IDD-Umsetzungsgesetz ist in Kraft getreten

31.7.2017 – Die per IDD-Umsetzungsgesetz neu eingeführten Regeln im VAG zu Provisionsabgabeverbot, Durchleitungsgebot und zur „Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten gelten seit dem vergangenen Freitag. Die Verordnungen mit konkreten Verschriften zur Anwendungen der neuen Gesetze fehlen allerdings noch. Die Bafin kündigte schon ein neues Vermittlerrundschreiben an.

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hatten Bundestag und Bundesrat das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze“ (IDD-Umsetzungsgesetz) beschlossen (3.7.2016).

Inzwischen ist das Regelwerk auch vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden und am 27. Juli im Bundesgesetzblatt (PDF-Datei, 152 KB) veröffentlicht worden.

Gesetz wird in drei Etappen wirksam

Damit sind die ersten Teile des Gesetzes seit dem Tag nach der Verkündung, also seit dem 28. Juli, in Kraft getreten.

Die verschärften Anforderungen an die Standmitteilungen der Lebensversicherer (Artikel 3 Nummer 10, ändert § 155 VVG, Link auf alte Fassung) gelten ab Juli 2018 (VersicherungsJournal 7.7.2017). Die übrigen Paragrafen treten am 23. Februar 2018 in Kraft. Das ist die von der EU vorgegebene Frist zum Umsetzen der IDD.

Schon in Kraft sind die neuen Paragrafen 48a bis 48c des Versicherungsaufsichts-Gesetzes. Sie betreffen die „Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten“, das Provisionsabgabeverbot und das Provisionsdurchleitungs-Gebot.

Interessenkonflikte müssen vermieden werden

Im neuen § 48a VAG – „Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten“ – fordert der Gesetzgeber: „Die Vertriebsvergütung von Versicherungs-Unternehmen und deren Angestellten darf nicht mit ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kunden zu handeln, kollidieren.“

Weiter heißt es in dem Gesetz: „Versicherungs-Unternehmen dürfen keine Vorkehrungen durch die Vertriebsvergütung, Verkaufsziele oder in anderer Weise treffen, durch die Anreize für sie selbst oder Versicherungsvermittler geschaffen werden könnten, einem Kunden ein bestimmtes Versicherungsprodukt empfehlen, obwohl sie ein anderes, den Bedürfnissen des Kunden besser entsprechendes Versicherungsprodukt anbieten könnten.“

Der vollständige Wortlaut des umfangreichen Paragrafen ist in dem oben angegeben Dokument des Bundesgesetzblatts ab Seite acht zu finden.

Provisionsabgabeverbot jetzt amtlich

Jahrelang war umstritten, ob das ursprüngliche Provisionsabgabeverbot noch gilt. Im VersicherungsJournal-Archiv gibt es allein zu diesem Stichwort mehr als 160 Treffer. Nun hat der Gesetzgeber im 48b des VAG mit dem „Sondervergütungs- und Provisionsabgabeverbot“ eine Entscheidung getroffen.

Darin ist eine Bagatellgrenze von 15 Euro pro Versicherungsverhältnis und Jahr bestimmt. Darüber hinausgehende Zuwendungen, sind verboten, „ insbesondere

vollständige oder teilweise Provisionsabgabe,sonstige Sach- oder Dienstleistung, die nicht die Versicherungsleistung betrifft,Rabattierung auf Waren oder Dienstleistungen“.

Ausnahmen sind die Vergütungen für die Eigenverträge der Vermittler und „soweit die Sondervergütung zur dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung des vermittelten Vertrages verwendet wird“.

Diese Formulierung wird allerdings unterschiedlich interpretiert, siehe Artikel „Verwirrung um Provisionsabgabeverbot“.

Provisionsdurchleitung wird Pflicht

Ganz neu ist auch das im § 45 c VAG festgelegte „Durchleitungsgebot“. Es betrifft Versicherungsberater, die Bruttotarife vermitteln.

Bei diesen Geschäften müssen die Versicherer jetzt 80 Prozent der einkalkulierten Vermittlungsprovision dem Prämienkonto des Kunden gutschreiben und über das Guthaben jährlich informieren, oder den Beitrag entsprechend senken.

Das Durchleitungsgebot wird ausgelöst durch die Mitteilung des Versicherungsberaters an den Versicherer, dass er einen Bruttotarif vermittelt hat.

