Die besten Maklerverwaltungs-Programme

11.11.2016 – „FINASS“ ist das beste und „AMS“ das meistgenutzte Maklerverwaltungs-Programm (MVP). Vom Extranet der VHV Versicherungen fühlen sich Makler am besten unterstützt. Das geht aus dem DVB-Makler-Audit 2016 hervor, für das 714 unabhängige Vermittler befragt wurden. Im jüngsten Rating für Risikolebens-Versicherungen von Morgen & Morgen erhielten 36 von 117 getesteten Tarifen die Höchstnote. Außerdem haben die beiden Software-Hersteller Passportcard und 1blick Preise für innovative Versicherungs-Technologien erhalten.

Die DVB Dienstleistungs GmbH hat ihr DVB-Makler-Audit 2016 veröffentlicht. Dafür wurden in der Zeit vom 20. Juni bis 24. Juli 2016 rund 10.500 Versicherungsmakler gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Insgesamt 714 Fragebögen gingen an die Deutsche Versicherungsbörse (DVB) zurück.

„FINASS“ aus Maklersicht am besten

Aus den Antworten der Makler gingen verschiedene Ranglisten hervor. So sollten sie per Schulnote ausdrücken, mit welchem Maklerverwaltungs-Programm (MVP) sie am zufriedensten sind. Dabei landete „FINASS“ von der Frank Weber Softwareentwicklung mit der Durchschnittsnote 1,1 auf dem ersten Platz.

Zweiter wurde „Ab-Agenta“ von der ArtBase Software GmbH (Durchschnittsnote 1,2). Den dritten Platz teilen sich die Programme „Ameise“ von der Blau Direkt GmbH & Co. KG und „Keasy“ von der VFM Konzept GmbH (beide 1,3).

„AMS“ ist das meistgenutzte MVP

Die Umfrage zeigt auch, dass die Maklerverwaltungs-Programme, welche die Makler am besten bewertet haben, nicht gleichzeitig die meistgenutzten Programme sind. Die Rangliste in dieser Kategorie basiert auf der Anzahl der Lizenzen für ein MVP.

So gaben mit 28,6 Prozent die meisten der befragten Maklerunternehmen an, eine Lizenz für das MVP „AMS“ der Assfinet-Unternehmensgruppe zu besitzen. „Vias“ von der Lutronik Software GmbH ist mit 24,5 Prozent am zweithäufigsten verbreitet. Den dritten Rang belegt mit einem Anteil von 11,4 Prozent das Programm „Oasis“ vom Hersteller NKK Programm Service AG.

VHV hat das beste Extranet

Die Makler sollten in dem Fragebogen außerdem noch beantworten, von welchem Versicherer-Extranet sie sich am besten unterstützt fühlen.

Auf den ersten Platz wählten die unabhängigen Vermittler dabei mit 26,2 Prozent das Angebot der VHV Versicherungen. Das zweitbeste Extranet aus Maklersicht hat mit 18,4 Prozent der Nennungen die Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG. Dritter wurde mit 9,4 Prozent der Stimmen das Angebot der Allianz Deutschland AG.

Weitere Informationen zur Studie

Das DVB-Makler-Audit 2016 enthält unter anderem auch Informationen über die technische Anbindung von Versicherungs-Unternehmen an ihre Vermittler, den Grad der Umsetzung der Bipro-Normen (PDF-Datei, 2,5 MB) sowie weitere Einschätzungen der Makler rund um die Themen Arbeitsalltag und Vermittlerbüro.

Die 230-seitige Studie kann bei DVB über diesen Link zum Preis von 1.892,10 Euro inklusive Umsatzsteuer bestellt werden. Wer die Studie bereits im Vorjahr gekauft hat, zahlt 1.535,10 Euro brutto.

Morgen & Morgen testet Risikolebens-Versicherungen

Das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat in seinem jüngsten „M&M Rating Risikoleben“ insgesamt 117 Risikolebens-Versicherungen von 69 Anbietern miteinander verglichen. Das Rating basiert auf 19 Leistungsfragen, die entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet sind, wird zur Methodik erläutert.

Wie M&M weiter mitteilt, zeichnen sich alle Fünf-Sterne-Tarife im Risikoleben-Rating durch einige konkrete Leistungsmerkmale aus. Dazu gehören unter anderem der Verzicht auf das Kündigungsrecht bei Gefahrerhöhung wie beispielsweise Veränderungen beim Rauchverhalten oder Nachversicherungs-Garantien bei Heirat, der Geburt eines Kindes und bei Immobilienerwerb.

Insgesamt erhielten die folgenden 36 Deckungskonzepte von 23 Anbietern die Höchstbewertung:

Die Sterne-Bewertungen aller getesteten Risikoleben-Tarife können in diesem Info-Flyer (PDF-Datei, 69 KB) nachgelesen werden.

Allianz-Kooperationspartner Passportcard ausgezeichnet

Seit 14 Jahren verleiht das International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ) seine ITIJ-Industry-Awards für hervorragende und innovative Unternehmen aus der weltweiten Reise- und Krankenversicherungs-Branche.

Unter den Preisträgern ist in diesem Jahr auch der Software-Hersteller Passportcard, der sowohl mit dem Preis für den besten Dienstleistungs-Spezialisten als auch mit dem Preis für die beste Marketing-Kampagne des Jahres ausgezeichnet wurde.

Passportcard arbeitet hierzulande von München aus unter anderem mit der zum Allianz-Konzern gehörenden AGA Service Deutschland GmbH zusammen. Gemeinsam bieten sie mit dem „Real-Time-Reiseschutz“ eine Sofortregulierung in der Reisekranken- und Reisegepäck-Versicherung an (VersicherungsJournal 31.5.2016).

Insurance IT-Innovation Award für 1blick

Mit der 1blick GmbH wurde dieser Tage noch ein weiterer Software-Hersteller ausgezeichnet, der eng mit der Versicherungs- und Finanzbranche zusammenarbeitet. Das Unternehmen erhielt für seine neue App „1klick1blick“ im Rahmen des Business Engineering Forums in St. Gallen den erstmals vergebenen Insurance IT-Innovation Award für innovative Software-Lösungen.

Mit „1klick1blick“ können dem Kunden innerhalb weniger Minuten unverbindliche Optimierungspotenziale zu seinem bestehenden Versicherungsvertrag aufgezeigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Er müsse diesen nur mit seiner Smartphone-Kamera fotografieren, wird weiter erklärt. Die App soll innerhalb der nächsten Wochen auf den Markt kommen.

1blick mit Sitz in Heidelberg arbeitet unter anderem mit dem Maklerpool Jung, DMS & Cie. AG (JDC) zusammen und hat beispielsweise dessen „JDC-Blappsta-Finance-App“ mitentwickelt (VersicherungsJournal 30.1.2015).