Läuft die GKV in die Demografie-Falle?

24.8.2017 – Mit der Union wird es in der nächsten Legislaturperiode keinen Einstieg in die Bürgerversicherung geben, wie sie im Bundestagswahlkampf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke beworben wird. Dies machte der CDU-Gesundheitspolitiker Thomas Stritzl gestern auf der Euroforum-Konferenz „PKV aktuell und digital“ deutlich. Weiteres Thema der Konferenz war der ausbaufähige Wettbewerb um PKV-Bestandskunden. Hier zeigte sich Huk-Coburg-Vorstand Dr. Hans Olav Heroy einer größeren Durchlässigkeit im dualen System gegenüber durchaus aufgeschlossen. Zugleich warnte er vor einem drohenden massiven Beitragsanstieg in der GKV.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wird in die Demografie-Falle laufen, wenn in absehbarer Zeit jährlich 1,2 Millionen Neurentnern nur 700.000 neue Erwerbstätige gegenüberstehen.

Davon zeigte sich Dr. Hans Olav Heroy, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg Krankenversicherung AG, gestern auf der Euroforum-Konferenz „PKV aktuell und digital“ in Berlin überzeugt. Es sei bei stärker steigenden Ausgaben und wegbrechenden Einnahmen mit einem Beitragssatzanstieg bis auf 22 Prozent zu rechnen.

Dem widersprach Rolf Buchwitz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg. Schon früher seien der GKV Beitragssprünge vorausgesagt worden, die dann nicht eingetreten seien. Für den CDU-Gesundheitspolitiker Thomas Stritzl sind stabile Beiträge in der GKV zwar nicht zu erwarten. Aber „man muss Wege finden, den Beitragsanstieg zu deckeln.“

Thomas Stritzl (Bild: Brüss)

Monopolkommission: Der PKV fehlt der Bestandskunden-Wettbewerb

Auf der Konferenz wurde auch das Thema Wettbewerb im dualen Gesundheitssystem thematisiert. Bereits im Frühjahr hatte sich die Monopolkommission in einem Sondergutachten mit der Wettbewerbssituation im deutschen Gesundheitswesen befasst (VersicherungsJournal 25.4.2017, 26.4.2017).

Der Vorsitzender der Kommission, der Präsident des ZEW – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Professor Dr. Achim Wambach, sagte auf der Euroforum-Veranstaltung, es mangele in der PKV an einem Wettbewerb um Bestandskunden. In der Übertragung der Alterungsrückstellungen würde hier „der große Hebel“ liegen.

Heroy zufolge betragen die Alterungsrückstellungen im Durchschnitt je PKV-Versicherten 40.000 Euro. Würde man die Reserven des Gesundheitsfonds umlegen, dann kämen auf jeden GKV-Versicherten nur rund 400 Euro. Es wäre „extrem fahrlässig“, die Alterungsrückstellungen im Rahmen einer Bürgerversicherung auszugeben, so der Huk-Coburg-Manager.

Hans Olav Heroy (Bild: Brüss)

PKV verhindert Leistungskürzungen in der GKV

Für Heroy ist auch klar, dass es ohne PKV in der Bürgerversicherung zu Leistungskürzungen und Rationierungen kommen würde. Die Parteien, die für eine Bürgerversicherung werben würden, versuchten den Einstieg jetzt mit eher „unterschwelligen Maßnahmen“.

Als Beispiele hierfür nannte er etwa eine stärkere Anhebung der Einkommensgrenzen oder die Öffnung der GKV für Beamte, wie es Hamburg vorgezeichnet habe (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.8.2017). Wenn man in einer angeblich gefühlten Zwei-Klassen-Medizin etwas abschaffen wolle, dann doch wohl die zweite Klasse, sagte Heroy.

Der Krankenversicherungs-Vorstand zeigte sich einer Weiterentwicklung des Wettbewerbs zwischen GKV und PKV gegenüber aufgeschlossen. Ähnlich wie es die FDP in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben hat (VersicherungsJournal 6.4.2017), könnte sich auch der Huk-Coburg-Manager mehr Durchlässigkeit im dualen System vorstellen.

Für den CDU-Gesundheitspolitiker Stritzl steht fest, dass gerade die PKV der „spürbare Wettbewerbspartner“ ist. Der Erhalt der PKV diene damit auch der GKV. Auf die Frage nach der vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) angestrebten Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sagte Stritzl, mit dem „derzeitigen Lebensabschnittspartner SPD“ sei eine Umsetzung nicht möglich.