Konferenz: Run-off-Markt mit immensem Potenzial

15.2.2017 – Im Zuge der Implementierung von Solvency II sieht sich auch die Run-off-Branche im Aufwind. Dabei wird für die nächste Zukunft eine größere Wettbewerbsvielfalt erwartet. Auch von Seiten der Eiopa wird der Run-off-Markt positiv gesehen. Deshalb will man hier für eine größere Harmonisierung sorgen.

Fausto Parente (Bild: Görsdorf-Kegel)

„Der Run-off-Markt ist sehr wichtig für Deutschland“, betonte Fausto Parente, Executive Director der Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) gestern auf der SZ-Fachkonferenz Run-off 2017.

Geordnete Lösungen

Seine Hauptvorteile seien, dass er es den Unternehmen ermöglicht, die durch Solvency II angestiegenen Verpflichtungen zu erfüllen und alle Risiken adäquat mit Eigenkapital zu unterlegen. Run-off trage dabei zu einer geordneten Lösung bei, so Parente.

Der Begriff Run-off ist dabei unter Solvency II nicht näher definiert, seine Aktualität wird aber maßgeblich davon bestimmt.

Das gilt natürlich für alle europäischen Länder, auch wenn Deutschland mit Abstand der größte Markt ist, wie Arnd Grossmann, Vorsitzender des Vorstands der Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG, aufzeigte.

Großes Potenzial

Danach beträgt das Potenzial für Run-off-Geschäft in Europa 247 Milliarden Euro. In den nächsten fünf Jahren könnten davon 80 bis 90 Milliarden realisierbar sein. Das Potenzial in Deutschland liegt bei 113 Milliarden, zweitgrößter Markt sind die Benelux-Länder.

Angesichts dieser Dimensionen beschäftigt sich nun auch die Eiopa damit. Sie sieht Handlungsbedarf angesichts der fragmentierten europäischen Landschaft auf diesem Gebiet und strebt an, mehr Harmonisierung zu erreichen.

Mehr Harmonisierung

Deshalb hat sie 2016 eine Projektgruppe dafür eingerichtet. In einem ersten Schritt hat diese ein Diskussionspapier erarbeitet. Alle Stakeholder sind aufgefordert, bis zum 28. Februar 2017 ihre Meinung und Vorschläge dazu zu äußern. Aus Sicht der Eiopa wäre eine europäische Aufsicht nötig, um der Fragmentierung entgegen zu wirken.

Auch Grossmann geht davon aus, dass sich die Politik auf das Run-off-Geschäft auswirken wird. Neben Solvency II erwartet er den Brexit, die mögliche neue US-Gesetzgebung und sich verschlechternde Underwriting-Konditionen auf dem deutschen Markt als wichtige Treiber.

Mehr Wettbewerb

Die Reihenfolge müsse dabei so sein, dass ein Versicherungs-Unternehmen sich überlegt, was von seinem Geschäft digitalisierbar ist, was weiterhin händisch machbar ist – der Rest sei ein Fall für den Run-off.

Nach seinen Erwartungen nimmt der europäische Kontinent auf diesem Gebiet jetzt „Fahrt auf“. Dies werde zu mehr Playern, mehr Wettbewerb, mehr Vielfalt und zu mehr Preisaggressivität führen und das bisherige Oligopol ablösen.