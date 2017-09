„Einheitsversicherung nicht im Einklang mit dem Grundgesetz“

5.9.2017 – Die Bürgerversicherung für alle Krankenversicherten in Deutschland gehört wieder zum rot-grünen sozialpolitischen Kernprogramm, über das bei der Bundestagswahl am 24. September mit abgestimmt wird. Dr. Udo Steiner plädiert im Interview mit dem VersicherungsJournal dafür, auf die Forderung nach der Einheitsversicherung endgültig zu verzichten. Er ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Regensburg und war bis 2007 zwölf Jahre lang Richter im Ersten Senat des Bundesverfassungs-Gerichts.

VersicherungsJournal: Als langjähriger Berichterstatter für Sozialrecht beim Bundesverfassungs-Gericht können Sie die Geschichte der Idee einer Bürgerversicherung sicherlich gut zurückverfolgen. Wo liegt der Ursprung?

Udo Steiner (Bild: privat)

Udo Steiner: Das Jahr 2007 markiert in der Geschichte der deutschen Krankenversicherung eine wichtige Zäsur. Der Gesetzgeber führt im GKV-Wettbewerbs-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal Extrablatt 10/2008) für alle Einwohner ohne Absicherung im Krankheitsfall einen Versicherungsschutz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder privaten Krankenversicherung (PKV) ein. Diese Pflicht für alle gehört wohl – unbeschadet aller Vollzugsprobleme – zu den letzten Großtaten des deutschen Sozialstaats.

VersicherungsJournal: Und hat gleichzeitig für zahlreiche Turbulenzen in beiden Systemen gesorgt.

Steiner: In der Tat. Die gesetzlichen Kassen mit ihren rund 70 Millionen Versicherten wurden verstärkt in den Wettbewerb geschickt. Sie können Zusatzleistungen und Wahltarife anbieten. Der PKV mit ihren acht bis neun Millionen Vollversicherten hat der Gesetzgeber ein ungeliebtes Implantat eingefügt.

Er verpflichtet sie, einen branchenweit einheitlichen Basistarif als Krankheits-Vollversicherung anzubieten. Dieser Tarif umfasst vertragliche Leistungen, die in Art, Umfang und Höhe der GKV jeweils vergleichbar sind. Der Beitrag darf den Höchstbetrag der GKV nicht übersteigen. Die Vereinbarung von Risikozuschlägen und Leistungsausschlüssen ist unzulässig.

VersicherungsJournal: Ist dieses „Konvergenzmodell“ eigentlich inzwischen verfassungsrechtlich gedeckt?

Steiner: Das Bundesverfassungs-Gericht bestätigte 2009, dass dieser Basistarif – obgleich ein Fremdkörper im Geschäftsmodell der PKV – mit dem Grundgesetz vereinbar ist (Urteil vom 10. Juni 2009 – 1 BvR 706/08).

Das Gericht sieht durch dessen Einführung die Lasten zwischen gesetzlichen und privaten Trägern der Krankenversicherung gerecht verteilt und dadurch den dualen Aufbau der Krankenversicherung gefestigt (VersicherungsJournal 10.6.2009). Man könnte von einem „modus vivendi“ des deutschen dualen Systems der Krankenversicherung sprechen.

VersicherungsJournal: Woher rührt dann alle vier Jahre die erneute Forderung mancher Parteien (VersicherungsJournal 3.8.2017) nach einer Bürgerversicherung?

Steiner: Die Zusammenführung von GKV und PKV in einer Einheitsversicherung (Bürgerversicherung – auch monistisches Modell der Krankenversicherung genannt) gehört geraden in Wahljahren unverändert zum sozialpolitischen Kernprogramm im grünen und roten Spektrum der deutschen Politik.

Offenbar fasziniert die Idee einer Einheitsversicherung, in die alle – einkommensabhängig hoch – einzahlen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, und durch die alle gleich die notwendigen medizinischen Leistungen erhalten.

VersicherungsJournal: Wie stehen die Chancen, dass eine Bürgersicherung kommt, die ja das Ende der privaten Krankenvollversicherung bedeuten würde?

Steiner: Zunächst einmal steht es selbstverständlich den politischen Parteien zu, ein solches Konzept ordnungspolitisch zu favorisieren. Sie gestalten ja die Politik, nicht das Verfassungsgericht. Gleichwohl könnten sie es nicht im Einklang mit dem Grundgesetz realisieren.

VersicherungsJournal: Warum nicht?

Steiner: Zwar sind weder GKV noch PKV als Institutionen verfassungsrechtlich gesichert. Die PKV ist jedoch zeitlich vor dem Grundgesetz entstanden und in dessen Grundrechtsordnung hineingewachsen. Eine Einheitsversicherung setzt voraus, dass die PKV die Krankenvollversicherung als Unternehmensgegenstand mittelfristig beendet.

