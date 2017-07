IDD-Umsetzung vor dem Abschluss – Vermittlerverbände jubeln

3.7.2017 – Der Bundesrat wird sich am Freitag dieser Woche abschließend mit der Umsetzung der IDD befassen. Die Länderkammer dürfte keinen Einspruch erheben, so dass die wesentlichen Elemente des Gesetzes fristgerecht im Februar 2018 in Kraft treten können. Vermittlerverbände äußerten sich überaus zufrieden mit dem vom Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD in der geänderten Fassung verabschiedeten Gesetzentwurf. Der GDV sprach von einem ausgewogenen IDD-Regelwerk und mahnte die baldige Umsetzung der mit der IDD verbundenen Verordnungen an.

Der Deutsche Bundestag hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das IDD-Umsetzungsgesetz in der geänderten Ausschussfassung verabschiedet.

Wegen der Dringlichkeit wird sich der Bundesrat bereits diese Woche Freitag (Tagesordnungspunkt 107: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze) mit dem Gesetz befassen.

Das IDD-Umsetzungsgesetz dürfte dabei ebenso abschließend beschlossen werden wie das zweite Rentenpaket (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz, Rentenüberleitungs-Gesetz und Erwerbsminderungs-Leistungsverbesserungs-Gesetz – VersicherungsJournal 2.6.2017).

In letzter Minute

Quasi in letzter Minute hat die Koalition das insbesondere von Maklerverbänden scharf kritisierte Honorar-Annahmeverbot gekippt und einige weitere Änderungen vorgenommen (VersicherungsJournal 28.6.2017). Verdienste daran dürfte der CDU-Finanzexperte und Kenner der Vermittlerszene Klaus-Peter Flosbach haben.

Flosbach, der nach 15 Jahren Zugehörigkeit jetzt aus dem Bundestag ausscheidet, sagte in der bis in die Nacht andauernden Plenarsitzung laut Protokoll, es sei in der Tat gelungen, mit der IDD-Umsetzung die Honorarberatung zu stärken. Allerdings würden von den 318 Versicherungsberatern nur 89 auch Privatkundengeschäft betreiben.

„Wir haben deswegen gesagt: Wir wollen in Zukunft die Honorarberatung stärken. Das geht ausdrücklich nur über die Versicherungsmakler – und das haben wir jetzt mit dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung geregelt“ (Bundestagsdrucksache 18/13009).

BVK und AfW feiern IDD-Umsetzung als großen Erfolg

Führende Vermittlerverbände äußerten sich überaus zufrieden mit der jetzt beschlossenen IDD-Umsetzung. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) erklärte, mit der Verabschiedung im Bundestag sei jetzt der Weg frei für den Erhalt des Provisions- und Courtagesystems sowie des Provisionsabgabeverbots.

Für alle Vertriebswege würden die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. BVK-Präsident Michael H. Heinz sagte, es sei in vielen konstruktiven Gesprächen mit der Politik gelungen, die weitreichenden Folgen der IDD-Umsetzung deutlich zu machen. „Wir sind daher sehr stolz, dass es uns gelungen ist, unsere Hauptanliegen im Gesetzeswerk wiederzufinden.“ So habe der BVK erreichen können, dass es keinen Vertriebsweg ohne Beratung geben dürfe.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) hob hervor, dass es mit den vom federführenden Wirtschaftsausschuss des Bundestags vorgenommenen Änderungen am Gesetzentwurf gelungen sei, einen massiven Eingriff in die Vergütungsfreiheit und damit auch in die grundgesetzlich geschützte Gewerbefreiheit von Versicherungsmaklern zu verhindern.

„Wir bedanken uns bei allen AfW-Mitgliedern, Maklern, Kollegen aus Pools und Initiativen, die sich aktiv für die Interessen der Makler bei ihrem Bundestagsabgeordneten eingesetzt haben“, erklärte AfW-Vorstand Frank Rottenbacher, der an der öffentlichen Experten-Anhörung zur IDD im Bundestag teilgenommen hatte (VersicherungsJournal 1.6.2017).

GDV sieht ausgewogene IDD-Umsetzung

Für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat der Bundestag mit der IDD-Umsetzung ein ausgewogenes Regelwerk für den Versicherungsvertrieb beschlossen.

„Erfreulich ist, dass die Umsetzung der Richtlinie in der laufenden Legislaturperiode gelingt“, erklärte der Vorsitzende der GDV-Hauptgeschäftsführung Jörg von Fürstenwerth.

Allerdings hätten die Unternehmen nur rund neun Monate Zeit, um die neuen Regeln umzusetzen. „Umso wichtiger ist eine zügige Verabschiedung der ausstehenden Rechtsverordnungen auf nationaler und europäischer Ebene.“

VZBV sieht Mängel

Für die Verbraucherschützer greifen die Neuregelungen insgesamt zu kurz, so etwa bei den Neuregelungen bei Restschuld-Versicherungen.

Allerdings sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) auch Verbesserungen wie etwa bei der verbesserten Transparenz bei Standmitteilungen. „Verbraucher, die ihr Geld in kapitalbildende Versicherungen anlegen, haben künftig endlich mehr Klarheit über ihre Ansprüche“, erklärte Dorothea Mohn, VZBV-Teamleiterin Finanzen.

Kritik von den Grünen und den Linken

In der Schlussdebatte im Bundestag hatten Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke den geänderten Gesetzentwurf als unzureichend kritisiert und letztendlich gegen die Vorlage gestimmt.

Die linke Finanzexpertin Susanna Karawanskij sagte laut Protokoll, die schwarz-rote Bundesregierung sei „wieder einmal vor der Versicherungslobby eingeknickt“. So sei die Honorarberatung eben nicht gestärkt worden.