von Betriebsrenten, die auch rückwirkend geltend gemacht wurde, sind Millionen Vorsorgesparer betroffen (in manchen Berichten wird von 6,5 Millionen gesprochen).

Diese Problematik sehen auch der Arbeitnehmerflügel der Union – das Positionspapier liegt dem VersicherungsJournal vor – und der Bundesrat (VersicherungsJournal 1.2.2017, 13.2.2017). Letzterer hat die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, ob die 100-prozentige Beitragspflicht zur Krankenversicherung bei Betriebsrenten nicht reduziert werden kann (Bundesratsdrucksache 780/16(B)).

Nahles sagte, das sei zwar nicht ihr originäres Thema, aber hier gehe es um Milliarden Euro. Bundesgesundheits-Minister Hermann Gröhe (CDU) dürfte hier gegen die Abschaffung der Doppelverbeitragung sein Veto einlegen, glaubt Nahles.

Regierung hofft auf Push in der bAV bei Geringverdienern

Andrea Nahles (Bild: Brüss)

Nach Einschätzung der Bundesregierung werden die besonderen steuerlichen Anreize für Geringverdiener und die Freibeträge für eine eigene zusätzliche Altersversorgung von bis zu 200 Euro bei der Grundsicherung von der Problemgruppe auch angenommen werden.

„Das kann im Bereich der Geringverdiener einen richtigen Push geben“, sagte Nahles. Gerade die Gruppe der Geringverdiener stehe im Fokus der Bundesregierung. Hier könne sich eine Win-win-Situation ergeben, sagte die Ministerin.

Sie hofft auch, dass das neue Tarifpartnermodell Betriebsrente von Gewerkschaften und Arbeitgebern auch angenommen und umgesetzt wird.

Nahles wiederholte aber ihre Drohung, dass der Gesetzgeber handeln werde, wenn die Tarifpartner das auf Freiwilligkeit basierende Modell nicht nutzen würden.

Sollen beim Betriebsrentenmodell Garantien verboten bleiben?

Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz wird in der ersten Sitzungswoche des Bundestags Anfang März in erster Lesung behandelt. Dann dürfte eine öffentliche Verbändeanhörung folgen. An kritischen Anmerkungen fehlt es nicht, wie auf dem MCC-Kongress deutlich wurde.

Für den Vorstandsvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba), Heribert Karch, ist der Bundesregierung mit dem Sozialpartnermodell jedenfalls kein großer Wurf gelungen. Hier habe die Politik ihre Ideen umgesetzt.

Strittig wird derzeit unter anderem diskutiert, ob bei der neuen Zielrente, die durch reine Beitragszusagen erreicht werden soll, Garantien oder auch nur Teilgarantien erlaubt werden sollen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) plädiert für eine solche Öffnung (VersicherungsJournal 1.2.2017). Auch der Bundesrat drängt hier auf Nachbesserung. Aba-Chef Karch sah das eher skeptisch.

Kritisch wird auch gesehen, dass allein über Tarifverträge das neue Betriebsrentenmodell umgesetzt werden soll. Nach Ansicht von Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sollte dieses auch über Betriebsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Betriebsräten möglich sein.