Die bestehenden Verträge kann der Gesetzgeber gegen den Willen der Kunden nicht in die Bürgerversicherung überführen. Dies wäre ein unzulässiger Eingriff in das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 GG) der Versicherer und der Versicherten. Ein solches verfassungsrechtliches Risiko würde der deutsche Gesetzgeber nicht eingehen.

VersicherungsJournal: Wenn der Gesetzgeber jedoch ein Angebot an die Bestandsversicherten der PKV zum Wechsel in die Bürgerversicherung machen und zugleich Neuabschlüsse untersagen würde…

Steiner: … verbietet sich dies ebenfalls. Denn die Schließung der PKV für alle erstmalig Versicherten würde den Beruf des privaten Anbieters von Leistungen der Krankenvollversicherung beseitigen und somit auf einen Verstoß gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit (Artikel 12 Absatz 1 GG) hinauslaufen.

Der Gesetzgeber hat es seit Geltung des Grundgesetzes bisher noch nicht gewagt, einer Unternehmensbranche in Deutschland ihren historisch gewachsenen, gesellschaftlich akzeptierten und strukturell privatwirtschaftlichen Geschäftsgegenstand zu nehmen. In diesem Falle wäre das die substitutive Krankheits-Vollversicherung.

VersicherungsJournal: Hat der Basistarif nicht auch schon an dieser Maxime gekratzt?

Steiner: Das Bundesverfassungs-Gericht hat in seinem Urteil von 2009 vorgesorgt: Wäre die Folge des Basistarifs eine Auszehrung des eigentlichen Hauptgeschäfts der PKV, so bedürften die gesetzlichen Regelungen einer erneuten verfassungsrechtlichen Prüfung. Dies ist vorerst aber nicht nötig. Man zählt gegenwärtig nur etwa 30.000 Versicherte im Basistarif.

Das Bundesverfassungs-Gericht hat wiederholt klargemacht, dass der Bundesgesetzgeber nicht alles regeln kann, was ihm politisch wünschenswert erscheint.

VersicherungsJournal: In welchen Grenzen könnte der Gesetzgeber überhaupt neu zur Krankenversicherung entscheiden?

Steiner: Über Grundrechtsfragen der Bürgerversicherung mag man sich streiten, über Fragen der gesetzgeberischen Zuständigkeit im Falle der Einführung einer Bürgerversicherung ist dies schon weniger möglich.

Das Bundesverfassungs-Gericht hat wiederholt klargemacht, dass der Bundesgesetzgeber nicht alles regeln kann, was ihm politisch wünschenswert erscheint. Für gesetzliche Regelungen der Krankenversicherung stehen ihm Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (privatrechtliches Versicherungswesen) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG (Sozialversicherung) zur Verfügung.

Im Urteil von 2009 wurden diese beiden Zuständigkeiten als jeweils geschlossene Kompetenzräume gegeneinander abgegrenzt. Ein Drittes gibt es nicht. Der Gesetzgeber kann die jeweiligen Modelle nur systemkonform weiterentwickeln, aber nicht in ihrer Substanz verändern. Es bedürfte schon einer Verfassungsänderung, um eine Zusammenführung beider Modelle legislativ auf den Weg zu bringen.

VersicherungsJournal: Hinzu käme das Problem mit den beihilfeberechtigten Beamten. Wäre das mit einer Einheitsversicherung lösbar?

Steiner: Ohne Einbeziehung der zwischen drei und vier Millionen beihilfeberechtigten Beamten in eine Einheitsversicherung würde sich das monistische Versicherungskonzept nicht „rechnen“. Damit ist ein weiteres verfassungsrechtliches Problem aufgeworfen:

Die Beamten sind beihilfefähig und regelmäßig zur Deckung des nichtbeihilfefähigen Aufwands an Krankheitskosten zu beihilfekonformen Tarifen privat versichert. Das System der Beihilfe gehört zwar nicht als solches zu den verfassungsrechtlich garantierten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne des Artikel 33 Absatz 5 GG.

Der Dienstherr muss aber Vorkehrungen treffen, dass der angemessene Lebensunterhalt des Beamten im Krankheitsfall nicht gefährdet wird. Wie er dies unter Geltung einer Einheitsversicherung bewirken soll, ist offen – jedenfalls könnte der Bundesgesetzgeber nur für die Beamten des Bundes entsprechende Regelungen treffen. Die Beamten der Länder könnte er nicht verfassungskonform in eine Einheitsversicherung einbeziehen.

VersicherungsJournal: Also bleibt es auch nach der Bundestagswahl beim dualen System der Krankenversicherung?

Steiner: Beide Systeme – GKV und PKV – verfügen über Legitimität in der Werteordnung des Grundgesetzes. Die GKV steht für sozialstaatlich begründete Solidarität, die PKV für Privatautonomie und Eigenverantwortung. Die Zukunft der Krankenversicherung in Deutschland liegt in der systemimmanenten, problemorientierten Fortentwicklung beider Zweige, die schon jetzt wegen der steigenden Kosten des Gesundheitswesens, die beide belasten, konstruktiv zusammenarbeiten.

