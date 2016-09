Flexi-Rente soll die Menschen zu längerem Arbeiten ermutigen

30.9.2016 – Die Opposition ist sich sicher, dass die viel zu komplizierte Teilrente ins Leere laufen dürfte. Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen bemängelten in der Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf zur Flexi-Rente zudem, dass es kein Teilrentenangebot ab dem 60. Lebensjahr geben soll. Sprecher der Regierungsparteien zeigten sich mit den Regelungen sehr zufrieden. Die Union kritisierte in der Debatte die einseitige Debatte über die Höhe des Rentenniveaus.

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben gestern in erster Lesung den von ihnen in den Deutschen Bundestag eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz)“ (Bundestagsdrucksache 18/9787) behandelt.

Inwieweit der Entwurf zur Flexi-Rente (VersicherungsJournal 15.9.2016) im weiteren parlamentarischen Verfahren noch geändert wird, dürften die Expertenanhörung im Oktober und die weiteren Ausschussberatungen zeigen.

Sprecher der SPD-Fraktion hoben hervor, dass mit dem Entwurf ein ganz wesentlicher Beitrag geleistet werde, damit Menschen gesund und selbstbestimmt in Rente gehen könnten.

Sprecher der Union hoben dagegen stärker hervor, dass auch ein Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver gestaltet werden solle. Bereits heute gehe jeder Siebte im Alter zwischen 65 und 69 Jahren einer Beschäftigung nach. Und dies nicht, weil sie es müssten, sondern weil sie gerne weiter arbeiten wollten, erklärte der CSU-Abgeordnete Stephan Stracke.

Opposition sieht Flexi-Rente ins Leere laufen

Für Matthias W. Birkwald von der Links-Fraktion und Markus Kurth von Bündnis 90/Die Grünen dürfte die Koalition mit ihrem Flexi-Rentenmodell ins Leere laufen. Dies vor allem deshalb, weil es erst ab einem Alter von 63 Jahren greife und Menschen ab dem 60. Lebensjahr völlig außer Acht lasse, obwohl bereits ab dieser Altersstufe viele Menschen nicht mehr voll arbeiten könnten.

Die Teilrente ist nach Ansicht der beiden Oppositionsparteien viel zu kompliziert ausgestaltet worden. „Die Teilrente ist mit größter Sorgfalt zu genießen“, warnte Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion.

Er begrüßte allerdings ein mit der Flexi-Rente verbundenes Vorhaben, dass Arbeitnehmer bereits ab dem 50. Lebensjahr die Möglichkeit haben sollen, durch Sonderzahlungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwartende Rentenabschläge ausgleichen zu können.

Allerdings würde es der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion lieber sehen, wenn Arbeitnehmer von Anbeginn an mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen dürften. Da sei das Geld sicherer aufgehoben als etwa bei einer Riester-Rente.

Union kritisiert einseitige Debatte über Rentenniveau-Höhe

Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion Karl Schiewerling (CDU) nutzte die Debatte über die Flexi-Rente, um die derzeit geführte Debatte über die künftige Höhe des Rentenniveaus zu kritisieren. Hier werde ein Punkt herausgegriffen und isoliert thematisiert, sagte Schiewerling. „Die Rentenversicherung ist kein Wünsch-dir-was.“

Es gebe nur vier Stellschrauben bei der gesetzlichen Rente, mahnte der CDU-Politiker. Wenn man das Rentenniveau neu fixiert, bleibt nur der Weg in einen höheren Bundeszuschuss, höhere Rentenbeiträge oder eine verlängerte Lebensarbeitszeit – oder eine Kombination von allem. Ähnlich hatte sich auch der Parlamentarische Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) kürzlich geäußert (VersicherungsJournal 29.9.2016).

Schiewerling riet, erst einmal den kompletten Rentenbericht von Arbeits- und Sozialminister Andrea Nahles (SPD) abzuwarten, der noch in diesem Herbst vorgelegt werden soll.

CDU-Wirtschaftsrat ist alarmiert

Die jüngsten Berichte aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wonach das Rentenniveau bis zum Jahr 2045 auf 41,6 Prozent von heute 47,8 Prozent sinken könnte, alarmierte auch den Wirtschaftsrat der CDU.

Für neue Rentengeschenke gebe es keinen Spielraum, wenn das Rentensystem nicht völlig aus den Fugen geraten solle, erklärte der Wirtschaftsrat. Wenn bis 2045 die Beitragssätze bis auf 26,5 Prozent steigen würden, um das heutige Rentenniveau zu halten, dann würden die Lebensperspektiven der Jüngeren erheblich eingeschränkt.