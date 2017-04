FDP für weitreichende Änderungen in der Krankenversicherung

6.4.2017 – Die Führung der FDP hat jetzt den Entwurf für ein Wahlprogramm veröffentlicht, der Ende April vom Bundesparteitag beschlossen werden soll. Die Liberalen plädieren sie für mehr Wettbewerb unter den Krankenkassen und eine vom Einkommen losgelöste Wahlfreiheit zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV), wobei es auch Rückwege aus der PKV in die GKV geben soll.

Die FDP hat kürzlich einen 94 Seiten umfassenden Programmentwurf zur Bundestagswahl vorgestellt, der Ende April vom Bundesparteitag absegnet werden soll. Darin plädieren die Freien Demokraten unter anderem für eine radikale Systemumstellung bei der gesetzlichen Rente (VersicherungsJournal 4.4.2017)

Zur Gesundheitsvorsorge heißt es in dem Papier: „Jede Bürgerin und jeder Bürger soll frei und unabhängig vom Einkommen wählen können, ob sie oder er sich für den Versicherungsschutz bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem Anbieter der privaten Krankenversicherung entscheidet.“

Beide Krankenversicherungs-Systeme müssten zudem zukunftsfest weiter entwickelt werden. „Es muss aber auch Rückwege aus der PKV in die GKV geben“. Ein solcher Rückweg ist heute durch die 9/10-Regelung (VersicherungsJournal 21.3.2017) ausgeschlossen, damit schlechte Risiken im Alter wegen der Beitragsbelastung nicht in die GKV wechseln können.

PKV soll jeden Antragssteller aufnehmen müssen

Nach den Vorstellungen der FDP muss im Fall einer vollen Durchlässigkeit die PKV verpflichtet werden, jeden Antragsteller wenigstens im Basistarif zu versichern. Der Basistarif ist im Wesentlichen deckungsgleich mit dem Leistungskatalog der GKV. Zudem soll die Möglichkeit für jeden Versicherten verbessert werden, Alterungsrückstellungen bei einem Versichererwechsel innerhalb der PKV mitzunehmen.

Die gesetzlichen Krankenkassen sollen zugleich mehr Selbstständigkeit bei Tarifoptionen und Leistungsangeboten bekommen, um den immer individuelleren Bedürfnissen ihrer Versicherten entgegenzukommen.

Um einen fairen und transparenten Wettbewerb zu gewährleisten, müsse der Verteilungsmechanismus des Gesundheitsfonds überprüft werden. Vor allem der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (MorbiRSA) müsse auf eine manipulationssichere Basis gestellt werden.

Die Beitragsbemessung für Selbstständige in der GKV soll sich nach dem Willen der Liberalen an den tatsächlichen Einnahmen orientieren. „Alles andere ist unfair“, heißt es in dem Programmentwurf.

Budgetierung im Gesundheitswesen abschaffen

Die Budgetierung im Gesundheitswesen wollen die Liberalen abgeschafft wissen, weil diese zu einer Unterfinanzierung der medizinischen Versorgung und zu einem Ausbluten der gesundheitlichen Versorgung in den ländlichen Regionen und sozialen Brennpunkten geführt habe.

Die Bürger sollen künftig über ihre Behandlung mit entscheiden können, wobei Leistungen und Kosten transparent darzustellen sind. So könnten die Leistungen auf ihre Notwendigkeit kontrolliert werden. Die Bürger sollen zugleich die freie Wahl zwischen „verschiedenen Tarifen und Selbstbeteiligungen“ haben. Damit aber die Kosten für Gesundheit niemanden überfordern, sollen klare Härtefall- und Überforderungsregeln aufgestellt werden.