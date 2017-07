Die größten Finanzvertriebe

12.7.2017 – In etwa drei von vier Gesellschaften haben laut der aktuellen Rangliste der Allfinanzvertriebe nach Provisionserlösen der Zeitschrift Cash für das Geschäftsjahr 2016 einen Zuwachs erzielt. Das größte Plus der Gesellschaften mit mehr als einer Million Euro an Provisionserlösen gab es bei der Scala Holding, das größte Minus bei der DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung. Marktführer bleibt mit riesigem Abstand die DVAG.

Im vergangenen Jahr haben nach der gestern von der Zeitschrift Cash veröffentlichten Cash-Hitliste Allfinanzvertriebe 2017 etwa drei von vier Gesellschaften ihre Provisionserlöse ausgebaut. Auch in den beiden Jahren zuvor hatte nur rund jedes vierte der aufgeführten Unternehmen einen Rückgang zu verzeichnen gehabt (VersicherungsJournal 22.7.2016, 16.7.2015).

Die Vertriebe mit den größten Veränderungen der Provisionserlöse

Das größte Minus (über ein Fünftel) unter den Vertrieben mit Provisionserlösen von über einer Million Euro hatte laut der Cash-Hitliste die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH zu verzeichnen.

Der zweitgrößte Rückgang (rund ein Sechstel) wird für die Mayflower/Formaxx-Gruppe ausgewiesen. Allerdings seien die aktuellen Zahlen aufgrund eines Rumpfgeschäftsjahres kaum mit den Vorjahreszahlen vergleichbar, da sie für 2016 kein viertes Quartal beinhalteten. Vergleichsweise hohe Verminderungen der Provisionserlöse standen laut Cash auch für die Innovative Finanzberatung 2005 AG und die Global Vermögensberatung AG zu Buche.

Den größten Zuwachs erzielte mit fast 50 Prozent auf 3,87 Millionen Euro die Scala Holding GmbH (2,38 Millionen Euro Provisionserlöse der BSC GmbH (Geschäftsjahr 1. März bis 29. Februar) sowie 1,21 Millionen Euro Provisionserlöse der Profinanz AG zuzüglich 0,27 Millionen Euro Beratungshonorare der BU-Expertenservice GmbH).

Ein deutliches Plus hatte zudem einmal mehr die Deutuna Finanzplanung GmbH (plus etwa ein Sechstel auf 2,95 Millionen Euro). Um jeweils rund ein Achtel bei den Provisionserlösen legten die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG, die Swiss Life Deutschland (Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus, ohne Versicherungsgeschäft) und die Accaris Financial Planning AG (inklusive 0,14 Millionen Euro Beratungshonorare) zu.

DVAG baut Führung weiter aus

Im oberen Bereich der Rangliste hat es im Vergleich zum Vorjahr keine Rangverschiebungen gegeben. In Führung liegt nach wie vor die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG mit über 1.300 Millionen Euro (plus vier Prozent) an Provisionserlösen. Die DVAG legte insbesondere im Versicherungsgeschäft zu (VersicherungsJournal 29.3.2017).

Rang zwei geht an die MLP AG, die getragen vom Zuwachs im Altersvorsorgegeschäft (VersicherungsJournal 24.2.2017) im zweistelligen Prozentbereich auf rund 570 Millionen Euro an Provisionserlösen wuchs. Ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich legte die Swiss Life Deutschland zu, die an dritter Stelle und wieder deutlich oberhalb der 300-Millionen-Euro-Marke liegt.

An vierter Stelle liegt die OVB Holding AG mit Provisionserlösen von gut 230 Millionen Euro. Dahinter folgen die Dr. Klein & Co AG und die Telis Finanz AG. Beide Gesellschaften hatten Zuwächse von knapp über beziehungsweise unter zehn Prozent, wodurch Dr. Klein erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke übertraf. Die Positionen sieben und acht belegen die Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung und die Global Finanz AG.