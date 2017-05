FDP positioniert sich klar gegen Bürgerversicherung

8.5.2017 – Die FDP hat sich personell und programmatisch für den Bundestagswahlkampf positioniert. Im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) muten die Wünsche der Versicherungswirtschaft gegenüber den Vorhaben der Liberalen nahezu bescheiden an. Beide sind sich aber einig in der Ablehnung einer Bürger-Krankenversicherung.

Die FDP-Delegierten haben letzte Woche noch vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ein 82 Seiten umfassendes Wahlprogramm zur Bundestagswahl im September beschlossen. In diesem wird dem unter anderem die freie Wahl der Krankenkasse propagiert.

Der Bürger-Krankenversicherung wird als „getarnte staatliche Zwangskasse“ eine klare Absage erteilt. Staatlich organisierte und rationierte Zuteilungsmedizin führe langfristig zu einer drastischen Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung, heißt es in dem Papier.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) warnt in seinen Positionen zur Bundestagswahl vor einem Einheitssystem in der Gesundheitspolitik. Solche bei europäischen Nachbarstaaten gängigen Modelle hätten nur „Wartelistenmedizin, keine freie Arztwahl und getrennte Versorgungsstrukturen für Arm und Reich“ zur Folge.

Freie Wahl der Krankenkasse

Nach Ansicht der Liberalen sollte jeder Bürger „frei und unabhängig vom Einkommen“ wählen können, ob er den Versicherungsschutz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder der privaten Krankenversicherung (PKV) möchte. Dazu sollen auch die Wechselmöglichkeiten zwischen beiden Krankenversicherungs-Systemen erleichtert werden. So müsse es auch einen Rückweg von der PKV in die GKV geben.

Zudem soll die Möglichkeit verbessert werden, innerhalb der PKV den Anbieter zu wechseln. Von daher soll der Versicherte seine Alterungsrückstellungen nicht nur teilweise mitnehmen können. In dieser Sache hat kürzlich auch die Monopolkommission in einem Sondergutachten zum Wettbewerb im Gesundheitssystem (Bundestagsdrucksache 18/11490) Änderungen vorgeschlagen (VersicherungsJournal 25.4.2017).

Schließlich will die FDP den gesetzlichen Krankenkassen mehr Selbstständigkeit bei Tarifoptionen und Leistungsangeboten gewähren. Dies sieht der GDV in seinem Positionspapier kritisch. Anders als in der PKV seien die Wahl- und Zusatztarife in der GKV nicht risikogerecht kalkuliert. Bei Unterkalkulation könnten die GKV-Wahltarife jederzeit geschlossen werden.

PKV hofft auf Glättung der Beitragsanpassungen

In der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode hat sich die SPD zwar nicht mit der Idee einer Bürger-Krankenversicherung durchsetzen können. In der großen Koalition blockierte sie aber alle Vorhaben, die die PKV hätten stärken können.

Auf der Wunschliste des GDV steht eine Reform der Kalkulationsgrundlagen, um Beitragssprünge in der PKV, die immer wieder für Unruhe sorgten, zu verhindern. Hierzu bedarf es aber der Hilfe des Gesetzgebers. Eine Stärkung der PKV-Standardtarifs und verbesserte Rahmenbedingungen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) zählen zu den weiteren Erwartungen der Versicherungswirtschaft an die neue Bundesregierung.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) arbeitet gemeinsam mit der Bundesärztekammer und der Beihilfe an einer Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).

Das Konzept, das die persönliche Zuwendung des Arztes im Verhältnis zur Gerätemedizin stärker honorieren soll, bilde ein gutes Fundament, auf dem der Gesetzgeber möglichst bald eine neue Verordnung beschließen könnte, heißt es in dem GDV-Papier.