Diese Änderungen an der Gewerbeordnung gelten schon

Zu den bereits seit dem 28. Juli geltenden Teilen des Gesetzes gehören auch einige Änderungen an der Gewerbeordnung.

So wurde der § 34i GewO (Link auf alte Fassung) ergänzt um den Zusatz, dass sich die Tätigkeiten als Honorar-Immobiliardarlehens-Berater und als Immobiliardarlehens-Vermittler gegenseitig ausschließen.

Im § 34e GewO (Link auf alte Fassung) ist statt der Regulierung der Versicherungsberater (die werden zukünftig im § 34d GewO (Link auf alte Fassung) zusammen mit den Vermittlern behandelt) nun eine Verordnungsermächtigung zu finden.

Vieles wird erst durch Verordnungen geregelt

Sie ermöglicht dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), das Erlaubnisverfahren, die Informationspflichten gegenüber den Versicherungsnehmern, das Stellen von Sicherheiten, die Weiterbildungspflichten, Anforderungen an den Geschäftsbetrieb, Dokumentationspflichten, Behandlung von Beschwerden und das Vermeiden von Interessenkonflikten durch Rechtsverordnung zu regeln.

Außerdem kann das BMWi Regeln für die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Versicherungsberaters, die Anforderungen an die Haftpflichtversicherung, Inhalte und Verfahren der Sachkundeprüfung, Anerkennung von Berufsqualifikationen und bestimmte Sanktionen festlegen. Diese Verordnungen können vom Bundestag abgelehnt oder geändert werden und der Bundesrat muss zustimmen.

Die Verordnungsermächtigung im § 34g GewO (Link auf alte Fassung) wird ergänzt um den Auftrag an die zuständigen Ministerium, auch die Dokumentationspflichten der telefonischen Beratungsgespräche und elektronischen Kommunikation mit den Kunden sowie deren Aufzeichnung und Speicherung zu regeln.

Entwürfe zur VersVermV und zur VVG-InfoV liegen bisher nicht vor. Bundesanstalt für Versicherungsaufsicht

Regeln aus Berlin und Brüssel

Um welche Verordnungen es sich dabei handelt, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) am Freitag mit.

So müsse die Versicherungs-Vermittlungs-Verordnung (VersVermV) überarbeitet werden, unter anderem wegen der Regelungen zur Fortbildungspflicht von Vermittlern.

Außerdem sei die Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) so anzupassen, dass für Versicherungs-Anlageprodukte aufgrund einer Überschneidung mit der PRIIPs-Verordnung nicht zwei Informationsblätter an die Kunden übergeben werden müssen. „Entwürfe zur VersVermV und zur VVG-InfoV liegen bisher nicht vor“, stellt die Versicherungsaufsicht fest.

Versicherungsaufsicht plant Vermittlerrundschreiben

Handlungsbedarf sieht die Bafin auch für sich selbst. Um den „Versicherern Hinweise für die praktische Anwendung der Regelungen“ im IDD-Umsetzgesetz zu geben, plant die Aufsicht eine Neuauflage ihres Vermittlerrundschreibens.

„Es formuliert beispielsweise die Erwartungen der Bafin hinsichtlich der Provisionsgestaltung einschließlich des Provisionsabgabeverbots, zu Vertriebsanreizen und Honorarberatung“, kündigte die Behörde am Freitag an. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.

Die Bafin weist schließlich noch auf die „Delegierten Rechtsakte“ in der Form von Verordnungen hin, die Regelungen zum Produktfreigabeverfahren (Product Oversight and Governance – POG) ergänzen sowie zu Versicherungs-Anlageprodukten treffen werden (VersicherungsJournal 29.5.2017).

Bafin rechnet mit großem Umsetzungsaufwand

Im Fokus stünden dabei Fragen rund um Interessenkonflikte, Vertriebsanreize sowie Eignung und Angemessenheit. Die Europäische Kommission wolle die Verordnungen „voraussichtlich im Herbst 2017“ vorlegen.

Die Versicherungsaufsicht rechnet durch die neuen Vorgaben mit einem einen großen Umsetzungsaufwand für die Versicherungsunternehmen.

Hier seien vor allem das Produktfreigabeverfahren, die zusätzlichen Beratungspflichten bei Versicherungs-Anlageprodukten, das Durchleitungsgebot bei der Vermittlung von Bruttotarifen durch Versicherungsberater sowie die Anforderungen zu nennen, die für den Direktvertrieb durch angestellte Vermittler oder über das Internet gelten.