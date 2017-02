Lebensversicherer freuen sich über Auszeichnungen

23.2.2017 – Aachenmünchener, Ergo, HDI, Nürnberger, Stuttgarter, Swiss Life und Zurich Deutscher Herold haben im aktuellen BU-Unternehmensrating von Franke und Bornberg die Höchstnote erzielt. Die „Basler FondsRente“ ist von Ascore zum Produkt des Monats Februar 2017 gekürt worden und hat zudem wie drei Leben-Tarife der Universa Top-Noten des Analysehauses bekommen. DVAG, R+V und Swiss Life sind jeweils zum „Top Employer Deutschland 2017“ gekürt worden.

Die Franke und Bornberg GmbH hat gestern die 13. Auflage ihres Unternehmensratings zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung veröffentlicht. Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 26.2.2016) wurden die folgenden sieben Anbieter untersucht:

Alle sieben geprüften Versicherer erhielten wiederum die Höchstnote „FFF“. Auf dieser Internetseite hat das Analysehaus die Einzelergebnisse aller Anbieter veröffentlicht, die zum Download im PDF-Format bereitstehen.

Weitere Verbesserung

Der Geschäftsführer des Analysehauses, Michael Franke, verteilte ein Kompliment an die untersuchten Versicherer. „Mit Blick auf das hohe Leistungsniveau der Vorjahre hatte ich Steigerungen kaum noch für möglich gehalten. Aber mit Aachenmünchener, HDI und Zurich Deutscher Herold konnten sich gleich drei Unternehmen auf sehr hohem Niveau weiter verbessern“, so Franke.

Die Aachenmünchener verbesserte sich im Bereich „Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase“ auf die Höchstnote, während sich HDI und Zurich Deutscher Herold in Sachen „Kundenorientierung in der Leistungsregulierung“ auf ein „hervorragend steigerten. Damit kommen die drei Gesellschaften wie schon zuvor die Nürnberger in allen drei Teilbereichen auf die Höchstnote.

Infos zur Methodik

Voraussetzung für die Höchstnote sind „hervorragende“ Ergebnisse in mindestens zwei von drei Teilkriterien sowie im dritten mindestens ein „sehr gut“. In das Rating ging mit 50 Prozent Gewichtung die „Stabilität des BU-Geschäfts“ ein und mit jeweils 25 Prozent Gewichtung „Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase“ sowie „Kundenorientierung in der Leistungsregulierung“. Weitere Details zur Methodik können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Nach eigenen Angaben basiert das Rating auf umfangreichen und detaillierten Informationen, die die untersuchten Versicherer zur Verfügung stellen. Zusätzlich werden vor Ort weitere Daten erhoben. Dabei werden Anträge, Annahmerichtlinien, Fragebögen und die Kommunikation mit den Kunden analysiert. „Hinzu kommen Auswertungen verschiedener Teilbestände für Simulationen sowie Stichproben mit mindestens 100 anonymisierten Leistungsfällen je Gesellschaft“, so das Analysehaus.

Weiter hebt Franke und Bornberg hervor, dass das Rating nicht nur die Vergangenheit beleuchte, sondern auch Schlussfolgerungen für die Zukunftsfähigkeit von BU-Versicherern zulasse, da auch Teilbereiche wie Annahmeprüfung, Regulierungspraxis oder Controlling untersucht würden.

Die untersuchten Gesellschaften kommen auf einen Gesamtbestand von 4,7 Millionen BU-Verträgen, 3,5 Millionen davon mit Anwartschaft auf BU-Rente sowie 1,2 Millionen Kontrakte mit BUZ-B als Beitragsbefreiung zu einer Hauptversicherung (Stand: Ende 2015). Der BU-Leistungsbestand wird mit rund 79.000 Fällen angegeben. 2015 gab es etwa 23.000 BU-Leistungsfall-Neuanmeldungen.

Top-Noten für Leben-Policen von Basler und Universa

Die Ascore Das Scoring GmbH hat die „Basler FondsRente“ der Basler Lebensversicherungs-AG aus der Produktkategorie „Privatrente Fonds“ zum Tarif des Monats Februar gekürt. Das zu Jahresbeginn auf den Markt gekommene Produkt (VersicherungsJournal 21.2.2017) verzettele sich nicht in Zusatzbausteinen, Optionen und Absicherungsmodulen – es könne vor Allem eines: Rendite, so die Analysten.

Die geradlinige Struktur des Tarifs sei für Kunden wie auch Vermittler leicht zu verstehen, die Eckpunkte ebenso so einfach wie logisch. Hervorgehoben wird neben dem automatisch integrierten und intelligenten sowie transparenten Ablaufmanagement ferner die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Fondsportfolio mit 97 Einzelfonds oder drei exklusiven Anlagekonzepten und das intelligente sowie transparente Ablaufmanagement ist automatisch integriert

Im Produkt-Scoring von Ascore erhielt die „Basler FondsRente“ die Höchstnote (sechs Sterne für „hervorragend“). Von Franke und Bornberg gab es mit „FFF“ („hervorragend“) nach Unternehmensangaben ebenfalls die Bestnote.

Jeweils ein „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) vergab Ascore ferner an die „fondsgebundene Rürup-Rente“, die „topinvestRente“ sowie die Tarifvariante „Garant“ der Universa Lebensversicherung a.G.

DVAG, R+V und Swiss Life sind „Top Employer Deutschland 2017“

Die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland und die R+V-Gruppe gehören zu den „Top Employer Deutschland 2017“. Für die Auszeichnung prüft das Top Employers Institute die an dem Audit teilnehmenden Unternehmen in den Bereichen Personalstrategie, Umsetzung von Personalpolitik und -praxis, Überwachung und Kommunikation der Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterentwicklung.

Teilnehmen können Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern in Deutschland oder mit 2.500 international tätigen Mitarbeitern, von denen mindestens 50 in Deutschland arbeiten müssen. Weitere Informationen zum Zertifizierungsprozess können unter diesem Link nachgelesen werden.