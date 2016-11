Hohe Vertriebskosten bleiben der Bafin ein Dorn im Auge

15.11.2016 – Die Höhe der Abschlussprovisionen in der Lebensversicherung kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) selbst nicht ändern. Bafin-Exekutivaufseher Dr. Frank Grund hält sie aber „ökonomisch“ für zu hoch und drängte bei einer Fachkonferenz in Köln einmal mehr auf weitere Reduktion.

Würde ein Fonds nur 92,5 Prozent der Kundengelder investieren, ergäbe dies bei einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem jährlichen Wertzuwachs von drei Prozent eine Wertminderung von 0,45 Prozentpunkten. Ein Anteil von 7,5 Prozent der Kundengelder für den Vertrieb würde als hoch erachtet.

Frank Grund (Bild: Lier)

„Im Neugeschäft der Lebensversicherung ist dies aber nicht unüblich“, sagte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), gestern auf der 4. SZ-Fachkonferenz: Die CFO-Agenda.

Gleiches Leid

Unter Berücksichtigung der Effekte aus der Zillmerung der Abschlusskosten ergäbe sich auch bei einer Lebensversicherung mit 30 Jahren Laufzeit eine Renditeminderung von 0,45 Prozentpunkten, führte Grund beispielhaft vor.

Angesichts der Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,9 Prozent zu Jahresbeginn 2017 (VersicherungsJournal 1.6.2016) müssten auch die Vertriebskosten gesenkt werden, so Grund. Wenn der Kunde weniger Rendite bekomme, gelte dies auch für den Vermittler.

„Ich kann keine allgemein gültige Empfehlung geben, auf eine weitere Reduktion ist eine ökonomische Notwendigkeit“, so Grund. Die Begrenzung der Abschlusskosten war zuletzt noch im Lebensversicherungs-Reformgesetz neu geregelt worden.

Information zum Schutz der Verbraucher

Lebensversicherer, die ihre Altkunden mit hochverzinsten Verträgen zur vorzeitigen Aufgabe derselben motivieren, stoßen bei der Aufsicht nicht auf Missfallen (VersicherungsJournal Medienspiegel 4.11.2016). „Es ist die Verpflichtung eines jeden Vorstandes, Belastungen seines Unternehmens zu verhindern oder abzubauen“, so Grund.

Die Unternehmen müssten ihre Kunden aber über diese Angebote auch „umfassend“ informieren. „Damit der Verbraucher aufgeklärt und eigenständig entscheiden kann, gehört eine gescheite Information dazu“, sagte er.

Auch in Sachen „neue Garantieprodukte“ erwartet Grund entsprechenden Verbraucherschutz von den Unternehmen. „Die Kunden müssen umfassend über Chancen und Risiken neuer Produkte informiert werden“, sagte er.

Nicht mehr vor der Wahl

Wegen des Zinsverfalls müssen die Lebensversicherer seit 2011 für ihre Garantiezinsversprechen eine Zinszusatzreserve (ZZR) in Milliardenhöhe aufbauen. Im Hinblick auf die Zinsentwicklung und den derzeit geltenden Berechnungsmodus wird mit einer weiter steigenden Belastung gerechnet (VersicherungsJournal 1.7.2016, 17.6.2016).

Eine Entlastung der Lebensversicherer durch eine Änderung des Berechnungsmodus für die Zinszusatzreserve erwartet Grund trotz aller Kritik aus der Wirtschaft nicht. „Die Mechanik der ZZR ist in einer Verordnung geregelt und somit Sache des Gesetzgebers.

Zurzeit wird daran nichts geändert und ich glaube auch nicht, dass sich daran in dieser Legislaturperiode noch etwas ändern wird. Das ist eine politische Entscheidung“, so Grund. Im Übrigen unterschieden sich seine Äußerungen nur wenig von denen von der Solvency-ll-Konferenz (VersicherungsJournal 27.10.2016).

Äpfel und Birnen

Christoph Jurecka (Bild: Lier)

Dr. Christoph Jurecka, Finanzvorstand der Ergo Group AG, untermauerte in Köln den bereits auf der Solvency-ll-Konferenz in Bonn entstandenen Eindruck, dass das neue Eigenkapitalregime mit den zu veröffentlichenden Solvenzquoten wenig zur Vergleichbarkeit von Unternehmen geeignet ist.

„Ohne Hintergrund ist das wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen“, so Jurecka. Die Ergebnisse interner Modelle und Standardmodelle sowie unterschiedlich angewandter Standardmodelle ließen sich nicht vergleichen. „Die Gestaltungsspielräume sind zu groß, und es gibt zu wenig Druck, es vergleichbar zu machen“, kritisierte er.

„Die Spielräume sind in Solvency ll weiter als in der Rechnungslegung. Wir werden versuchen, mehr zu erläutern, aber ob dies dann zu mehr Transparenz führt, wage ich zu bezweifeln“, so Jurecka. In der Branche gebe es den ein oder anderen, der mit Blick auf eine zu erreichende Quote sein Modell umbauen wolle.

Grund warnte davor, die Solvenzquote im vertrieblichen Wettbewerb zu verwenden. „Das kann einem schnell auf die Füße fallen“, so der Bafin-Aufseher.